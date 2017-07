Piden tres años y medio de prisión para una mujer por maltratar a su marido ante sus hijos en San Sebastián Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman que la acusada no pueda comunicarse con el hombre ni aproximarse a él durante once años EFE San Sebastián Miércoles, 19 julio 2017, 18:56

La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman tres años y medio de prisión y 30 días de localización permanente para una mujer acusada de insultar gravemente y maltratar a su marido mediante "manotazos, puñetazos, tirones de pelo y empujones" en presencia de los tres hijos del matrimonio, menores de edad.

En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público imputa a la procesada tres delitos de maltrato, uno de ellos habitual y otros dos no habituales, así como un delito leve continuado de injurias, si bien reconoce a la encausada la atenuante de anomalía o alteración psíquica, ya que padece un "trastorno narcisista de la personalidad".

La acusación particular, que ejerce el abogado Juan Ignacio Manso en nombre de la víctima, también reclama para la mujer tres años y medio de reclusión, aunque pide que se valore "la posibilidad de sustituir las penas de prisión a cambio de que la encausada se someta a tratamiento psiquiátrico y a los programas formativos que se estimen adecuados".

Graves insultos

Los hechos, que serán enjuiciados próximamente en San Sebastián, se remontan al año 2011 cuando, según la versión de las acusaciones, la mujer comenzó a mantener una "actitud autoritaria y agresiva" hacia su marido, con el que estaba casada desde 1999 y al que, además de agredir, vejaba con insultos como: "puto subnormal, cerdo, puto sinvergüenza, puta maricona y gilipollas".

Asimismo, la procesada decía a su esposo que le daba "mucho asco" porque era "una puta mierda", al tiempo que le tachaba de "borracho, bastardo" y le llamaba "miserable robado", con intención de humillarlo con conocimiento de que, en su condición de huérfano, el hombre había sido adoptado en su niñez.

En concreto, el escrito de acusación de la Fiscalía detalla un episodio de graves insultos ocurrido en su vivienda de San Sebastián sobre las 22.50 horas del 10 de julio de 2015 al que asistieron los tres hijos menores de la pareja, así como otro sucedido días después en el interior del vehículo familiar.

Un mes más tarde, el 15 de agosto, la inculpada presuntamente volvió a vejar al hombre mientras circulaban en el coche con sus hijos y le dijo que cuando le comunicaran su muerte daría "botes de alegría" porque lo estaba "deseando".

El texto del Ministerio Público relata otros hechos de similares características, en uno de los cuales la mujer incluso llegó a decir que "adoraba" a sus hijas, aunque fueran "unas imbéciles como su padre".

Golpes y puñetazos

No obstante, el incidente de mayor gravedad ocurrió el 27 de diciembre de 2015, cuando la procesada presuntamente golpeó al perjudicado con un paraguas en el tórax, con los menores como testigos, y le propinó un puñetazo en la cara.

La acusación particular concreta que a raíz de este episodio, durante el que la mujer habría proferido "todo tipo de insultos" hacia su marido, el hombre tuvo que acudir al servicio de urgencias del Hospital Universitario Donostia, donde tras hacerle unas placas le diagnosticaron distintas policontusiones de las que tardó nueve días en recobrarse.

La última agresión sufrida por la víctima sucedió el 24 de marzo de 2016, día en el que la mujer le golpeó con el tacón del zapato mientras conducía y le causó unas lesiones en cuya sanidad invirtió seis días.

La acusación particular sostiene que todos estos hechos han causado al perjudicado "una afectación y secuelas psicológicas, así como un evidente daño moral y el Ministerio Público constata que la víctima "presenta una afectación psicológica compatible con una situación de violencia doméstica".

Además de las citadas penas de cárcel, tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman que la acusada no pueda comunicarse con el hombre ni aproximarse a él durante once años.