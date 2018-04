«Lo más probable en una situación como la de esta chica es entrar en shock» Ana Txurruka e Itziar Alonso Albiol. / UNANUE Psicóloga La psicóloga Itziar Alonso y la activista Ana Txurruka analizan la reacción de la víctima y la sentencia ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:40

Son dos mujeres que no comprenden la sentencia dictada sobre el caso de 'La Manada' y sus actividades durante los Sanfermines de 2016. Itziar Alonso Albiol es profesora de Psicología en la UPV y ha estudiado bien ese estado de shock en el que puede caer una persona al verse en una situación como la que vivió la chica madrileña en el portal de Pamplona, rodeada por cinco varones de envergadura.

Ana Txurruka se dedica al mundo de los social y pertenece al colectivo Movimiento Feminista de Euskal Herria. Considera que, además de injusto para la víctima, el mensaje del fallo judicial es negativo para toda la sociedad.

En cuanto oyó las palabras del juez decidió que su movimiento no podía quedarse callado ante el fallo judicial de la Audiencia de Pamplona de calificar el delito como abuso y no como agresión. Txurruka lo vio claro desde el primer momento: erá necesario organizar una asamblea y fijar qué acciones se podían llevar a cabo.

«Estoy indignada y además creo, como el resto de la población, que existió violencia y que hubo intimidación. No soy abogada de formacion, pero entiendo que es un despropósito no tener en cuenta esta circunstancia para haber calificado el delito cometido como violación».

Esa misma población a la que se refería esta mujer exigía a todos los colectivos feministas que organizara concentraciones para la misma tarde en la que se hizo pública la sentencia, movilizaciones con asistencia masiva también en Donostia y en otras localidades guipuzcoanas.

«La lectura que hacemos de este tipo de condenas es que el mensaje social que dan es que violar no sale tan caro. Es una forma de decirnos a las mujeres de no denunciemos porque tiene consecuencias para nosotras, sobre todo durante el proceso judicial, que se convierte en un juicio a la víctima y a su vida. El mensaje que trasciende es muy preocupante para la sociedad».

Esa conclusión de la que hablan muchas voces de que «si te resistes y te niegas puedes morir» y de que «si no te resistes puedes tener un coste social importante» también es la de Ana Txurruka. «Una vez más, las mujeres seguimos teniendo la mochila de la responsabilidad de lo que nos ocurre, incluso si nos agreden desde cualquier punto de vista».

¿Hasta dónde?

«¿Cuánto te tienes que defender? ¿Deber permitir unos golpes?» se pregunta la profesora de la Facultad de Psicología, Itziar Alonso Albiol, que no entiende como algo tan estudiado y contrastado como el estado de shock pudiera ser confundido con una especie de consentimiento por parte de los jueces.

«En una situación como la que vive esa chica en el portal de Pamplona, rodeada de cinco hombres, es una reacción normal. Es más natural entrar en ese estado que utilizar la fuerza sin parar. Se trata de pura supervivencia psicológica, una forma que tiene el cerebro de negar lo que está pasando, de no querer saber que estás sufriendo. Quién sabiendo todo esto diga que no hay intimidación es incomprensible».

Alonso Albiol esperaba esta sentencia, aunque no sabe por qué, «era una sensación». Respecto a la víctima, la psicóloga no la conoce y no puede decir cómo está ni cómo afrontará la sentencia.

«Lo más normal es que tenga un síndrome traumático porque lleva año y media en el candelero y porque la espera es terrible. Tiene una edad en la que el papel de víctima es inasumible, sobre todo cuando ha escuchado, seguro, un doble mensaje. No olvidemos que por una parte se presiona para que las mujeres denuncien las agresiones sexuales o los malos tratos, pero por otra se le juzga como si fuera la culpable una vez que presenta su denuncia».

Como psicóloga, Itziar Alonso Albiol explica que si se llega a una situación de alerta máxima, si se tiene una experiencia muy traumática, una persona puede llegar, incluso, a una disociación de personalidad, «porque no quieres ser quien eres ni haber vivido lo que has vivido». Esta situación no es extraña en personas que han sufrido diferentes abusos y malos tratos, sobre todo cuando son niños.

«Se pone en tela de juicio la actitud de las mujeres, de las víctimas. La capacidad de defenderse depende de cada persona y de cada momento, te puedes bloquear y no poder moverte. No se ha tenido en cuenta que esa es una reacción natural».