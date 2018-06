Baztarrika: «Reconozco que a veces me dejo llevar por los prejuicios» Domingo, 3 junio 2018, 08:45

Como técnico de Euskera del Ayuntamiento de Andoain, Patxi Baztarrika está inmerso en los preparativos de Euskaraldia. Si a título personal decide participar como 'ahobizi', se comprometerá durante unos días a «hablar en euskera con todos los que entiendan la lengua», empezando por la primera palabra de cada conversación. «Procuro hacerlo siempre, pero reconozco que a veces me dejo llevar por los prejuicios y decido, por el aspecto o por otras cuestiones, que mi interlocutor no sabe euskera y le hablo en castellano. Hago a menudo una lectura autocrítica de por qué tengo, tenemos, tan asumido ese prejuicio de subordinación del euskera. Si no sabes en qué lengua habla tu interlocutor, pronuncia la primera palabra en euskera. Entre otras cosas, porque te esperan grandes sorpresas».