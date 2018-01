Así ha sido este miércoles 31 de enero Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Miércoles, 31 enero 2018, 21:22

La Real Sociedad ha cerrado el fichaje de Héctor Moreno, central zurdo mexicano que actualmente jugaba en la Roma. Con 30 años recién cumplidos, es un defensa experimentado que ha militado anteriormente en el AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven y Roma, y que conoce la Liga de paso por el conjunto periquito. Con esta incorporación, el conjunto blanquiazul reacciona con rapidez a la salida de Iñigo Martínez, que ha dejado 32 millones en las arcas del club. El acuerdo alcanzado con la Roma y el jugador queda a expensas de que se pueda presentar la documentación a tiempo en LaLiga antes de la medianoche de hoy para tramitar su ficha.

Pero ha habido más

Política: Puigdemont, en un mensaje de móvil: «Esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado». El expresidente ha reconocido la veracidad de sus mensajes asumiendo su derrota: «Soy humano y hay momentos en los que dudo, pero no me echaré atrás». Los mensajes, desvelados a primera hora de la mañana por el programa de Ana Rosa de Telecinco, han supuesto un enorme varapalo en la línea de flotación del jefe de filas de Junts per Catalunya.

Gipuzkoa:La nieve pondrá en jaque a Euskadi a partir del jueves por la tarde. El Departamento vasco de Seguridad ha elevado al nivel naranja la alerta por riesgo por nieve en el interior de la comunidad hasta el mediodía del viernes, ya que la cota podría bajar hasta los 300 metros. Lo peor se espera a partir de las 18.00 horas de este jueves, según advierte el pronóstico de Euskalmet.

Sociedad: La mayoría de las urgencias que se atienden en los hospitales de Osakidetza se deben a casos «leves o muy leves». Esta es una de las cifras de la batería de datos que se han presentado hoy dentro del balance de Osakidetza del año pasado. Osakidetza realizó 4.305 intervenciones quirúrgicas más que en 2016. Llevó a cabo un total de 127.096 intervenciones quirúrgicas programadas, de las cuales el 60% lo fueron sin ingreso.

Cultura:Más nombres de músicos bien conocidos se suman a la programación del Jazzaldia. Y con predominio de pianistas. Cuatro nombres fundamentales de las teclas del jazz de distintas generaciones, como Chick Corea (en trío acústico), Brad Mehldau con su trío habitual, Kenny Barron en quinteto y Benny Green también en trío, se suman a la lista de artistas que ya dio a conocer hace unas semanas el Jazzaldia.