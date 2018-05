Asun Casasola: «Siempre me voy en fiestas, pero si el mensaje del 'no es no' tengo que darlo yo, lo daré» Asun Casasola, durante una comparecencia. / LUIS AZANZA Asun Casasola leerá el pregón de las fiestas de Irun el año en que se cumple el décimo aniversario del crimen que acabó con la vida de su hija, Nagore Laffage MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 12 mayo 2018, 09:39

Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, la joven irunesa que murió a manos de José Diego Yllanes el día de San Fermín de 2008, leerá este año el pregón de las fiestas de San Marcial. Así lo anunció ayer el alcalde de Irun, José Antonio Santano, «después de pensarlo mucho y de hablar varias veces con Asun», dijo. «El 7 de julio se cumple el décimo aniversario del crimen de Nagore y, especialmente, después de todo lo ocurrido este año, nos parecía que Asun Casasola era la persona más adecuada para ser nuestra pregonera».

Durante todos estos años, Nagore Laffage ha sido «un símbolo de la lucha por la libertad de las mujeres y quizá ese símbolo ha aflorado con más fuerza, precisamente después de los últimos acontecimientos», añadió Santano. «Asun Casasola ha tenido la entereza y la dignidad de mantener vivo el recuerdo de su hija, de defenderla y sobre todo, de defender el derecho de las mujeres a decir no y a ser respetadas. La ciudad de Irun, que siempre ha demostrado un enorme cariño por Asun, no podía tener mejor persona que ella para leer el pregón y transmitir un mensaje de respeto y libertad».

La propuesta del alcalde dejó a Asun Casasola «muy sorprendida», decía ayer la madre de Nagore. «Les pedí que me dejasen pensarlo y hasta ayer (por el jueves) no les di la respuesta. No sé cómo lo haré. No sé lo que diré, porque me pondré nerviosa. Pero creo que no podía decir que no, porque la ciudadanía de Irun siempre me ha dado su apoyo y su cariño y porque tenemos un problema importante. No es más importante hoy que ayer, ni que hace unos meses, pero en este momento está en el objetivo y todo lo que sea recordar lo que ha pasado y lo que está pasando con la justicia, me parece positivo, porque siempre habrá alguien que reciba el mensaje y que aprenda algo».

Asun Casasola insistió en la necesidad de educar a los niños y niñas en la igualdad, como la herramienta más eficaz contra la violencia de género. «Yo sé que a la ciudadanía le cuesta mucho pensar en la violencia de género y que yo estoy aquí porque a mí, desgraciadamente, me ha tocado, pero es un tema en el que hay que estar. Tenemos un problema importante en esta sociedad. Tenemos que ponernos las pilas y tratar de asolucionarlo desde abajo, en las familias y en los colegios. No vale hablarles de violencia de género cuando ya están en el instituto. Algo debemos de estar haciendo mal cuando cinco chicos van de fiesta con la intención de ir a por una chica entre los cinco y ninguno de ellos es capaz de decir: '¿pero qué estamos haciendo?' Yo siempre he sabido que en el juicio de Nagore no hubo justicia, pero estaba convencida de que con esta niña sí la iba a haber y tampoco ha sido así».

Desde los sanfermines de 2008, Asun Casasola huye de los sanmarciales. «Siempre me voy en fiestas, porque a Nagore le gustaban mucho. le habría gustado ser cantinera. Pero este año me quedo, porque tengo que estar. Tengo que estar para decir a los chicos y chicas que salgan a la calle y que se diviertan por igual, que se traten con respeto y que sepan que 'no es no'. Me parece que es importante que lo sepan y si ese mensaje lo tengo que dar yo, pues lo daré».

Homenaje mañana

El alcalde de Irun ha trasladado su decisión de elegir a Asun Casasola como pregonera a los portavoces de los grupos políticos y ha hablado con el primer edil de Pamplona, Joseba Asirón, «para invitarle al saludo oficial del día 23 y para coordinar con él posibles actos de homenaje a Nagore Laffage en ambas ciudades».

El Ayuntamiento de Irun estará presente, también, en el homenaje que el colectivo ciudadano Erretxinduak rendirá mañana a la joven irunesa, a las 12.00 horas, en la plaza Ensanche. Este colectivo ha propuesto dar el nombre de Nagore Laffage al parque que se construirá en la plaza Juan Volmer de la ciudad fronteriza, propuesta que ayer el alcalde apoyó públicamente.