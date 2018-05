El recurso de la Diputación, a mediados de mes Miércoles, 2 mayo 2018, 06:39

Cuando la Diputación Foral recibió la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulaba el peaje para camiones de la N-1 tres meses después de ser activado anunció que presentaría un recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. El plazo para presentarlo es de 30 días, de forma que el gabinete jurídico debe tener listo el documento para mediados de este mes.

Desde la institución foral confían en que la resolución del TSJPV se entienda como «una interpretación» y que instancias superiores entiendan que la norma foral es conforme a derecho. Aintzane Oiarbide, diputada de Infraestructura Viarias, asegura que los peajes se implantaron «en defensa del interés público». También añade que «la decisión del tribunal no cuestiona la implantación del propio peaje, ni el sistema, sino que pone en duda la discriminación indirecta de la ramificación peaje». Por esa razón insiste en que «éramos muy conscientes de que no podíamos incurrir ni en discriminación directa ni indirecta. Así trabajamos con nuestros asesores. El propio gabinete jurídico validó totalmente que nuestro sistema no incurría en ninguna de las dos discriminaciones».