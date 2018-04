Los pisos turísticos sin licencia podrán seguir operando hasta el 31 de agosto Hasta 274 inscripciones se han realizado de forma presencial. / SÁNCHEZ El Ayuntamiento de Donostia ha recibido 739 solicitudes de viviendas que entrarán en el sorteo que se celebrará el próximo 4 de mayo ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 abril 2018, 08:22

El Ayuntamiento de Donostia ya tiene establecidas las fechas que marcarán un antes y un después en la operatividad de los pisos turísticos y que muchos propietarios seguro que marcarán en rojo en el calendario: el 4 de mayo se celebrará el sorteo del orden de tramitación de las licencias, y el 1 de septiembre será el primer día en el que ya se dibuje un mapa real de las viviendas legales y alegales. Es decir, que es conveniente que quienes poseen un piso turístico sean precavidos a la hora de ofertar sus inmuebles a partir de dicha fecha porque estarán más que identificados.

El jueves finalizó el plazo de 10 días para que los propietarios o empresas gestoras inscribieran sus viviendas turísticas en el Ayuntamiento, y en total se han recibido 739 solicitudes de licencias -274 registradas de forma presencial y 465 por vía telemática-.

18 abril El Ayuntamiento publicará el listado provisional de pisos aspirantes en la web municipal y se habilitarán 7 días (hasta el día 25) para presentar alegaciones. 27 abril Lista definitiva. 4 mayo A las 12.00 horas en el Salón de Plenos se celebrará el sorteo del orden de tramitación de licencias. 31 agosto Fecha máxima hasta la que podrán operar los 739 pisos que han presentado la solicitud de licencia. En adelante, estarán todos identificados y solo podrán operar los que reciban la licencia.

El delegado donostiarra de Turismo, Ernesto Gasco, acompañado del responsable de Urbanismo, Enrique Ramos, indicaron que la cifra entra dentro de las «previsiones» y según los cálculos del consistorio, podrán legalizarse en torno a 400-500 viviendas, que sumadas a las 348 que ya estaban en regla antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, en Donostia operarán unos 800 pisos turísticos legales, frente a los 1.200 actuales que se encuentran entre la luz y la sombra.

Gasco avanzó que el próximo miércoles día 18 se publicará en la web municipal la lista provisional de aspirantes, tras lo que se abrirá un plazo de siete días, hasta el 25 de este mes, para presentar las alegaciones que se consideren oportunas. Dos días después, una vez atendidas las modificaciones, se publicará el listado definitivo de las viviendas que entrarán en el sorteo que se celebrará el 4 de mayo a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Dicho sorteo establecerá de manera correlativa el orden para comprobar si los pisos cumplen o no con los requisitos y, en caso afirmativo, se tramitarán las licencias de actividad. Esto es, que si un piso cumple con la norma y obtiene un buen puesto en el sorteo tendrá más garantías de seguir operativo.

El Ayuntamiento calcula que a lo largo de agosto concluirán las comprobaciones, de forma que a partir del 1 de septiembre todo el sector se encontrará identificado, regularizado y localizado en un mapa que mostrará el portal y piso concreto de cada inmueble, y que se expondrá en la web municipal.

En cualquier caso, los propietarios de las 739 viviendas que ya han presentado la solicitud podrán alquilar con normalidad sus pisos hasta el 31 de agosto, una medida con la que, como detalló el edil, se pretende no penalizar a los dueños de casas que podrían haber operado legalmente pero que aún no disponen de licencia para ello. El edil avanzó además su intención de «luchar para que los pisos ilegales no puedan anunciarse» en plataformas web.