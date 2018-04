Radiografía de los campus guipuzcoanos Aumentan los nuevos matriculados que estudian en euskera y también la movilidad. El observatorio de Unibasq recoge los datos más relevantes de la UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea Un grupo de alumnos en el campus de Ibaeta de la UPV/EHU, en San Sebastián. / LUSA TERESA FLAÑO SAN SEBASTIÁN Lunes, 23 abril 2018, 06:48

Unibasq Behatokia pone a disposición de la sociedad vasca una visión global de la actividad universitaria en la Comunidad Autónoma Vasca que permite conocer a través de datos cuál es el perfil de las distintas facultades guipuzcoanas. Se trata de una radiografía de los tres campus guipuzcoanos de las universidades UPV/EHU, Mondragon y Deusto que cuentan con una oferta de cuarenta titulaciones. Son 35 los indicadores recogidos en este observatorio. Los más relevantes son los siguientes:

Nota mínima de acceso

Solo se exige en la universidad pública. Las más exigentes son Ingeniería Mecánica con 11,03, seguida de Enfermería (10,316), Educación Infantil con 8,77, Criminología (8,236) y Educación Primaria (8,192). Todas ellas dependientes de la UPV/EHU.

Vía de acceso

La mayoría de los universitarios ha estudiado Bachillerato aunque también hay un número significativo de alumnos que proceden de la Formación Profesional. En el primer caso la más elegida es Enfermería, donde este curso han entrado 225 bachilleres. A continuación se encuentra Psicología con 202. Aunque pudiera parecer que los grados técnicos son los que más estudiantes acogen procedentes de la FP, también Enfermería y Psicología reciben a jóvenes que han optado por esa vía docente, con 47 y 43 respectivamente. Un caso llamativo es el de Educación Social, que cuenta con 38 primeros matriculados que son bachilleres y un número exactamente igual de alumnos de ciclos de FP. Según los datos del observatorio, Administración y Dirección de Empresas se encuentra generalmente a la cabeza como en este caso con 491 y 49, pero se computan los que se han matriculado en los tres campus de la UPV. En cambio, hay carreras, principalmente las enmarcadas en Artes y Humanidades, donde todos los nuevos matriculados proceden exclusivamente del Bachillerato como Filosofía.

Uno de los grados que está en alza es Liderazgo de Empresas e Innovación de Mondragon Unibertsitatea que entre sus dos sedes de Oñati y Bidasoa cuentan con 175 nuevos alumnos bachilleres. El grado de Educación Primaria de MU en Aretxabaleta bate el récord de estudiantes procedentes de otras vías, con 90 alumnos. También en ADE, pero en ese caso de Deusto, destaca que 24 personas han accedido a estos estudios por unas vías diferentes a las 'tradicionales' de Bachillerato y FP.

Extranjeros

Sobre todo en los grados, no tanto en los másteres o postrados, la mayoría de los alumnos son de la Comunidad Autónoma Vasca, pero la movilidad está aumentando de forma gradual en los últimos años y hay un importante colectivo de alumnos extranjeros que han formalizado su matrícula para el curso completo y aquí no entran programas como Erasmus. En este apartado, el líder indiscutible es el grado de Gastronomía y Artes Culinarias de Mondragon Unibertsitatea, que se imparte en el Basque Culinary Center, con 21 matriculados de fuera del Estado. También resulta atractivo para los foráneos Psicología, donde estudian 13, e Ingeniería Informática, con 10.

La nota mínima de acceso más alta es en Ingeniería Mecánica con 11,03, seguida de Enfermería con 10,31

Hay un equilibrio entre hombres y mujeres dentro del personal docente e investigador

Las ingenierías son las carreras donde hay un mayor porcentaje de abandono

Euskera

La penetración del euskera en la vida universitaria es cada vez mayor. En concreto, la UPV se ha fijado como una de sus prioridades. El observatorio no refleja cuantos alumnos estudian en esta lengua o en castellano, pero sí incluye en sus datos en cuál de las dos opciones se han matriculado los alumnos de primer curso en los distintos grados.

Por titulaciones, se imponen los alumnos que optan por el euskera en su estreno en la universidad. De 40 grados computados, en 24 los alumnos mayoritariamente se han matriculado en euskera, en 12 los de castellano son más y en 4 se encuentran a la par. Por universidades, UPV y Mondragon, en este último caso muy lógico por la ubicación de sus facultades en Eskoriatza, Mondragon, Aretxabaleta u Oñati, se están convirtiendo en euskaldunes, mientras que en Deusto, en todos los títulos que ofertan, la balanza se inclina a favor del castellano.

Hay grados que en primero solo se dan en euskera como Educación Infantil y Educación Primaria de la UPV y Comunicación Audiovisual, Educación Infantil y las ingenierías Biomédica, de la Energía, de Diseño Industrial y Ecotecnología de MU. Por contra, Liderazgo de Empresa y Gastronomía y Artes Culinarias, también de Mondragon Unibertsitatea, todos los alumnos estudian en castellano.

