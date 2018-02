«Las primeras veces que salimos a la carretera no teníamos ni boletines de denuncia» Se cumplen este mes 35 años de la entrada en servicio de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa Efectivos de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza. / Michelena JAVIER PEÑALBA Lunes, 26 febrero 2018, 17:17

Febrero de 1983. Cuatro vehículos de la Ertzaintza se adentran por vez primera en las intrincadas carreteras de Gipuzkoa. Componían la incipiente Unidad de Tráfico. No había más dotaciones, solo aquellas cuatro. A bordo de los ya desaparecidos Talbot Horizon y Renault-18 iban jóvenes policías recién salidos de la academia, sin apenas experiencia. Eran los albores del despliegue policial recogido en el Estatuto de Autonomía. Incertidumbre ante lo que se iban a encontrar, nervios por afrontar una misión que no sabían muy bien cómo se iba a desarrollar, pero cargados de «ilusión y dispuestos a ayudar». Fue el espíritu con el que echaron a andar. «Nuestro cometido aquellas primeras jornadas era prácticamente de vigilancia. Nos dedicábamos a comunicar a los ciudadanos que habían cometido tal o cuál infracción y les advertíamos de que su actuación era susceptible de ser sancionada. Pero no les multábamos. ¡Cómo lo íbamos a hacer si ni siquiera teníamos boletines de denuncias!», recuerdan Mikel Solís y Juan Carlos Gil, dos de aquellos primeros patrulleros, e Ignacio Abendaño, jefe de Tráfico entre 1986 y 1993, y en la actualidad Jefe de Centro de Instituciones.

Hoy, tres décadas y media después, la Unidad en Gipuzkoa cuenta con cerca de 200 agentes y una media de ocho vehículos por turno repartidos por el territorio. Además disponen del apoyo, cuando es necesario, de otras dotaciones procedentes de las comisarías. Nada que ver con aquella ‘flotilla’ inicial.

La entrada en servicio de los primeros patrulleros no resultó fácil, ya que la práctica totalidad de los agentes que componían la unidad apenas había tenido experiencia anterior en materia de tráfico. «Nuestra formación en este ámbito fue la que recibimos en la academia. Sabíamos el Código de la Circulación y poco más. No obstante, si bien al comienzo pudo ser un hándicap, supimos afrontarlo con afán de superación y grandes dosis de esfuerzo y, claro está, también con mucha ilusión. Éramos conscientes del reto que suponía ser la primera unidad operativa de la Ertzaintza que la ciudadanía visualizaba», reconocen.

Mikel Solís, Juan Carlos Gil e Ignacio Abendaño.

Juan Carlos Gil, todavía en servicio después de 36 años, aunque en otro departamento, guarda recuerdos «agradables» de sus primeros días. «Mi sensación es que nos recibieron muy bien. Éramos una novedad y despertábamos curiosidad. Recuerdo que en una de las primeras carreras ciclistas que hice, estacionamos las motos en Hernani y fuimos a tomar un café. Al volver, el vehículo estaba rodeado de gente. Algunos se hacían fotos y otros se habían a subido sobre ella. Estábamos en el punto de mira de toda la sociedad», relata.

Las primeras patrullas viajaban en aquellos R-18 y Talbot con el distintivo en el que se que leía ‘Er-#tzaina’ y que más tarde fue modificado por el actual de ‘Ertzaintza’. Las motos llegaron algo más tarde. La consejería había adquirido «unas BMW R-65 impresionantes, pero hubo problemas con ellas. No sé cual fue el motivo pero el departamento no las podía sacar a la carretera y en su lugar nos facilitaron unas Sanglas con motor Yamaha, parecidas a las que tenía la Guardia Civil. Con ellas estuvimos uno o dos años y luego ya pudimos hacer uso de las BMW», explica Mikel Solís, que en la actualidad se encuentra jubilado, tras 35 años de servicio, 15 de ellos en Tráfico.

El veto a las BMW fue un sinsentido y tuvo su origen en la oposición que las autoridades vascas encontraron en el Gobierno central, que se resistió a que motos de una marca alemana patrullaran y no las Sanglas nacionales. «Al final, el Gobierno Vasco y el central llegaron a un acuerdo. Se retiraron las Sanglas y salieron las otras», indica Abendaño.

Años de precariedad

Los patrulleros recuerdan la precariedad con la que empezaron a trabajar. Los medios humanos y materiales eran escasos. «Nos cambiábamos de vestimenta en unos viejos pabellones que había junto a la gasolinera del Infierno. Eran de la Diputación. Fíjate en qué condiciones estaban aquellos locales que nos desvestíamos dentro de las furgonetas para no ensuciarnos. Había polvo, mierda, ratas... De allí fuimos a los bajos de la torre de Atotxa donde se retiraban los coches. Era también otro desmadre. Las condiciones al principio eran esas. Y sin taquillas. Colgabas la ropa donde podías. Así hasta que fuimos a Intxaurrondo, al edificio de CCC», explica Juan Carlos Gil.

Si los medios materiales eran escasos, los humanos, similares. «Éramos los que éramos y si se producía un accidente grave en Etzegarate y necesitábamos apoyo para regular la situación, la patrulla más cercana igual estaba en Irun».

Eran años en los que no había horarios. «Si tenías que salir a las diez la noche y estabas en un siniestro, te quedabas a echar una mano y llegabas a las doce a la base. Y si había que echar mano de la escoba que llevábamos en el coche para limpiar la carretera tras una colisión, pues te remangabas y lo hacías», explica Gil.

