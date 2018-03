«Quiero elegir bien mis estudios» Cientos de alumnos buscan orientación en el salón Gela, que hoy cierra sus puertas en Donostia Cientos de alumnos resolvieron sus duda. / USOZ JUDITH URQUIJO Viernes, 16 marzo 2018, 06:48

Saber con certeza lo que se quiere estudiar es difícil, sobre todo cuando no se tiene claroqué camino seguir. Para muchos estudiantes la meta está cada vez más cerca. Llega el momento de identificar intereses y habilidades, de analizar la salida laboral de cada profesión y de establecer prioridades. «Tengo la cabeza echa un lío. Quiero elegir bien y no arrepentirme, ya que voy a tener que estar dedicándome a ello mucho tiempo», confiesa el donostiarra Julen López, un estudiante de 16 años mientras se paseaba por los stands.

Como Julen, cientos de alumnos se acercaron ayer al Salón de la Educación Gela que acoge el espacio Tabakalera hasta hoy. Un lugar idóneo para que los jóvenes se informen sobre las alternativas educativas a las que pueden optar. Y es que decantarse por qué estudiar puede traer algún que otro quebradero de cabeza. «¿Tendrá salida esta carrera?», «¿Y si estudio un Grado Superior?». Estas son algunas de las dudas más frecuentes que tienen la mayoría de los estudiantes.

A pesar de los numerosos quebraderos de cabeza que pueden traer este tipo de decisiones, lo cierto es que hubo más de una muy convencida sobre qué estudiará. «Lo tengo clarísimo, me encantan los niños así que quiero estudiar un grado en educación infantil», aseguró tajante la azpeitiarra Libe Altunez, que está cursando segundo de bachillerato.

Gran variedad de opciones

La orientación educativa puede que sea la solución más factible para que los más jóvenes decidan a qué van a dedicar su vida profesional. «Tengo más o menos claro que quiero estudiar una ingeniería pero no sé por cual me decantaré. Este encuentro me sirve más que nada para descartar y ver que es lo que menos me atrae. La verdad es que ayuda mucho para tener las ideas un poco más claras», explica June Irurzun, una donostiarra de 16 años.

Le acompaña Josu Nojera, un compañero de clase, también de San Sebastián, que está a punto de encontrarse de frente con su decisión final, y, sin embargo, aún no está decidido: «Opino igual que ella, quiero estudiar algo relacionado con la ingeniería pero aún tengo mil dudas». La puerta abierta que dejan estos dos estudiantes es el mejor ejemplo para mostrar la filosofía de Gela: unas puertas abiertas para que sean ellos quienes decidan convencidos a qué se quieren dedicar.