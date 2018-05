«Ahora no tenemos problemas de admisión como antes»

Usuarios de perros guía reclamaron a finales de febrero en el Congreso que la no admisión de personas ciegas acompañadas de su perro en espacios públicos sea considerado un delito penal de discriminación por razón de discapacidad. «Ahora la situación no tiene nada que ver con la que viví, hemos luchado mucho», afirma Ana, quien nada más volver de Madrid con Nuska y la instructora que les acompañó «nos montamos en un taxi y el taxista nos dijo que no nos llevaba con el perro». Ana recuerda otro episodio en una parada, «en la que los taxis hacían ademán de parar pero cuando veían el perro pasaban de largo», y también en un restaurante en Navarra en el que le negaron la entrada. «Llamé a la Policía Foral y entonces sí me dieron permiso. Pero no entré».

Normativas del Gobierno Vasco (2007) y de la Diputación Foral (2014) regulan los derechos y deberes de los usuarios de perros guía. Para Begoña no ha sido tan difícil. «No he tenido problemas en buses o taxis», dice. Aunque sí contratiempos puntuales. El más reciente le sucedió en las urgencias de un ambulatorio un sábado. La médico hizo que el perro saliera de la consulta. «Puse una reclamación y me llamaron para pedirme disculpas y decirme que no volverá a pasar. Nunca había tenido problemas con el personal sanitario, todo lo contrario».