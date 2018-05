Pioneros en la reproducción asistida Domingo, 6 mayo 2018, 08:33

Ya son 5.010 niños que han nacido ya en Gipuzkoa mediante las técnicas de reproducción asistida de Hospital de Día Quirónsalud de Donostia. Empezaron hace nada menos que 25 años. En 1994 tuvieron el primer nacimiento por fertilización in vitro y en 1996 el primero con micro inyección espermática. «Este equipo ha aportado al territorio toda la innovación y han sido pioneros en todas estas técnicas», aseguran.

Desde el hospital explican que las causas mas frecuentes de tener problemas de gestación son «la tardía edad de la mujer y la mala calidad del semen de los hombres».

«Las mujeres cada vez tienen hijos más tarde, empiezan a intentarlo por encima de los 30. A eso hay que añadirle que en Gipuzkoa la fertilidad está por los suelos y los índices de natalidad son bajísimos. La población está envejeciendo y lo malo es que no se repone. De todas formas, para nosotros, ayudar a que esos padres que no pueden consigan su meta nos satisface. Es cierto que hay un porcentaje de gente que no lo logra pero el porcentaje de los que si lo consiguen es muchísimo mayor. Año tras año, las técnicas y los equipos han ido avanzando muchísimo y ya no es lo que era al principio», explica el Koldo Carbonero.