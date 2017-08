Cuando el pueblo investiga y descubre Tertulia y controversia sobre la verdad, la urgencia, la revolución y las aristas de la ciencia ciudadana en el Nanogune. Nagore, Mato, Mikel, Maite, Marta, Ana y Reyes. / USOZ Científicos, políticos, agentes sociales se plantean si en la Ciencia y la Tecnología debemos decidir todos BEGOÑA DEL TESO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 agosto 2017, 08:34

En la gran cita de la innovación vasca que representó el Global Innovation Day celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao organizado por InnoBasque, el centro de investigación en nanociencias y nanotecnología donostiarra Nanogune fue una de las 120 organizaciones, asociaciones, compañías, laboratorios, incubadores y aceleradores de empresas participantes. Su propuesta, impulsada por Nagore Ibarra, Ingeniera Superior de Materiales por Tecnun y Doctora en Ciencias Naturales, especialidad en Materiales por la Universidad de Cambridge, fue un taller de movilización y aprendizaje mutuo donde bajo el título 'Ciencia y Tecnología, ¿decidimos todos?' se intentó responder o al menos seguir abriendo vías de exploración a mil cuestiones en torno a la llamada 'ciencia ciudadana', definida como 'la investigación científica desarrollada por científicos y profesionales junto a gente común'. En el encabezamiento de la propuesta a debate se leía '¿Qué acciones deben llevarse a cabo para que los ciudadanos sean parte del proceso de toma de decisiones en ciencia y tecnología?' Uno de los puntos de partida de las discusiones fue el proyecto Marina, auspiciado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Participan en él investigadores, universidades y ciudadanos de Bélgica, España, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Irlanda, Portugal, Turquía y Rumanía. El proyecto se enmarca de lleno en una forma de exploración científica y social conocida por sus siglas en inglés, RRI: Investigación e Innovación Responsables. El proyecto Marina se ocupa de estudiar y poner en conocimiento de la sociedad todo lo relativo a los mares. Desde esas terroríficas islas de plástico hasta cómo evitar que los cruceros destrocen la laguna veneciana. Los mares que desaparecen (Aral). Los océanos que son vida y futuro, cementerio y esperanza.

Jornadas después de la realización del taller, pasado ya el Global Innovation Day lo reprodujimos en la zona común del Nanogune. En el hall, cerca de la cafetería.

Alfabetización científica

Las cuestiones que se volvieron a plantear fueron múltiples, las respuestas infinitas, las conclusiones no fueron, no pueden serlo, concluyentes y el debate del qué, el cómo, el para qué quedó abierto. Como lo está en toda nuestra cercana galaxia.

Objetivo: incluir la participación ciudadana como requisito para la financiación de proyectos

Objetivo: crear comités para impulsar la presencia ciudadana en la ciencia y la tecnología

Objetivo: la ciencia ciudadana vista como participación cooperativa entre ciencia y sociedad

La ciencia participativa, esa en la que 'los ciudadanos contribuyen activamente con su esfuerzo intelectual o dando soporte al conocimiento con sus herramientas o recursos'. Plantea cuestiones como ¿estamos siempre legitimados para formar parte de ciertos procesos de decisión? ¿De todos? ¿Dónde queda nuestro papel en decisiones tecnológicas que se toman en base a criterios estratégicos? ¿Es necesaria la formación científico tecnológica para intervenir? Si aceptamos que sí y buscamos la eficacia, ¿ habría que exigir un desarrollo de la cultura científico tecnológica desde pequeños para llegar a tener, de adultos, mayor criterio? No solo eso, ¿tendríamos que exigirnos a nosotros mismos trabajar nuestro pensamiento crítico...?

Se plantearon los participantes cuestiones como la necesidad de una alfabetización científico-técnica pues el avance del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico son elementos que definen nuestra civilización. Si no logramos esa alfabetización las decisiones estarán cada vez más en manos de unos pocos expertos y unos cuantos políticos.

Así fueron pasando las horas y surgiendo las dudas y las polémicas cruzadas. En compañía de Maite Pelacho, investigadora en el programa de doctorado 'Filosofía, Ciencia y Valores' de la UPV/EHU y colaboradora de la Fundación Ibercivis para el fomento de la ciencia ciudadana. Del doctor Mato Knez que llegó en 2012 a Nanogune proveniente del Instituto Max Planck de Física de la Microestructura, premiado por la Sociedad de Física berlinesa. Hoy dirige el Grupo de Nanomateriales. De Mikel Beltrán, ingeniero en Electrónica Industrial y Máster en Sistemas de Transporte con Ana Beloqui, investigadora, procedente de la universidad de Karlsrühe.

Smart

En enero Ana había participado en un taller (una 'workshop') sobre Sostenibilidad del Agua. Intervinieron once personas, once 'stakeholders' ('parte interesada en algo'...). Durante casi ocho horas discutieron e intentaron encontrar soluciones ('minimizar') a la contaminación de nuestras aguas. Tomaron parte en el taller especialistas de Tekniker y CEIT, representantes de URA, Agencia Vasca del Agua, y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También el Aquarium, varias compañías del agua, ciudadanos y el Puerto de Pasajes.

Todo lo que en esa 'workshop' intensiva fue cuestionado, planteado y exigido; los fallos detectados y las decisiones a tomar deberían convertirse algún día no lejano en lo que en el universo de la ciencia ciudadana se define como 'Smart' por sus siglas en inglés: acciones específicas, mensurables, realizables, realísticas y limitadas en el tiempo. La ciencia participativa no tiene la menor intención de ser utópica.

Ciencia base/aplicada

Las discusiones de aquel día en el Nanogune no fueron utópicas pero cierto que haber sí había diferentes niveles de confianza en el ser humano. El ser humano ciudadano. El ser humano político y hasta en el ser humano... científico. Marta Autore llegó al Nanogune desde la Universidad de la Sapienza romana para completar su postrado en nanoóptica y ópticas electrónicas mientras que Reyes Calvo investiga la y en la nanoimagen. Marta no está muy de acuerdo con una idea demasiado extendida entre ciertos investigadores, 'Nosotros estudiamos, nosotros decidimos', pero el temor de algunas de sus compañeras investigadoras es otro: sin acciones realmente 'smart' para la divulgación del conocimiento científico, ¿no tenderá más la ciudadanía a apoyar las investigaciones, los experimentos, proyectos y trabajos que tengan un resultado palpable, aplicable y visible a corto plazo? Es decir, ¿ triunfará la ciencia aplicada sobre la ciencia base, la investigación fundamental que a veces se llama 'pura', la que no tiene fines prácticos inmediatos sino que se lleva a cabo con el fin de 'incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma'?

Sin embargo, Mato Knez veía imprescindible la participación ciudadana en la ciencia para evitar, precisamente, que los mismos científicos se vean abocados a trabajar en investigaciones 'teledirigidas' por compañías que necesitan, justo, resultados inmediatos. Hallazgos aplicables para cotizar en la Bolsa de Londres o en Wall Street. Mientras hablábamos de eso en Nanogune, en el mundo exterior había ciudadanos que clasificaban galaxias y niños que jugaban no a Pokemon Go, sino a localizar el mosquito de la malaria.