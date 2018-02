La cumbre mundial del turismo reunirá a los 35 países más influyentes del sector en Donostia El ministro de Turismo, Alvaro Nadal (i) y el consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo (d), tras la firma del convenio para la celebración de una reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. / EFE Álvaro Nadal y Alfredo Retortillo han firmado este lunes el protocolo para acoger a 300 mandatarios del Consejo Ejecutivo de la OMT del 23 al 25 de mayo ESTRELLA VALLEJO Lunes, 12 febrero 2018, 19:33

Las campanas se lanzaron al vuelo a finales del año pasado, en diciembre el consejero de Turismo adelantó que «se avanzaba a buen ritmo» en las negociaciones y este lunes se ha ratificado lo que llevaba meses gestándose. Donostia será la sede en la que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) reunirá a sus casi 300 mandatarios y representantes de los 35 países más potentes a nivel turístico.

Si algo faltaba por desvelar era la fecha concreta en la que se producirá el encuentro y que finalmente se celebrará del 23 al 25 de mayo. Así lo han expuesto hoy en Bilbao el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, durante la firma del protocolo de colaboración para la celebración de la 108 edición de este encuentro internacional en San Sebastián. Nadal ha subrayado que se trata de uno de los «grandes eventos» del ámbito turístico este año y ha incidido en que la ocasión servirá para «tener una tarjeta de visita como nunca se ha tenido en el ámbito internacional de Euskadi y de San Sebastián».

El ministro ha destacado que la reunión «permitirá promocionar el turismo interior -aunque Euskadi no lo sea, se llama así al que no es de sol y playa- más sofisticado y poco conocido, y que ha crecido más que el turismo tradicional». Para Retortillo, por su parte, es además de «un reto», una buena ocasión para «establecer interesantes contactos no solo a nivel turístico».

La OMT, fundada en 1974, es el organismo de Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo «responsable, sostenible y accesible». El de mayo será además el primer Comité Ejecutivo al que asistirá el nuevo secretario general de la OMT, el georgiano Zurab Pololikashvili, que asumió el cargo el pasado 1 de enero.

España es la sede permanente de la OMT y, por ello, además de contar con silla permanente en el Consejo, interviene en la designación de las sedes de las reuniones del Consejo Ejecutivo. En junio de 2017, la Secretaría de Estado de Turismo se puso en contacto con el Departamento vasco de Turismo para ofrecer la posibilidad de organizar la primera reunión del Consejo en 2018, y este lunes se ha firmado el protocolo para organizarla.

Al Consejo Ejecutivo acudirán en torno a 250 personas entre ejecutivos y trabajadores de la OMT, las delegaciones de los países miembros del Consejo y delegaciones de miembros afiliados.