«Los recursos contra el cáncer logrados en el territorio deben invertirse aquí» Componentes de la junta directiva de Asgicer, la nueva asociación que lucha contra el cáncer. / UNANUE La Asociación Gipuzkoa contra el Cáncer, Asgicer, se presentó ayer bajo el lema 'Desde Gipuzkoa para Gipuzkoa' IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 febrero 2018, 09:10

El Día Mundial contra el Cáncer que se celebra mañana va a contar en Gipuzkoa con la presencia, por primera vez, de dos asociaciones que luchan contra esta enfermedad. Por una parte, la AECC Gipuzkoa, que ha convocado actos para hoy, mañana y el lunes, y por otra, Asgicer, la nueva entidad que hizo ayer su presentación pública.

La Asociación Gipuzkoa contra el Cáncer nace por la iniciativa de un grupo de ciudadanos guipuzcoanos interesados en desarrollar una tarea solidaria en torno al cáncer. «Nuestros objetivos fundacionales son el trabajo de prevención y atención psicológico y social, tanto a enfermos oncológicos como a sus familiares, todo ello de forma gratuita, y la captación de recursos para dedicarlos a la investigación», explican.

Los datos Asgicer La Asociación Gipuzkoa contra el Cáncer-Gipuzkoa Minbiziaren Aurka está dirigida por Fernando Pesquera. Sede Paseo Berio 21, bajo (Donostia). Más información en el teléfono 943359760, asgicer@asgicer.eus y www.asgicer.eus.

«Desde nuestro punto de vista, estas actividades no están suficientemente cubiertas ni se ejercen de manera idónea en Gipuzkoa, ya que los recursos obtenidos en este territorio no se dedican de manera exclusiva a atender las necesidades del mismo, sino que en determinados casos se administran en gran parte desde fuera de Gipuzkoa», apunta Fernando Pesquera, presidente de Asgicer. Este es el principal motivo de la creación de la nueva asociación, «trabajar desde Gipuzkoa para Gipuzkoa», anuncia Pesquera, que fue durante 12 años presidente de la AECC Gipuzkoa y candidato en 2016 a presidir el Comité Nacional de la entidad.

Historia de un desencuentro

Fue en febrero del año pasado cuando el actual presidente de Asgicer presentó su dimisión de la AECC en Gipuzkoa junto a toda su junta de entonces, «por discrepancias con el Comité Nacional», explica. «En la AECC Gipuzkoa gozábamos de una posición económica envidiable. Y nuestro objetivo era hacer mayores aportaciones para la investigación en nuestro territorio, y este tema no gustaba en Madrid. Debatimos al respecto aquí y se decidió que no, que ese dinero era para invertir en los guipuzcoanos. La posición de Madrid no varió y decidimos dimitir en bloque», cuenta para explicar el porqué de la creación de una nueva asociación.

En opinión de los anteriores gestores de la AECC Gipuzkoa, no era de recibo que un alto porcentaje de las aportaciones económicas que se recibían en el territorio fueran a parar a Madrid. «Por ejemplo, el 50% de las aportaciones por herencia y legados que recibíamos aquí había que mandarlo allí. Otro 15% iba destinado a la Fundación Científica y un 20% más para el funcionamiento de la AECC. Y nosotros, con lo que quedaba, teníamos que pagar los gastos de la sede y el personal, por lo que para la investigación quedaba muy poco dinero», enumeran.

No obstante, desde Asgicer reconocen que «no queremos mirar atrás. Nosotros no hemos nacido contra nadie. Entendemos que hay una serie de carencias en las que debemos trabajar por el bien de enfermos y familiares». Sin previsión a corto plazo de entablar relaciones con la AECC Gipuzkoa, -«no hemos tenido ningún contacto con su nueva junta-, creen que la convivencia de dos entidades que a priori van a trabajar con el mismo objetivo no va a suponer ningún tipo de confusión ni malentendido entre los afectados.

Impulso institucional

Este nuevo proyecto para la lucha contra el cáncer en Gipuzkoa ya ha sido presentado en varias instituciones, -«uno de los mayores impulsos que hemos recibido para crear la agrupación ha llegado de los propios organismos públicos»-, como Osakidetza, Ayuntamiento de Donostia, Sanidad del Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa. Anuncian desde Asgicer que con representantes del ente foral «nos hemos reunido varias veces. Y nos han mostrado su preocupación por el fuerte crecimiento que está teniendo la enfermedad. Están viendo que la ayuda no está llegando debidamente a todos los que lo necesitan», señaló ayer Pesquera, que adelantó que «con la Diputación estamos a punto de cerrar un acuerdo de colaboración».

Asgicer cuenta con una sede central en el barrio de Berio de Donostia e incorporará este mes una gerente y una psicóloga que trabajará en el Hospital Universitario Donostia. A medio plazo aspiran a expandirse por todo el territorio con sedes y representantes en Irun, Tolosa, Eibar, Zarautz, Arrasate y Zumarraga.