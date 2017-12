«Siempre nos sacamos una sonrisa» Adinkide busca voluntarios para acompañar a mayores que viven solos Encarni, voluntaria de Adinkide, visita a Josefa regularmente en su domicilio de Lasarte-Oria. IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN Martes, 5 diciembre 2017, 09:37

Josefa nació hace 87 años en un pueblecito de Ourense aunque lleva más de medio siglo viviendo en Lasarte-Oria. Tiene dos hijos que la visitan regularmente, pero se quedó viuda hace unos años y desde entonces el sentimiento de soledad le embarga de vez en cuando. La casa de Josefa está llena de recuerdos y de fotos que ella mira cada día. Hasta hace no mucho lo hacía en solitario, pero desde hace unos meses comparte sus recuerdos con Encarni, su voluntaria de Adinkide.

«Veo un cambio radical en Josefa desde que le empecé a visitar», afirma Encarni. «Ahora espera impaciente nuestro encuentro y a mí me encanta hablar con ella y recoger en una libreta todos los refranes que Josefa me va contando». Tradiciones y frases populares que ya no caerán en el olvido gracias a sus charlas. Seguramente, Josefa utiliza el popular dicho de 'una imagen vale más que mil palabras', que en este caso sería ampliable a las miradas.

Hoy se celebra el Día Internacional del Voluntario, y si de algo saben estas personas es de «saber mirar». Así lo aseguran al menos desde Sareginez, una red integrada por entidades sin ánimo de lucro de Gipuzkoa que cuentan con voluntariado, y realizan programas de interés general y social. Su misión principal es la de promover el voluntariado en nuestra sociedad, prestigiarlo y apoyar a las entidades que cuentan con él.

Y eso es lo que busca la nueva entidad sin ánimo de lucro Adinkide, que hoy se presenta oficialmente con el fin de luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores a través del acompañamiento de voluntarios, «que les ofrecen compañía, apoyo afectivo y amistad».

Adinkide es la delegación en Gipuzkoa de la Fundación de Amigos de los Mayores, ONG con 14 años de trayectoria presente también en las provincias de Madrid y Pontevedra. En la actualidad Adinkide ya está actuando en Donostia y Lasarte-Oria. Esta creciente red de amistad ya integra a 7 personas mayores atendidas y 13 voluntarios. El proyecto de Adinkide, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa a través de su convocatoria Etorkizuna Eraikiz, comenzó en mayo analizando la realidad demográfica local.

Cada voluntario comparte dos horas a la semana con una persona mayor y ambos deciden qué día quedar y qué hacer (charlar, pasear...). Antes, el equipo de Adinkide, conoce a las personas mayores y a los voluntarios con el fin de analizar cada situación personal, aficiones y proximidad geográfica. Cualquier persona interesada en recibir acompañamiento o en hacer voluntariado puede contactar con Adinkide en el teléfono 679 673 305 o el correo electrónico info@adinkide.org.

Premios a la solidaridad

A las 10 de la mañana en el Aquarium, la Diputación premia a más de 80 voluntarios que han participado en las campañas de monitoreo Ospar realizadas en las playas de Gipuzkoa. Y por la tarde, a las 18.00 horas, se entrega el Premio Voluntariado 2017 a Atzegi en el Salón del Trono de la Diputación.