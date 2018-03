«Yo no me voy a retirar nunca» Juan Mari Arzak se emocionó anoche al recibir el homenaje en Marbella de todos sus compañeros. / EFE Un emocionado Juan Mari Arzak recibió anoche en Marbella el homenaje de todos los grandes de la cocina española MITXEL EZQUIAGA Martes, 20 marzo 2018, 07:33

Siempre se ha resistido a los homenajes. «Cuando te hacen esas cosas parece que es porque vas a cascar», bromea, «y yo no me voy a retirar nunca: donde mejor me lo paso es en mi restaurante». Pero esta vez Juan Mari Arzak no se pudo escapar. Todos los 'top' de la cocina española se reunieron anoche en Marbella en un multitudinario homenaje a quien consideran «el padre espiritual» de la cocina moderna en este país. Y Arzak sigue protestando: «Llamadme hermano mayor, pero no padre: lo de patriarca suena a viejo».

El chef Dani García fue el anfitrión de una cena-fiesta en la que hubo hasta tamborrada y que congregó al 'dream team' de los fogones. No faltaba casi nadie: Ferran y Albert Adrià, Joan Roca, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta, Ángel León, Paco Roncero, Diego Guerrero, Toño Pérez, Ramón Freixa y Paco Pérez, además del peruano Gastón Acurio, que siempre cuenta que conocer a Arzak cambió su vida y le hizo elegir la gastronomía como profesión.

Pero también estuvieron en Marbella, además de la propia Elena Arzak, hija del homenejado, Josean Alija, Francis Paniego, Marcos Morán, Nacho Manzano, Ricard Camarena, Paco Morales, Pablo González o Aitor Arregi, del Elkano.

Fue un homenaje largo porque muchos de los cocineros están en Marbella desde el fin de semana y tomaron parte en distintas celebraciones en torno a Arzak estos días. El cocinero donostiarra agradeció el cariño y recordó una vez más cómo reconvirtió la vieja casa de comidas del alto de Miracruz en un tres estrellas y cómo nació la nueva cocina vasca, movimiento que cumple cuarenta años y que fue punta de lanza de la modernización de la gastronomía en España.

Dani García, promotor del homenaje celebrado en el hotel Puente Romano, resaltó en nombre de todos los chefs que «el homenaje está más que justificado, no sólo por la influencia que Arzak ha tenido en cocineros contemporáneos y de generaciones posteriores, sino como persona, porque se preocupa por sus colegas, por cómo te va en la vida y en los negocios, te aconseja, es nuestro padre espiritual».

Dani García se ocupó de que, además del menú preparado por tantos maestros, sonara una tamborrada en Marbella con las melodías de Sarriegui. Fue la sorpresa que contribuyó a disparar la emoción del chef donostiarra, que tomó el bastón de mando para dirigir.

Elkano, el mejor de Europa

Mientras brindaba en Marbella con Juan Mari Arzak, Aitor Arregi, del Elkano de Getaria, conoció otra excelente noticia para él y la gastronomía vasca. Su local encabeza este año la lista de restaurantes europeos de Tradición y Producto de la Opinionated About Dining (OAD).

Esa lista, conformada por la votación de gastrónomos de todo el continente, pone esta vez el foco en la cocina guipuzcoana. Porque en segundo lugar está el Ibai de Donostia y el Kaia de Getaria, de Igor Arregi (primo de Aitor) ocupa la sexta posición. Casa Julián de Tolosa queda situada en el puesto 12, el Zuberoa de Hilario Arbelaitz en Oiartzun en el 27 y el Rekondo de San Sebastián en el 73. Arzak, en medio de su homenaje, se felicitaba también «por el reconocimiento a tantos sitios amigos».