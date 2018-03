«Quieren sus vivencias en la piel»

Llega la primavera y los tatuajes afloran. Las fortalezas, miedos y deseos impregnados en la piel de muchos se hacen visibles. «La gente ahora plasma en su piel lo que creo que realmente se tiene que plasmar: sus vivencias». Así se expresa Rubén Suárez, tatuador profesional y propietario del estudio ‘Tattoo Laxmi’ en Tolosa. Este tatuador de 43 años lleva toda la vida dedicándose a este mundo y se ha acercado este fin de semana a la Euskadi Tatto Convention para demostrar todo su potencial.

Aunque nació y creció en León, acabó afincado en Euskadi por amor. «En mi profesión se viaja mucho. Me gustaba Euskadi y llegué a Tolosa para probar suerte. Fue entonces cuando conocí a mi mujer, así que puedo decir que mi vida cambió por ella», comenta con una sonrisa de oreja a oreja.

A Rubén le ha apasionado este mundo desde siempre. Cuando era un niño se pasaba horas dibujando con los lápices. «Normalmente todos los tatuadores venimos o del mundo de las Bellas Artes o éramos dibujantes autodidactas. Con 20 años fui a un estudio para hacerme un tatuaje y el tatuador me informó que hacía cursos para principiantes. Me metí por probar y con esfuerzo he logrado que mi hobbie se convierta en mi profesión», cuenta con orgullo.

Este leonés no cambiaría su trabajo «por nada del mundo». «Es una responsabilidad enorme porque sabes que, para bien o para mal, tu cliente te va a recordar toda la vida porque los tatuajes están entre las pocas cosas que son para siempre. Lo bonito es que cada uno te cuenta su historia. Es cierto que hay clientes más comerciales que escogen los tatuajes al azar, pero lo normal es que vayan más allá. Me cuentan cosas personales y eso me llega. La gente ahora plasma en su piel lo que creo que realmente se tiene que plasmar: sus vivencias», relata satisfecho.

Además, asegura sentirse un privilegiado por el apoyo que ha tenido siempre por parte de su familia: «He tenido mucha suerte. Siempre he tenido un gran apoyo en mi familia. Cuando vieron el empeño que ponía en ello, me animaron aún más. Es triste que todavía haya familias que se lleven las manos a la cabeza cuando sus hijos les dicen que se quieren dedicar a esto. La gente tiene que concienciarse de que esto es un trabajo. Aquí tienen mi ejemplo, que llevo toda mi vida viviendo de esto».

«Cada vez va a más»

Aunque reconoce que la situación de este sector ha cambiado «una barbaridad», sigue pensando que queda mucho por avanzar. «Ha habido una evolución en toda la sociedad. Antes se pensaba que el que estaba lleno de tatuajes era un delincuente o un tipo peligroso, ahora la mentalidad de la gente ha cambiado. Pero he de reconocer que en países como Estados Unidos, el ser tatuador está mejor valorado que aquí. La gente se piensa que la moda de los tatuajes va a desaparecer pero nada más lejos de la realidad, cada vez va a más», apunta. «Los profesionales del sector tenemos un montón de ganas de que cambie la mentalidad en este país. Necesitamos que entre una generación nueva para que vea todo esto de una manera diferente», apostilla.

La Euskadi Tattoo Convention dio ayer el pistoletazo de salida en Ficoba y reunirá hasta mañana a los mejores artistas de 18 países. El programa de esta cita también incluye hoy la elección de Miss y Mister Tattoo.