Vigilancia y concienciación

Los primeros cometidos fueron prácticamente de vigilancia. «No teníamos boletines de denuncias y nos dedicábamos principalmente a informar a los ciudadanos de las incorrecciones que habían cometido. Hacíamos en este sentido una labor más de concienciación y prevención», señalan. Y, además, de asistencia en carretera. «Solucionábamos muchos problemas. La gente nos llamaba para que les ayudásemos, ya fuera a causa de una avería o un pinchazo. Mirábamos las bujías, los manguitos y otras piezas. Lo que hoy te soluciona el seguro, antes, con la precariedad de aquel parque móvil, lo hacíamos nosotros».

Algunos de los agentes ejercían de día de policías y de noche, de mecánicos de sus propios vehículos. «No me habré quedado noches arreglando las Sanglas para que al día siguiente pudieran salir a la carretera», relata Mikel Solís.

Y qué decir de los días en los que nevaba. «No había tantos quitanieves como ahora. Llevábamos palas en el coche para retirar la nieve y contábamos con un camión al que le incorporábamos una cuña que no solo servía para retirar la nieve sino también los camiones atascados. Muchos de ellos se quedaban sin gasolina porque el precio del carburante en una estación de servicio que había en Alsasua era más barato. Por eso, los transportistas apuraban los depósitos y algunos no llegaban y se quedaban tirados en el Etzegarate de entonces, que nada tenía que ver con el actual. Y ahí estábamos nosotros».

Unos desconocidos

La presencia de las primeras unidades policiales pasó hasta cierto punto desapercibida para buena parte de los usuarios de la red viaria. «Para los extranjeros sobre todo éramos unos perfectos desconocidos. No sabían si éramos policías o miembros de un comando. Y había quienes ni siquiera se detenían ante nuestras indicaciones. Pero al final nos impusimos. Recuerdo que, transcurrido un tiempo, los camioneros portugueses que hacían la ruta desde Holanda y Alemania decían que tenían 80 kilómetros malos. Eran los que debían realizar para atravesar Gipuzkoa. Lo decían por nosotros», rememora Solís

Los agentes reconocen que «aun cuando lo dábamos todo», tenían importantes carencias. «Nuestra formación no era precisamente la mejor. Conocíamos el Código de Circulación, pero de la normativa TIR o del tema de las aduanas lo ignorábamos todo. Tuvimos que ir formándonos por nuestra propia cuenta, con mucha dedicación y la ayuda de compañeros, transportistas que nos iban poniendo al corriente», indica Mikel Solís.

Traspaso de poderes

Aquellos primeros ertzainas de Tráfico afirman que el traspaso de poderes con la Guardia Civil, que hasta entonces había ostentado la competencia, fue «correcto». La relación entre los dos cuerpos durante el tiempo que se solaparon en la carretera fue armonizado a través de los respectivos centros de coordinación.

«En cuanto nosotros entramos, ellos dejaron de actuar. No tenían competencias y únicamente si ellos se encontraban con un accidente mientras iban de tránsito, se quedaban hasta nuestra llegada».

Pese a esta corrección, sí que se produjeron algunas fricciones. «Un compañero mío tuvo que llevar una furgoneta oficial desde Donostia hasta la Academia de Álava. Y, claro, había que ir por Etzegarate y entrar en Navarra. Cuando traspasó la muga, le paró la Guardia Civil. No le permitieron continuar y se produjo un rifirrafe», recuerda Juan Carlos Gil.

«Fueron hechos puntuales que se solventaron a través de los centros coordinación», precisa Ignacio Abendaño, quien asimismo evoca cómo miembros del instituto armado llevaron a cabo el registro de «un vehículo patrulla nuestro, también en Etzegarate. Lo pararon e inspeccionaron su interior. Fueron casos excepcionales», detalla.

Aquellos primeros años, el cuerpo autonómico todavía no se había convertido en objetivo de ETA, como más tarde sucedió «No éramos objetivo, pero tampoco éramos bien recibidos. En Errenteria y en la zona de Usurbil se metían con nosotros cada vez que acudíamos a abrir alguna carretera en la que habían levantado una barricada. Entonces, cada uno veía el tema desde de una óptica distinta. Había desde el que pensaba que aquello no iba con nosotros hasta el que era consciente de que tarde o temprano nos afectaría, como desgraciadamente sucedió».

Impusieron su estilo en las pruebas ciclistas La Ertzaintza de aquellos primeros año llegó a crear un estilo propio en el control y seguimiento de las pruebas ciclistas. «El primer acompañamiento lo hicimos sin motos. Era la Hendaia-Hernani de aficionados. La precariedad era absoluta. Éramos pocos y teníamos que echarle ganas e imaginación. La hicimos en dos Talbot Horizon, un compañero y yo que éramos aficionados. Uno iba por delante y otro por detrás», recuerda Mikel Solís. Pero no tardaron que adquirir experiencia. El elevado número de pruebas ciclistas que entonces se celebraban en el territorio fue una gran escuela que más tarde sirvió para que los conocimientos aprendidos fuesen puestos en práctica en eventos de primera categoría como en el Mundial de Ciclismo celebrado en 1997 en Donostia, o en la salida y primera etapa del Tour de Francia, en 1992. «No era nada fácil controlar aquellas caravanas. Nosotros establecimos una forma que luego fue imitada por otros cuerpos policiales, incluso por los franceses que, huelga decir, tenían una dilatada experiencia. Explicamos también nuestro método a los forales de Navarra», recuerda Solís.