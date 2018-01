Los robos con violencia cometidos por menores se triplican en Gipuzkoa Un ertzaina identifica a varios menores en un barrio de Bilbao. / IGNACIO PÉREZ La Fiscalía aclara que los delitos perpetrados por adolescentes no revisten extrema gravedad. Los recientes crímenes ocurridos en Bizkaia, que se han saldado con tres muertes, ponen el foco en el alarmante aumento de la delincuencia juvenil AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 enero 2018, 07:20

Tres muertes causadas por menores de edad en menos de un mes. Ese es el trágico balance que hace Euskadi tras el homicidio de Ibon Urrengoetxea 'Urren', el exjugador del Amorebieta asaltado por dos jóvenes de 13 y 16 años en Bilbao cuando volvía de una cena de empresa el pasado 23 de diciembre, y del asesinato el pasado jueves de dos ancianos de 87 años en su piso de Otxarkoaga y por el que se ha detenido a dos adolescentes de 14 años y a un tercero de 16. Tres crímenes de una gravedad extrema que han hecho saltar las alarmas y que vuelven a poner el foco en el aumento de los delitos cometidos por adolescentes.

La última memoria elaborada por la Fiscalía de Gipuzkoa, correspondiente al año 2016, revela una realidad cuanto menos preocupante de las infracciones perpetradas por menores de edad en el territorio, con un aumento del 51% respecto al año anterior. En cifras concretas, en 2015 se registraron 542 delitos, mientras que en 2016 se denunciaron 820.

Si bien la Fiscalía se apresura a aclarar que los delitos que se cometieron en Gipuzkoa no revisten «una particular violencia», ya que no se ha incoado ningún expediente por casos de «extrema o máxima gravedad» como los recientes crímenes cometidos en Bizkaia, lo cierto es que el aumento de la criminalidad entre los adolescentes en apenas un año es alarmante. Un incremento debido a que el número de chicas delincuentes está creciendo vertiginosamente. De los 817 jóvenes denunciados, 546 eran varones y 231 mujeres, un 40% más que en el ejercicio anterior.

Desgranando cada caso según el tipo de infracción, destacan los delitos de lesiones, que se duplicaron, pasando de 49 a 88. También aumentaron los robos con fuerza (de 29 a 56) y se triplicaron aquellos en los que se ejerció violencia o intimidación (de 7 a 25). Se registraron 37 hurtos, 27 delitos por daños y seis casos de abusos sexuales, así como una denuncia por agresión sexual y tres por violencia de género. Asimismo, seis adolescentes fueron detenidos por conducir sin permiso.

Uno de los aspectos que más preocupa es el aumento de la violencia doméstica tras dos años de descenso. Los últimos datos revelan 57 delitos de este tipo. De los agresores, 37 eran varones y 20 mujeres. En casi todos los casos analizados la edad era de 14-15 años, si bien la de las chicas agresoras es inferior a la de los chicos. Las agresiones se producen contra los progenitores, pero también contra los hermanos e incluso hacia las abuelas, con dos denuncias registradas. La Fiscalía destaca en este aspecto que también creció el número de padres que no quisieron presentar denuncia contra sus hijos (16 casos frente a 12 del año anterior). Habitualmente los progenitores agotan antes de acudir a la vía judicial las posibilidades que ofrecen los servicios sociales de la Diputación.

Más allá de la violencia en el hogar, también se han dado casos de agresiones a profesores y educadores (15 en total). Puñetazos, mordiscos, golpes con una silla, patadas... el abanico es tan extenso como grave. Por otro lado, el acoso escolar sigue siendo una constante entre los menores y cada vez cobra más crudeza, con graves agresiones físicas entre adolescentes. El número de casos denunciados ascendió en 2016 a doce, aunque solo uno de ellos acabó en juicio. Llama la atención un caso en el que fueron denunciados seis menores que tan solo tenían 9 años de edad, por insultos, amenazas y agresiones a un compañero de colegio.

Cada vez más jóvenes

No es un caso aislado. La edad, cada vez más temprana, en la que los jóvenes se estrenan en la delincuencia inquieta. En Gipuzkoa, la mitad de los menores infractores tiene menos de 14 años y vive con sus padres, según los últimos datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa y referidos al ejercicio 2016. Se trata de menores que no tienen responsabilidad penal y que no pueden ser imputados. Precisamente tres de los jóvenes implicados en los dos últimos crímenes cometidos en Bizkaia tienen 14 años o menos.

Siguiendo con el perfil, el delincuente juvenil empieza a escapar de los estereotipos marcados desde hace años. Aunque todos los menores involucrados en las tres últimas muertes eran jóvenes pertenecientes a familias desestructuradas y de clase social desfavorecida, los expertos aseguran que la violencia se ha convertido en una característica que acompaña a la mayoría de los adolescentes en todos los ámbitos de su vida, desde la familia a la escuela y los lugares de ocio. Asimismo, del total de menores infractores registrados, la gran mayoría eran españoles (620), aunque se ha registrado un aumento de los delitos cometidos también por menores marroquíes (de 87 casos a 125 en un año).