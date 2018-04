Patricia Planas: «La sentencia desprotege a la víctima frente a 'La Manada'»

Patricia Planas es la presidenta de la Gran Logia Femenina Española, la mayor comunidad de mujeres masonas del Estado integrada por unas 200 personas. Esta tarde, dentro de los actos conmemorativos por el 130 aniversario del nacimiento de Clara Campoamor, una de las mujeres masonas más reconocidas, ofrece una conferencia abierta al público (Palacio de Miramar, 19.00 horas) bajo el título 'La Masonería Femenina hoy'.

- Usted representa a una organización donde afirman que la igualdad es una de sus mayores preocupaciones. Seguro que no habrán quedado ajenas a la gran polémica suscitada por la sentencia contra 'La Manada'.

- Lo cierto es que no nos gusta inmiscuirnos en este tipo de cosas, pero desde el respeto a los jueces, entiendo perfectamente la repulsa y la indignación que ha provocado en la población. Es una sentencia muy larga y no soy experta, pero los hechos son los que son. Se supone que hay que velar por la igualdad y por la defensa de los más débiles y los desprotegidos, y en este caso, es mi opinión personal, ella está más desprotegida que 'La Manada'.

- Muchas voces se han manifestado contra el mensaje de desprotección y de miedo que se traslada a las mujeres.

- Así es. No dejamos de repetir que cuando alguien dice que no, sea hombre o mujer, significa no. Creo que no es algo complicado de entender, pero parece ser que para algunas personas sí que lo es. Me produce mucha tristeza y desde la logia mostramos toda nuestra solidaridad con la víctima, por supuesto.

- Masonería suena a concepto antiguo, ¿es así o se ha ido modernizando con el paso de los años?

- La masonería es un método iniciático que tiene 300 años, en ese sentido es antiguo, pero si continúa vigente hoy en día es porque lo que propone sigue siendo vanguardista y porque los valores que defiende siguen estando vigentes en la actualidad.

La conferencia Título 'La masonería Femenina hoy'. Lugar y hora Palacio de Miramar de Donostia, hoy a las 19.00 horas. Precio Entrada libre.

- Clara Campoamor luchaba por los derechos de las mujeres cuando estos apenas existían. Hoy, después de tanto tiempo, las mujeres siguen demandando la igualdad. ¿Es una utopía?

- No, en absoluto. Pero hay que luchar por ella para conseguirla. Clara Campoamor y otras mujeres fueron pioneras en esa lucha, y muchas de ellas fueron masonas. Creo que la sociedad ha avanzado mucho en cuestión de nuestros derechos, pero todavía queda mucho camino por andar.

- ¿Por qué luchan las masonas hoy en día?

- Por los principios que defiende la masonería universal, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Partimos de la base de que creer que un mundo mejor es posible y luchamos para conseguirlo. Un mundo basado en el respeto, la tolerancia, la cooperación y no en la competitividad, que sea más simpático.

- ¿Cómo vivieron la masiva movilización del último Día de la Mujer, del 8M?

- No nos movilizamos como organización masónica, sino que cada miembro participó a título personal si le fue posible y lo consideró oportuno.

- ¿Por qué?

- Apoyamos cualquier manifestación en defensa de los derechos humanos y la igualdad. Otros años nos hemos manifestado públicamente junto con otras obediencias masónicas del Estado, pero este año no se organizó.

- La violencia de género sigue siendo la peor lacra contra las mujeres. ¿Cree que se está haciendo lo suficiente para erradicarla?

- No sé si se está haciendo lo suficiente, siempre se puede hacer más, pero hay mucha gente que está luchando por eliminarla, y es importante apoyar a quienes ya están haciendo cosas y aportar el granito de arena que podamos cada uno.

- ¿Es cierto que cada vez más mujeres jóvenes integran la logia?

- Estamos observando que la edad de las personas que nos contactan para empezar a trabajar según el método masónico está disminuyendo. Hace unos años la media de edad de las mujeres que la componían era de 40-50 años y ahora está entre los 30-40. Las chicas jóvenes tienen un interés y unas ganas de trabajarse a sí mismas, de mejorar como personas y ayudar a la sociedad utilizando el método masónico.

- ¿A qué cree que se debe?

- Yo creo que las personas jóvenes no tienen la mala información que ha habido sobre nosotros desde hace años. La gente o bien tiene una visión negativa de la masonería porque tiene el concepto erróneo de todo lo malo que se ha dicho sobre ella desde la dictadura española o bien la desconocen, como es el caso de los jóvenes. Cuando se les explica en qué consiste es más fácil que se interesen porque no están contaminados con información falsa.

- ¿Estará harta de que le pregunten si son una secta?

- Sí, pero vuelvo a dejar claro que no somos una secta, tenemos muchísimas diferencias con ellas y no cumplimos ni una sola característica de lo que son, pero soy consciente de que mucha gente sigue creyendo que lo somos.

- ¿Por esa mala fama que mencionaba?

- Eso por un lado, y por otro porque somos muy discretos y no explicamos mucho lo que hacemos. Resulta muy difícil de explicar lo que se vive en la iniciación, forma parte de la experiencia. El método masónico es experiencial, y sería tan difícil como explicarle a alguien a qué sabe el chocolate si nunca lo ha probado. Y quizá eso haya contribuido a que se nos vea como a gente secreta, y es más divertido pensar en ese misterio porque a la gente lo que no sabe trata de inventárselo.

- ¿Quieren eliminar esos mitos o no les preocupa la visión de quienes no son masones?

- Lo que estamos intentando, y venimos trabajando desde las diferentes organizaciones masónicas del Estado, es normalizar la masonería para que la gente vea que no hay nada raro ni oscuro en ella, y que quienes la integramos somos personas totalmente normales. Animo a todo el mundo que tenga inquietud o curiosidad para conocer más acerca de quiénes somos y qué hacemos los masones a acudir a la charla de esta tarde, donde serán bien recibidos.