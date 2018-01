El próximo reto, desarrollar su propio bingo El proceso está orientado a «intentar hacer bien un programa y en caso de no lograrlo, reflexionar sobre dónde se torció» T. FLAÑO Lunes, 22 enero 2018, 19:15

A la hora de elaborar el material para iniciar al alumnado en la programación, los profesores se han basado, entre otras fuentes en code.org, una plataforma que trabaja a través de la programación basada en bloques de colores y va un paso más allá de la herramienta Scrach. «Te van dirigiendo y poco a poco se descubre lo que es una secuencia de instrucciones, un bucle, una condición...», explica la profesora Edurne Larraza Mendiluze. Pero también tiene una pega, trabaja mucho con el método de prueba-error. Algo que en principio no debería ser un gran impedimento, si no fuera porque algunos estudios han constatado una diferencia muy grande entre los resultados de las chicas y los chicos. «Prácticamente todos hacen bien los ejercicios, pero los chicos los hacen más rápido con más intentos y las chicas necesitan menos intentos, pero le dedican más tiempo». No se sabe a ciencia cierta la razón, pero sí hay teorías de que los chicos tienen menos miedo a hacer las cosas mal, prueban y prueban hasta que les sale bien. «Pero ahí no se ve el potencial de la programación, que consiste en pensar a conciencia lo que se quiere conseguir e intentar hacerlo bien y en caso de no conseguirlo, reflexionar sobre dónde se ha torcido el camino».

Por esta razón se adaptaron los bloques virtuales de code.org a unos físicos. Con ellos deben realizar los ejercicios para al final del proceso diseñar su propio juego, que debe ser sencillo porque no trabajan con gráficos. «Por ejemplo, nos han propuesto un bingo. Ahora tenemos que pensar cómo se plantea porque hay condicionantes a tener en cuenta: los números que hay, los que han aparecido... Lo importante es que se involucran».

Han recibido propuestas de otros centros pero de momento solo se centra en Tolosa. «Es complicado porque no se puede mandar al alumnado de Informática a los institutos sin una persona que les esté guiando. Haría falta más personal».