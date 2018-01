Protesta sindical por el horario del nuevo BM de San Sebastián Protesta contra la apertura del BM en domingos y festivos / P. Martínez DV Domingo, 21 enero 2018, 14:24

ELA, LAB y CC OO se han concentrado este domingo contra la apertura en festivos del nuevo Super BM de la estación de autobuses de San Sebastián.

Medio centenar de personas se han movilizado tras una pancarta en la que se podía leer el lema 'Domingos y festivos, cerrado' y han advertido de que estas aperturas "no favorecen el aumento del empleo ni del consumo, sino que, por contra, favorecen que abran las grandes cadenas". Asimismo, y entre gritos de "nuestro ocio no es negocio", han pedido a la empresa que reconsidere su decisión, y "solidaridad" a los consumidores.

En declaraciones a los medios de comunicación, la representante de ELA Maddi Aspiazu ha afirmado que la capital guipuzcoana no quiere convertirse en "una ciudad como Madrid y Barcelona, en la que no se distingue si es lunes o domingo". "Una cosa es la ley y otra lo que diga la ética social. Nosotros pensamos que las aperturas tienen que ser 'cero' y no queremos excusas para abrir domingos o festivos", ha expresado.