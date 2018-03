El Salón Gela acoge desde hoy una amplia oferta de estudios para los jóvenes guipuzcoanos Gela, las mejores opciones educativas en un único espacio. / DV La tercera edición del evento reunirá en Tabakalera a 15 centros formativos del territorio que presentan su propuesta educativa JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 marzo 2018, 06:48

«¿Tendrá salida esta carrera?», «¿Y si estudio un Grado Superior?», « Me gusta pero, ¿y si luego no encuentro trabajo?». Estas son algunas de las preguntas que se hacen año tras año miles de jóvenes. Decantarse por qué estudiar una vez finalizada la enseñanza obligatoria es una tarea difícil y estresante. Es una decisión que exige tomarse tiempo y reflexionar a conciencia. Para muchos estudiantes guipuzcoanos la meta está cada vez más cerca y muchos de ellos aún no tienen claro qué camino tomar. Y es que cuatro años o más de estudios pueden condicionar toda una vida profesional. Por ello la orientación educativa es la solución más que recomendable para que todas esas dudas se despejen.

Para contribuir en esta difícil decisión el centro cultural Tabakalera acogerá durante hoy y mañana la tercera edición del Salón de Educación Gela. Un espacio organizado por EL DIARIO VASCO que propone una amplia selección de itinerarios educativos para que todos los jóvenes guipuzcoanos se informen sobre las alternativas a las que pueden optar. No importa si es una carrera de cinco años, un grado superior de dos, un máster o una FP para aquellos que sienten la necesidad de seguir ampliando sus estudios, porque Gela acogerá durante dos días un amplio abanico de posibilidades didácticas a través de la oferta de 15 centros educativos. Cada centro contará con su propio stand, en el que estará disponible toda su información y propuesta formativa. Además, sus responsables resolverán todas las dudas de los visitantes, sin ningún tipo de compromiso. Una fórmula muy cómoda y beneficiosa para los estudiantes, ya que encontrarán concentradas en un único espacio algunas de las mejores opciones por las que pueden decantarse en un futuro próximo en lo que a educación se refiere.

Un gran punto de encuentro

A partir de hoy verá la luz el Salón de la Educación que tiene como objetivo reunir en un único espacio a una cuidada selección de centros educativos especializados en diferentes áreas y especialidades. La UPV, la Universidad de Deusto, CESINE, la Universidad de Navarra, CEBANC, Mondragon Unibertsitatea y ESIC serán solo algunos de los centros que participarán en este encuentro anual.

Los datos Lugar En la sala Patio de Tabakalera, uno de los grandes atractivos del centro cultural. Fecha Se celebrará hoy y mañana en Tabakalera. Hora Hoy entre las 11.00 y 14.00 y entre las 16.00 y 20.00 horas. Mañana abrirá de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Será la sala Patio del centro cultural donostiarra la que acogerá el evento. Un entorno agradable en el que poder consultar las propuestas sin agobios y de muy fácil acceso, ya que el enclave se encuentra a pocos metros de la estación de autobuses de San Sebastián y de la Estación del Norte. El salón de la educación abrirá sus puertas hoy entre las 11.00 y 14.00 horas y entre las 16.00 y 20.00 horas. El horario de mañana será diferente: abrirá de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. En cualquiera de las dos jornadas la entrada será gratuita.