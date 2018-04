«La sensación al ir a comprar zapatos es la misma que cuando abría una cerveza»

Cristina llegó a Aergi por su adicción al alcohol, aunque todavía le cueste reconocerlo públicamente. Durante dos años se refugió en la bebida combinada con medicación psiquiátrica. Apenas salía de casa hasta que tras tocar fondo decidió reconducir su vida. De ese oscuro episodio hará dos años el próximo 31 de julio. Desde entonces no ha vuelto a consumir, pero controlar su alcoholismo ha hecho que su vieja adicción a las compras, que llevaba varios años adormecida, despertara en su interior «como un volcán».

Esta mujer de 41 años tiene «completamente prohibido» pasar por delante de zapaterías, tiendas de ropa -concretamente Mango o Massimo Dutti- y, sobre todo, tiendas de animales. «Entrar en una zapatería es un subidón brutal», apunta al tiempo que enumera alrededor de 40 pares de zapatos que visualiza guardados en su armario.

La sensación que describe cuando le viene la idea de «necesitar aquí y ahora» una prenda o cuando se dispone a comprarla «es exactamente la misma que cuando me dirigía a abrir una lata de cerveza», explica.

Internet no le sacia lo suficiente porque «para cuando me llega el pedido ya se me ha pasado el subidón», pero no deja de ser una manera de calmar el ansia cuando el impulso clama a las dos de la madrugada.

«Siempre he sabido que mi manera compulsiva de comprar no era normal», admite. «Si se me ponía en la cabeza que necesitaba ya -y refuerza la pronunciación del «ya»- una camisa blanca, iba a la tienda y me compraba las cuatro camisas blancas que había».

Para Cristina, para diferenciar una adicción a las compras de un comprador recurrente hay que fijarse en la sensación que provoca. Lo asimila a otras adicciones como el alcoholismo o la drogodependencia, porque «lo que realmente me gusta no es comprar, sino la sensación que me provoca ir de compras, una sensación de placer, de estar arriba. Pero cuando estreno la prenda me da el bajonazo y entonces necesito volver a buscar el mismo subidón».

Además de a la ropa, su obsesión por los cachorros le tiene vetado pasar por delante de cualquier tienda de animales. Llegó a comprar tres perros de raza que a medida que crecieron vio complicado su mantenimiento y tuvo que regalar «a personas que sé que los van a cuidar bien».

Los impulsos con el alcohol los tiene controlados y ahora trabaja por aprender a gestionar también los de las compras. Como medida preventiva, al igual que con el alcoholismo, tiene prohibidas las zonas de consumo. Es decir, bares, centros comerciales, calles con muchas tiendas, etc. «Por eso cuando voy a la compra llevo dinero en metálico. Si me viene el impulso intento posponerlo a mañana y si veo que estoy fuera de mí, llamo a Aergi».

Es consciente de que va a tener que estar en clave de rehabilitación cada día del resto de su vida, pero se siente orgullosa de haber aprendido a vivir el presente. «Hoy no voy a consumir. Mañana no lo sé, pero hoy seguro que no», concluye.