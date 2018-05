Las playas se estrenan con inestabilidad

Las playas calientan motores. En tres días, la temporada de verano echa a andar. Al menos en Donostia y Zarautz. El sábado lo hará en Orio y en los restantes arenales guipuzcoanos la actividad no empezará hasta el día 15 ó 16. Y desde ahí, hasta septiembre sin parar.

Las playas abren una nueva campaña pero el verano todavía tardará en llegar. Los pronósticos para los primeros días de la temporada no son precisamente muy favorables, según indica Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «El viernes predominará el flujo del norte y por ello se espera que haya bastante nubosidad en la costa. La temperatura del aire será ligeramente inferior a la normal, aunque la del agua del mar permanece a 17 grados y no está mal para la época. Y a la vista de lo que se avecina puede que este sea el mejor día de la primera decena del nuevo mes», explica Martín.

El fin de semana se impondrá la inestabilidad. «El sábado, los vientos serán fundamentalmente del sureste, con lo que subirá la temperatura, aunque a lo largo de la jornada la situación podría inestabilizarse, y por la tarde podrían registrarse algunas precipitaciones, debido sobre todo a las bajas presiones y a la subida del mercurio».

El domingo se dará una situación similar. «Empezaríamos con cielos cubiertos pero sin precipitaciones. Con el discurrir de las horas, sin embargo, irían formando algunas tormentas y se pueden producir chubascos que descargarán sobre todo en el interior».

El comienzo de la semana próxima tampoco es muy favorable. «Una gota fría que se formará sobre Galicia empezará a desplazarse hacia nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo que se aproxima irá deshaciéndose. De esta forma, perderá entidad y los chubascos importantes no van a caer sobre nuestra zona», afirma la meteoróloga. Ello, no obstante, no impedirá que haya mucha inestabilidad tanto el lunes como el martes, cuando podrían registrarse chubascos en cualquier momento.

Con este panorama, no parece que los socorristas vayan a tener mucho trabajo en estas primeras horas de la temporada. La plantilla, integrada de forma exclusiva por miembros de la Cruz Roja, está conformada por 160 personas, 34 de las cuales operarán en las playas donostiarras.

Donostia, Zarautz y Orio, las primeras en entrar en acción, ultiman los preparativos. En Zarautz se han instalado ya los elementos que sujetarán los clásicos toldos que lucen desde antaño y que se han convertido en elemento identificativo de la localidad.

En la capital guipuzcoana la temporada arranca con la instalación de los gabarrones y el día 15 empezarán a funcionar los servicios de toldos y también el baño asistido.

En las restantes localidades, las playas echan a andar los días 15 y 16.

Fechas Día 1. La temporada de playas 2018 empieza en las de San Sebastián y Zarautz con los socorristas. En Donostia arranca con la instalación de los gabarrones y el día 15 empezarán a funcionar los servicios de toldos y también el baño asistido. Día 2. Apertura en la playa Antilla de Orio. Día 15-16. Empieza la temporada en los restantes arenales del territorio.