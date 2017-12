«Esta sentencia avala lo que los taxistas reclamábamos» La asociación guipuzcoana del taxi defiende que todo medio de transporte de viajeros «tiene que operar con licencia, como nosotros» IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 21 diciembre 2017, 12:13

El presidente de la asociación guipuzcoana del taxi, Goio Alías, hizo ayer una valoración «muy favorable» de la sentencia de la UE contra Uber porque, «es lo que reclamábamos desde el sector del taxi desde hacía mucho tiempo». Es decir, que todo medio de transporte de viajeros opere mediante una licencia, «frente a lo que se venía haciendo en el modelo americano, y que era por lo que abogaba Uber cuando desembarcó en Europa», recuerda Alías.

«Según ese modelo americano, cualquier persona propietaria de un vehículo puede trasladar a otro ciudadano. Por ejemplo, tú con tu coche puedes trasladar a tu vecino, y mediante la plataforma Uber establecer un precio para cobrar ese servicio. Pero eso en la legislación española no es posible porque está considerado como transporte de viajeros por carretera y no se puede hacer si no se tiene licencia», explica Alías.

«Aquí, cualquier medio de transporte debe estar regido por una autorización administrativa, que en nuestro caso es una licencia de taxi», abunda Goio Alías.

«Por tanto, lo que viene a decir esta sentencia es que Uber es un medio de transporte más, y en la Unión Europea tendrá que funcionar con una autorización administrativa como nosotros. Estamos contentos porque con esta sentencia, en teoría, todos somos iguales: si nosotros estamos obligados a dar un servicio con una tarjeta de transportes, Uber también se va a tener que regir con esa misma normativa», concluye Alías.