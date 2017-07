«Nuestro logro ha sido desarrollar la teoría que ganó el Premio Nobel»

Maia García Vergniory (Getxo, 1978) ha conseguido «un hito» en su carrera como investigadora científica. Esta profesora de Física Aplicada II de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) e investigadora del Donostia International Physics Center (DIPC) ha logrado publicar junto a un equipo internacional de investigadores un artículo en la portada de la revista 'Nature' sobre materiales topológicos, que se publica hoy.

- ¿En qué consiste la investigación que ha logrado la portada de la revista 'Nature'?

- Hemos desarrollado una teoría y una metodología nueva que permite estudiar las propiedades topológicas de los materiales desde un nuevo paradigma. Hasta ahora se estudiaban calculando los niveles electrónicos en los que se encontraban los electrones y llevaba su tiempo. Nosotros, mediante la teoría de grupos matemática y los enlaces químicos, podemos anticipar qué materiales van a tener estas propiedades sin hacer un cálculo tan pesado. Por un lado, permite reconocer muchísimos más materiales porque hay muy pocos de esta clase, y además completa de alguna manera la teoría de bandas que hemos utilizado los físicos hasta ahora.

- ¿En qué se puede traducir este hallazgo?

- Los materiales topológicos son aquellos que aunque en su interior no conducen electricidad, en su superficie sí lo hacen. Fueron descubiertos hace diez años, y a pesar de que ha sido uno de los campos más dinámicos y activos de la física, se han encontrado muy pocos materiales. Este método que hemos desarrollado permite reconocer muchísimos más. Se descubrirán nuevas propiedades, nuevas aplicaciones y esperamos que se dé un gran paso adelante en la electrónica basada en materiales que disipan poca energía.

- ¿Qué importancia tiene publicar en la portada de 'Nature'?

-Tiene muchísimo valor. Es la publicación más importante que he tenido, además es un trabajo puramente teórico y hay pocas portadas con trabajos teóricos. Con lo cual es un hito en mi vida.

- ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para conseguir una publicación de estas características?

- Primero te llega un mensaje para comunicarte que el artículo ha sido aceptado. Si los editores lo consideran suficientemente importante, lo seleccionan para publicar en portada. A partir de ese momento, entras en otro concurso donde tienes que encontrar y plasmar tu idea en una imagen. Conseguimos entrar ahí y de cuatro ideas seleccionaron la nuestra. La aceptación fue bastante rápida. Nos llegó un correo y supimos que nos habían seleccionado.

- ¿Cuántos investigadores han trabajado en esta publicación?

- En el grupo somos ocho. Tres profesores de la Universidad del País Vascos (UPV/EHU), dos del departamento de Materia Condensada y yo del de Física Aplicada II. Pero además soy asociada al DIPC. Los demás autores son de la Universidad de Princeton y de Max Planck de Dresden.

- ¿Qué similitudes tiene este artículo con el premio Nobel que se dio el año pasado a los descubridores de los materiales topológicos?

- El Nobel se dio el año pasado al fenómeno 'per se'. Duncan Haldane explicó la razón por las que se medían las propiedades tan particulares en algunos materiales. Nosotros hemos desarrollado esa teoría inicial de manera que se puedan encontrar muchísimos más materiales porque parecía que había muy pocos en la naturaleza. Hasta la fecha se han descubierto alrededor de 200, nosotros esperamos encontrar miles.

- Por el hecho de ser mujer, ¿ha encontrado más problemas en su carrera como investigadora?

- El mundo de la física es muy masculino, por lo tanto el machismo existe al igual que en toda la sociedad. Sí notas que al ser mujer a algunas personas les puede molestar y más si eres joven. Cuesta más que te crean que eres buena y tienes que pelearlo más. Que el hombre es inteligente y bueno en todo es algo que la sociedad lo tiene aceptado, que las mujeres seamos buenas en ciencias puras, por ejemplo la física, que es un mundo tan masculino, cuesta más digerir a algunas personas.

