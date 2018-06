Los profesores buscan nota Aspirantes a obtener una plaza en Educación Secundaria, ayer en el BEC de Barakaldo. / Jordy Alemany Los exámenes de junio no terminaron hasta ayer para los más de 3.400 aspirantes que participaron en la OPE de Educación para maestros de Secundaria FERMÍN APEZTEGUIA BARAKALDO. Domingo, 24 junio 2018, 17:23

Peru soñó con dedicarse al cine y seguir los pasos de Steven Spielberg. Aprendió a amarlo de niño, en la casa de sus padres en Portugalete, que eran cinéfilos hasta la médula. Y en la búsqueda de su sueño, estudió Bellas Artes. Pero no hubo manera de conseguirlo. «El cine es imposible, hice algunas cosas 'amateurs, pero después de varios fracasos, el mercado te pone en tu sitio», se lamenta el vizcaíno. Aunque su vida laboral tuvo que cambiar de rumbo, la ilusión no se perdió. Es la misma que ha trasmitido a sus alumnos de un centro de Formación Profesional de Pamplona en los últimos tres años y la que ayer le llevó al pabellón número 5 del Bilbao Exhibition Center (BEC), para competir por una de las 1.337 plazas fijas de profesores de Secundaria convocadas por el Departamento de Educación.

Más de 3.400 aspirantes, en concreto 3.409, se habían inscrito a las pruebas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Educación celebradas ayer. Entre los exámenes de Osakidetza de la semana anterior y los de este fin de semana, el BEC comienza a tener más aspecto de facultad universitaria que de feria de muestras. Hasta el ambiente. Madrugón, nervios, repaso de los apuntes a última hora... Café de máquina.

Maestros estudiantes 48% de los aspirantes son de origen vizcaíno, 37% guipuzcoanos, 10% alaveses y el 5% restante procedente de otras autonomías. 1.339 opositores tienen de 25 a 35 años, son la mayoría. Otros 1.277, entre 35 y 45; y 681 superan esa edad.

Apostada en la puerta del edificio, una patrulla de la Ertzainza garantiza que todo transcurra con normalidad. ¡Quién sabe si como hicieron siete días antes están barriendo el espectro radioeléctrico en la búsqueda de cómplices que chiven exámenes desde el exterior! ¡Ay, esos teléfonos móviles! Aunque bien pensado, los profesores no copian. ¡Si son los que vigilan...!

La anécdota del día se produce al comienzo de la jornada. Muchos de los opositores no llegan. Algo pasa. La viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, que ha llegado para asistir al comienzo de la prueba, explica que «se han producido importantes retenciones en la AP-8, a la altura del barrio de Malzaga, en Eibar, a causa de unas obras»; y decide retrasar el comienzo de la prueba media hora. Un alivio para muchos aspirantes.

Previsora

A Saioa Ugarteburu, bergaresa de 27 años, no le ha pillado el atasco. Ha sido previsora. «Me he pegado el gran madrugón. Me he levantado a las cinco y media de la mañana y para las siete y diez ya estaba dando vueltas por el BEC», explica. Los exámenes le ponen de los nervios, pero como es de buen dormir, cuenta que ha pasado una noche fantástica. Estudio Filolofía inglesa y da clases de inglés en la Escuela de Idiomas de Ordizia. No ha tenido suerte en el sorteo de las preguntas y le han caído temas que no había preparado demasiado. «Esto es como los exámenes de selectividad, que preparas la mitad de los temas y luego vienes a ver si toca alguno de los tuyos», explica. No pierde el humor.

¿Se convertirá Saioa pese a todo en una de las profesoras de inglés de la escuela pública vasca? Pues podría ser, porque esto no es la OPE de Osakidetza. En Enseñanza Secundaria, se juegan 1.337 plazas entre sólo 3.409 opositores, lo que significa que uno de cada tres se ganará un empleo para toda la vida. Las posibilidades de trabajo fijo son altas.

Doble prueba

El examen consta de dos partes. La primera consiste en una prueba teórica en la que se ha desarrollar un tema por escrito, entre los varios del temario que se eligen al azar en el momento mismo de la prueba. Los aspirantes tienen como máximo dos horas para contar todo lo que sepan sobre el asunto que escojan entre los cinco seleccionados. Tras un descanso de una hora, comienza la segunda parte que consiste en una prueba práctica relacionada con el temario de la especialidad para la que se presenten.

Aitor Ruiz, un zornotzarra de 27 años, ha elegido matemáticas y, a diferencia de Saioa, cree que lo ha hecho «bastante bien». Ha venido a probar suerte y confía en ganarse una de las plazas. Ahora toca esperar. Los resultados de los exámenes no se conocerán, como pronto, hasta el 25 de julio. Corregirlos lleva su tiempo. Algunos de los opositores ya lo saben. Otros aprenderán pronto.

Aspitantes a plaza

Peru Cámara. Portugalete, 40 años «A cierta edad, ya solo queda currar»

Trabajo en Pamplona como profesor de Formación Profesional. Estudié Bellas Artes con la idea de ser director de cine, pero era imposible. El mercado te pone en tu sitio. Luego trabajé un tiempo en ETB, pero es un mundo muy inestable. ¿Qué os voy a contar a los periodistas? Ahora pienso en un trabajo estable. ¡A cierta edad hay que ir currando! Llevo preparando estos exámenes desde enero. Ya veremos.

Saioa Ugarteburu. Bergara, 27 años «Es suerte, como en Selectividad»

Los idiomas me han atraído desde niña, no sé por qué. Me gustaban tanto que decidí estudiar Filología Inglesa; y ahora aspiro a dar clases de inglés en algún centro de Secundaria. Desde el pasado mes de febrero, estoy haciendo una sustitución en la Escuela de Idiomas de Ordizia, pero me gustaría trabajar en la red pública. No me he preparado bien. Es la primera vez que me presento y lo he hecho por mi cuenta.