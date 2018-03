Piden 8 años para un joven de Donostia acusado de agredir sexualmente a una chica Los dos reconocieron que la noche de los hechos consumieron drogas y alcohol, y que tenían lagunas sobre lo sucedido. En la vista celebrada ayer en la Audiencia, la víctima mantuvo la denuncia y el acusado negó la imputación JAVIER PEÑALBA Miércoles, 7 marzo 2018, 07:29

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó ayer ocho años de prisión para un joven donostiarra a quien imputa un delito de agresión sexual. En el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia, la víctima sostuvo que aun cuando ambos protagonizaron un inicial acercamiento sexual de mutuo acuerdo, el acusado terminó forzándola. El procesado, por su parte, negó la imputación. «Cuando ella me dijo que parara, que le hacía daño, lo hice», afirmó.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2015 y acontecieron en una localidad costera guipuzcoana que por aquellas fechas celebraba sus fiestas. Según la declaración que ayer prestó el acusado, aquella tarde-noche, a la finalización de su trabajo en el sector de la hostelería en Donostia, se dirigió a la citada población donde se reunió con un grupo de amigos con los que estuvo de fiesta.

El acusado explicó que entre las tres y las cuatro de la madrugada se dirigió a casa de uno de sus amigos, donde bebieron alcohol y consumieron éxtasis. Recordó que al cabo de un rato, los amigos abandonaron la vivienda y él se quedó solo con la chica que en aquel momento estaba viendo la televisión.

El procesado relató que se sentó en el mismo sofá en el que permanecía la joven «y empezamos a tontear». El acusado manifestó que en los instantes posteriores, la mujer le cogió de la mano y «fuimos a la habitación que era de los padres de mi amigo, donde empezamos a mantener relaciones».

El joven señaló que debido al estado en el que se encontraba no logró una erección, de forma que trató de estimular a la chica mediante tocamientos que le realizó con la mano. El acusado manifestó que en aquella situación escuchó a la joven decir en un momento dado que «parara, que le hacía daño. Lo hice y no continué. Me levanté y me fui de nuevo a la sala. Me tumbé en el sofá y me quedé dormido», explicó.

Al acusado, para quien su abogado defensor solicita la absolución, explicó que tras lo sucedido, llegó el amigo que le había permitido pernoctar en su casa. «Me despertó, me preguntó qué había pasado. Yo estaba entre dormido y drogado. Le noté muy enfadado, me pedía explicaciones y me dijo que me fuera de allí. Entonces, salí a la calle, cogí el autobús y me fui a Donosti. Pensaba ir a mi casa pero me pasé de parada y al final fui directamente a trabajar».

La otra versión

La mujer, por su parte, ofreció una versión diferente. La testigo declaró por videoconferencia, desde una sala contigua. Sus manifestaciones estuvieron sujetas a momentos de nerviosismo y tensión, bañados con lágrimas. Indicó que aquella noche consumió speed y que en cuanto se quedó a solas con el acusado «empezó a darme un masaje en los pies. No voy a decir que me desagradó, estaba a gusto y empezamos a liarnos».

La víctima sostuvo que tras este inicial contacto se dirigieron a la habitación, donde se besaron y desnudaron. «En un momento, le miré a la cara y decidí que no quería seguir más, pero el tío continuó», explicó entre sollozos.

«Estábamos en la cama tumbados. Le dije que parara y comenzó a introducirme los dedos». Explicó que «me dolía un montón. Le pedía que parara. No sé si grité o no, pero lo que sí recuerdo es que le arañé. Intenté quitármelo de encima más de una vez».

La mujer no pudo precisar el tiempo que transcurrió en esta situación. «Sé que, de repente, me dio la llorera y entonces se retiró. Me levanté desnuda. La cama estaba llena de sangre. Cogí las sábanas y me fui a la cocina. Estuve allí unas dos horas con la puerta cerrada para que no entrara nadie. No sé lo que hice en aquellos momentos».

La mujer manifestó que pasado un tiempo llegó el amigo de cuyos padres era el piso. «Me encontró llorando y le dije 'yo no quería'. El otro estaba dormido en el sofá. ¡Manda huevos! Hay que dormir con lo que había hecho. Lo echó de casa».

Ni denunciante ni denunciado fueron precisos en los detalles. «Me apretaba en la zona del abdomen, me hacía mucho daño, pero no me acuerdo. Lo siento. Tengo un vacío de unos veinte minutos en los que no recuerdo lo que sucedió», dijo la joven.

En la sesión comparecieron dos médicos forenses, uno de los cuales examinó a la mujer. Este facultativo explicó que la víctima presentaba una lesión a nivel genital. Los doctores señalaron que la lesión podía ser compatible «con mucha y con poca violencia. Incluso se puede producir en el propio lavado. No tiene que haber violencia para que se generen ese tipo de lesiones», indicaron los médicos que, asimismo, desvelaron que entre las uñas de la mujer había sangre con ADN del acusado.