Becas por género

Behatokia no contempla en los datos que ha colgado en su web el número total de alumnos matriculados en las facultades según su género, pero sí lo hace en cuanto a los becados. Su extrapolación permite deducir cuáles son los grados donde hay más mujeres estudiando. Revisando las cifras una cosa queda clara, la palabra ingeniería no parece que case con mujer, especialmente si es informática donde solo 20 están becadas frente a 125 hombres. Por contra, son mayoría en Psicología con una diferencia abismal -323 frente a 60- o Enfermería 359 frente a 75. Lo mismo sucede en Educación Infantil de la UPV con 106 becadas frente a 9 becados. En Criminología también hay más mujeres que reciben una ayuda económica con un marcador de 82 frente a 23 hombres.

Abandono

El observatorio entiende como abandono la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni ese año ni el anterior. Son las ingenierías las que tienen una tasa más alta. Destaca especialmente el grado de ingeniería eléctrica de la UPV con un 57,45, aunque llama la atención que por la ingeniería de energías renovables el porcentaje solo sea del 4,11. Ingeniería informática y mecánica, ambas de la UPV, también tienen datos elevados, aunque no superan el 50%. Por contra, tienen muy poco abandono los grados de Educación Infantil (6,96) y Enfermería (6,07) .Un mismo grado, el de ADE, tiene tasas similares en la universidad pública con un 22,44% y en Mondragon, con un 22,22%, mientras que en Deusto desciende a un 13,34%. Según los datos de MU, Comunicación Audiovisual no tuvo ningún abandono.

Graduaciones

El porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada es muy variado. Comunicación de la Universidad de Deusto, con un 95,31%, es la que mayor número de egresados tiene cumpliendo los plazos fijados inicialmente Trabajo Social, con 90,85. En la universidad pública es Enfermería, con un 91,19%, donde los graduados han completado los cursos dentro del plan estipulado. También tiene muy buenos resultados Fundamentos de la Arquitectura, con un 86,62%, y en Mondragon es Ingeniería en Organización de donde mayor número de egresados hay por curso con un 88%. Las dos titulaciones de Educación, Infantil y Primaria, en la UPV y en Deusto tienen un elevado porcentaje, superando el 80%.

Éxito

Entre las estadísticas que recoge el observatorio se encuentra la relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso académico. En este apartado destaca especialmente los Fundamentos de la Arquitectura con un 108%. El resto de los grados en casi ningún caso baja del 80%, salvo alguna ingeniería como la Eléctrica con un 68,65 o la Mecánica 94,27. Pedagogía y Educación Infantil casi rozan el 100%.

Movilidad

1.456 alumnos de las facultades guipuzcoanas se apuntaron a alguno de los programas de movilidad como Erasmus, Sicue o Seneca. Por contra recibieron a 1.023 estudiantes extranjeros. En el primer caso son los matriculados en Liderazgo emprendedor de MU, con 387 jóvenes, quienes encabezan la movilidad universitaria. En cambio, ningún alumno de ingenierías como Innovación y Procesos y Productos o Eléctrica en la UPV, Biomédica en Mondragon y Comunicación de Deusto aprovechó estos programas. Para estudiantes extranjeros, los grados más atractivos resultan ADE, tanto en la universidad pública (136) como en Deusto (274), y los Fundamento de la Arquitectura (102), que también es una de las carreras que más alumnos 'exporta' (102).

Satisfacción

El observatorio recopila el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a las carreras que están estudiando. En la universidad pública es Antropología la que tiene una mayor aceptación con un 4,3 sobre 5. Le siguen Pedagogía, Psicología y Filosofía con un 4,1 y después están Enfermería y Química con 4. En Deusto baja un poco el nivel de satisfacción, siendo ADE la que cuenta con más aceptación con un 3,67. En Mondragon Unibertsitatea es Educación Primaria la que encabeza el ranking con un 7,81 sobre 10. En cuanto a la satisfacción de los egresados, solo MU cuenta con datos. El grado donde los alumnos que han terminado los estudios están más contentos es ingeniería informática, con un 8,57 sobre diez puntos. Toda la oferta merece el aprobado, con Comunicación y Audiovisuales como la que menos reconocimiento tiene, con un 6,51 sobre 10.

Personal Docente e Investigador

En las universidades guipuzcoanas hay un equilibrio respecto al género en el PDI. Son alrededor de 2.600 contratados en esta categoría de los que unos 1.280 son mujeres y el resto hombres, aunque si se desglosa por carreras la paridad ya no es tan clara. Por ejemplo, al igual que con los estudiantes, en general las carreras técnicas tienen un profesorado mayoritariamente masculino y es en Fundamentos de la Arquitectura donde la balanza se inclina más con 73 hombres frente a 28 mujeres. Por contra, en Enfermería son 90 mujeres y 22 hombres los que conforman el equipo de PDI.

Doctores

El Personal Docente e Investigador Doctor asciende a unos 1.700 contratados. Aquí la diferencia es más evidente, aunque tampoco excesiva, con alrededor de 870 hombres frente a unas 830 mujeres. Por grados sucede lo mismo que con los PDI como en el caso de Fundamentos de la Arquitectura donde hay 39 doctores frente a 13 doctoras.