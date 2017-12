«Recurrimos a la infraestructura familiar; es decir, a los aitonas» Un aitona de paseo con sus nietos en Azpeitia. / E. AIZPURU Muchos pequeños no fueron a clase y otros pasaron algunas horas en el patio en lugar de en las aulas ante la huelga de sus tutores T. F. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:36

«Que si un día porque los profesores están de huelga, que si otro porque no hay comedor y hoy porque todos hacen huelga, al final llevo una racha...», comentaba una señora en un puesto de la Bretxa mientras vigilaba a dos niños pequeños, seguramente sus nietos, para luego apostillar, «tendrían que haber ido a un colegio de monjas que ahí están dando clase».

La imagen se repetía en muchas de las calles de Gipuzkoa o en mercados como en el de Azpeitia, donde ayer había feria. Porque como respondía a esa amona un joven aitatxo, «en días así tenemos que recurrir a la infraestructura familiar; es decir, a los aitonas». No era su caso, porque sus padres estaban en Canarias, y tuvo que cogerse un día de vacaciones «que me las descontarán de las de navidades».

Algunos chavales del Instituto Zubiri-Manteo jugaban en la plaza Cataluña de Donostia. Sus padres habían decidido no mandarles al centro porque «en la última huelga fuimos muy pocos y al final no hubo clase. Así que hemos aprovechado y dormido un poco más. Ahora estamos jugando, pero primero hemos hecho 'etxeko lanak'». Eso de levantarse algo más tarde también lo practicaron alumnos de Secundaria de Luberri que entraron a las nueve en lugar de las ocho.

En otros casos, los estudiantes acudieron al centro y en algunas horas salieron al patio porque el profesor de la materia que tocaba no había acudido al puesto de trabajo. Afortunadamente para bastantes padres, el tiempo aguantó y no llovió porque la alternativa era que si no se podía estar en el patio los chavales iban a ser enviados a casa. De esta manera no tuvieron que recurrir a los siempre dispuestos aitonas o pedir permiso en el trabajo. También hubo quien optó por llevar a sus hijos a la manifestación que partió de Alderdi Eder y recorrió el centro donostiarra.