El principal acusado por los 600 kilos de cocaína hallados en un velero en Zumaia lo niega todo Un momento del juicio que se celebra en San Sebastián. / Usoz Rechaza en el juicio dedicarse al tráfico de drogas y mantiene que no compró el 'Catalejo', del que no sabe «nada» EFE San Sebastián Lunes, 25 septiembre 2017, 18:39

El principal acusado en el juicio que se sigue en San Sebastián por el barco interceptado en 2011 en el puerto de Zumaia con casi 600 kilos de cocaína ha negado este lunes cualquier vínculo con este velero, al igual que su presunto lugarteniente, un ciudadano colombiano residente en Bilbao. La operación supuso el mayor golpe al tráfico de droga en Gipuzkoa.

Ambos acusados han declarado esta mañana en la segunda sesión de la vista, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, y en la que también ha testificado un súbdito holandés que fue detenido el 5 de octubre de 2011 en Zumaia por la Policía en el barco "Catalejo" donde, según ha admitido este lunes, trajo la droga desde el Caribe junto a un ciudadano británico que se encuentra fugado y declarado en rebeldía.

La Fiscalía acusa a estas cuatro personas de formar una organización internacional dedicada al tráfico de drogas junto a los otros cinco procesados: la exesposa colombiana del presunto jefe de la banda, la madre de éste, su compañero sentimental, y otros dos inculpados más, todos ellos de nacionalidad española.

El ministerio público demanda para estas personas penas que oscilan entre los 3 y los 27 años de prisión por distintos delitos contra la salud pública, participación en organización criminal y blanqueo de capitales, según cada caso.

Durante la sesión celebrada este lunes el principal procesado ha asegurado "no haber formado nunca un grupo" organizado con fines delictivos con el resto de acusados, ha rechazado dedicarse al tráfico de drogas y ha dicho que no compró el "Catalejo", del que no sabe "nada".

«Solo un conocido»

El procesado ha negado también haber entregado cantidad alguna al ciudadano británico huido para adquirir este velero, ha dicho no tener "ni idea" de las supuestas transferencias que sirvieron para comprarlo y ha justificado sus viajes a Colombia y Venezuela -que el fiscal relaciona con la presunta compra de droga- por motivos vacacionales y, en ocasiones, para asistir a la madre de su exesposa cuando ésta se encontraba enferma.

Este hombre ha afirmado que su supuesto lugarteniente no es una persona "íntima" para él, sino un "conocido" con el que solía salir de fiesta y con el que en ocasiones se había metido unas "rayas" de droga en grupo, y que en oportunidades llevaba paquetes y bolsas con prendas porque era vendedor ambulante de ropa, pero no droga como había sugerido el representante del ministerio público.

Ha negado asimismo ser propietario de ninguno de los coches de alta gama que fueron intervenidos en esta operación y tan sólo ha admitido haber conducido un Mercedes, propiedad de su madre.

En cuanto a los numerosos teléfonos que utilizaba, ha aclarado que se trataba de móviles que compraba muy baratos a un conocido con tarjetas prepago y que desechaba cuando se quedaban sin saldo, por lo que desconoce cuáles eran sus números.

El encausado ha explicado también que el dinero que tenía en una cuenta bancaria procedía de su trabajo como peluquero en el negocio de su madre, ha dicho que la compra de una vivienda se hizo con una hipoteca y ha concretado que la inversión que hizo en una operación inmobiliaria en Marbella fue principalmente con dinero de su padre y de su abuelo y con tan sólo una pequeña participación suya.

La declaración de su presunto lugarteniente ha discurrido en la misma línea, ya que, además de rechazar cualquier vinculación con el "Catalejo", ha dicho no haber estado nunca en el puerto de Zumaia, ha ratificado que sólo conocía al principal acusado de haber alternado con él y ha justificado también sus numerosos móviles por lo barato que le resultaba adquirirlos con tarjeta prepago y luego desecharlos.

El fiscal le ha interrogado sobre dos transferencias bancarias por un total próximo a los 50.000 euros, supuestamente utilizadas en la compra del "Catalejo" desde su cuenta bancaria, operación que, según ha descrito, realizó como un favor a un amigo que le dio el dinero en metálico y que era para pagar dos coches.

Más testimonios este martes

Finalmente, el ciudadano holandés detenido en el barco con droga en Zumaia ha comentado que una persona desconocida llamada "Sandro" le propuso a él y al súbdito británico transportar la droga en el velero, operación a la que se prestó porque le ofrecieron 150.000 dólares que pensaba utilizar para saldar unas deudas.

Este hombre, que ha dicho no tener conocimientos náuticos, ha explicado que fue su compañero ahora fugado el que se encargó de todo, incluso de gobernar la embarcación, al tiempo que ha negado conocer a ninguno del resto de acusados.

El súbito holandés ha precisado que el barco invirtió 47 días en su periplo, que cargaron la droga en isla Margarita (Venezuela) y que conocía que su compañero tenía un papel con números de teléfono para avisar de su llegada a Zumaia.

En la sesión del juicio celebrada esta tarde han declarado otros acusados cuyo testimonio está previsto que se reanude y concluya mañana por la mañana.