El sector de la moda de Gipuzkoa busca poner una pica en Flandes Los empresarios visitaron varias tiendas de moda en Amberes. El Clúster Donostia Moda ha visitado la ciudad de Amberes en su misión comercial anual, centrada en la creación de puentes en la industria textil IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 diciembre 2017, 09:32

Hacía frío en Amberes. Un frío húmedo, similar al de Gipuzkoa pero más intenso. Un tímido sol que apenas calentaba recibió esta semana a empresarios del Clúster de la Moda de Donostia, que se desplazaron hasta la ciudad belga para la misión empresarial de este año, centrada en la creación de puentes en la industria de la moda.

La elección de Amberes no fue casual, ya que en los años 80 se convirtió en el «centro de la vanguardia» y desde entonces la moda es uno de los sectores pujantes de la economía de esta ciudad. Sin ir más lejos, en la actualidad más de 20.000 personas trabajan en la industria textil y el sector mueve más de 7.000 millones de euros al año. Un espejo en el que San Sebastián quiere mirarse para intentar conseguir algo parecido, aunque a menor escala.

La comitiva donostiarra, con el concejal de Impulso Económico, Ernesto Gasco, a la cabeza, asistió el martes al mediodía a una recepción en el Ayuntamiento de Amberes, donde la directora del departamento de Economía Creativa de esta ciudad les explicó los puntos fuertes de Amberes, aquellos que les permitieron llegar a ser uno de los referentes internacionales en el mundo de la moda. A continuación, visitaron la tienda del prestigioso diseñador Dries Van Noten, uno de los 'Seis de Amberes'. A media tarde, realizaron una visita guiada por el Fashion Walk, un paseo por las principales zonas comerciales de la ciudad flamenca, donde están las prestigiosas tiendas y edificios tanto de alta costura como de prêt-à-porter.

La misión comercial continuó el miércoles con una visita al Flanders Distric of Creativity, una organización independiente sin ánimo de lucro que está creado para satisfacer las necesidades del sector de la moda. Tras una rápida visita a la iglesia de San Andrés, donde la imagen de la virgen está vestida con un diseño de Ann Demeulemeester, otra diseñadora del grupo de los 'Seis de Amberes', los guipuzcoanos acudieron al Museo de la Moda de la ciudad. Allí pudieron ver la exposición 'Olivier Theyskens - She walks in beauty'. Un viaje sobre la vida del diseñador belga Olivier Theyskens que ha trabajado en diferentes firmas como Nina Ricci o Rochas.

El jueves, la expedición conoció la estación de tren de la ciudad natal de Rubens y dio un paseo guiado por el Barrio del Diamante de Amberes. Allí, un guía les explicó el desarrollo de la industria del diamante, así como sus estrategias de venta y evolución. Después, se desplazaron a Bruselas, donde conocieron el Trade Mart, un centro de negocios enfocado a profesionales de la moda. En él, los profesionales realizan intercambios, encuentros y contactos profesionales como los que pretenden lograr desde el Clúster de la Moda.