- Hizo un trabajo sobre Jocelyn Bell Burnell, descubridora de la primera radioseñal de un púlsar. ¿Qué importancia ha tenido esta científica en su carrera ?

- Ella y en general el feminismo me han ayudado a entender cosas que me molestaban, que veía que le pasaban a las chicas en general y no le ocurrían a los chicos y que no eran fruto de mi imaginación, sino que es algo estructural.

- ¿La crisis ha dificultado la labor de los investigadores?

- Conseguir plaza me ha costado porque hay un tapón muy grande en España. Ha sido duro porque ha habido menos recursos. Son tiempos difíciles para la ciencia y creo que la universidad debería apoyar más de lo que se hace.

- ¿Las instituciones no apoyan los suficiente la investigación en ciencia?

- No mucho, hay una escasez dramática de plazas de investigación. Mucha gente muy buena y formada está peleando duro por sacar una plaza. Afortunadamente, en Euskadi tenemos la fundación Ikerbasque que está realizando una labor maravillosa.

- ¿Espera que la publicación en 'Nature' sirva para visualizar el trabajo que realizan?

- Esperemos que sí porque hay gente muy buena en Euskadi.

- ¿Hay hueco en Euskadi para los jóvenes investigadores?

- Hay pocas plazas y digamos que cuando la consigues, el trabajo está bastante precarizado. No hay ayudas económicas para empezar tu grupo y la carga docente es muy grande. He tenido mucha suerte porque los compañeros me han apoyado y ayudado muchísimo. En condiciones normales no hubiese podido investigar este año. El estrés burocrático y administrativo con el que tienes que lidiar es muy alto.

- ¿Cómo se puede mejorar la situación?

- Creo que se deben subir los sueldos a los profesores y la carga docente no nos debería ahogar tanto. Cuando empiezas tienes que preparar las clases y ya es un trabajo que se debería reducir e incrementar más adelante. Debería haber proyectos para la gente que empieza, para los jóvenes. Que se pueda contratar un estudiante de doctorado y se pueda viajar a conferencias y empezar tu propio grupo. Para los estudiantes también es importante que vean que hay dinámica y hay oportunidades para todos.

- ¿Sigue la sangría de la fuga de cerebros?

- Por supuesto. He visto gente que no quiere volver y otros que han vuelto y se arrepienten de haberlo hecho.

- Usted ha estado investigando en el extranjero, ¿por qué decidió volver a Euskadi?

- Porque esta es mi casa y quería traer todo lo aprendido para construir aquí algo importante. Además, tuve la suerte de conseguir una beca de la Diputación de Gipuzkoa con lo cual te da cinco años para poder estabilizarte.

- ¿El Donostia International Physics Center (DIPC) qué les aporta a Gipuzkoa y a Euskadi?

- Es un referente internacional que cada vez se conoce más y la gente está muy a gusto trabajando aquí. A Donostia y Euskadi les ofrece la posibilidad de que los locales puedan interaccionar con eminencias de la ciencia. Además, se organizan muchísimas conferencias y escuelas para que los estudiantes puedan aprender y desarrollar en conocimiento científico que es muy importante para cualquier sociedad.

- ¿San Sebastián está a la vanguardia de la investigación científica?

- Sin duda. Desde fuera nos miran con mucho reconocimiento y respeto.

- ¿Congresos como Passion for Knowledge consiguen dejar poso en la ciudadanía?

- En San Sebastián se percibe que a la sociedad le interesa la física con lo cual es un gran logro del presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike. Creo que una sociedad educada científicamente es desarrollada y tiene futuro por delante.

- Tras la publicación en 'Nature', ¿por dónde quiere encauzar su carrera?

- Voy a seguir investigando con estos materiales y mi idea es empezar mi grupo de investigación aquí y seguir apoyando la ciencia.