El 'Black Friday' no convence al pequeño comercio guipuzcoano Los descuentos importantes suelen ser la seña de identidad del 'Black Friday'. Las asociaciones del territorio no terminan de ver con buenos ojos la iniciativa procedente de EE UU e idean campañas alternativas para atraer al consumidor más allá de ese día MIKEL MADINABEITIA Martes, 21 noviembre 2017, 20:16

El 'Black Friday' es un día en el que algunos comercios ofrecen un catálogo de ofertas con algunos de los mejores descuentos del año en todo tipo de productos, iniciando así la campaña de Navidad. Esta tradición importada de Estados Unidos cumple su sexta edición en España y se ha convertido en uno de los grandes eventos comerciales del año debido a los récords de ventas que se producen. Tecnología, ropa, electrodomésticos..., el cliente tiene a su disposición sus productos favoritos a precios más competitivos.

Pero la jornada de descuentos más popular del año no termina de cuajar en nuestro territorio. En realidad, para ser exactos, en el pequeño comercio guipuzcoano. La iniciativa que llegó desde EE UU hace unos años está enfocada fundamentalmente a la venta online y las grandes superficies pero las tiendas de toda la vida, las modestas, las que usted tiene debajo de casa sin ir más lejos, no se terminan de adaptar a esta nueva costumbre. Y no por falta de intentos.

Las tiendas que se sumen al 'Black Friday' expondrán los carteles promocionales en sus escaparates para atraer a la clientela. / ARIZMENDI

Lourdes Lázaro, gerente de SS Shops, lo tiene claro. Su discurso es rotundo: «Vamos a hacerle frente. No por capricho, sino porque nos vemos prácticamente obligados a ello. Los primeros intentos comenzaron en 2014, a título individual y diría que hasta espontáneo. Vimos que llegaba una tendencia a realizar compras en ese tramo final de noviembre y al año siguiente, en 2015, coordinamos una iniciativa y una marca común».

Lo que pasó es que las tiendas que se adhirieron a esta propuesta señalizaban sus escaparates y promocionaban la fecha señalada por medio de internet y las redes sociales. Pero el 'Black Friday' nunca triunfó en el pequeño comercio. Sus responsables se dieron cuenta de que paralizaba las ventas correspondientes a la segunda quincena de noviembre y que beneficiaba especialmente a las grandes superficies.

Nuevas estrategias

Por eso, tal y como confiesa Lázaro, «en 2017 hemos optado por no promocionar. Es más, hemos ideado una campaña paralela para plantarle cara. A ver, tampoco es así, sino que lo que queremos es incentivar la compra en el comercio local con importantes descuentos y aportando un valor añadido».

Las compras que se realicen en las tiendas de San Sebastián desde el 13 al 23 de noviembre tendrán premio. Los comercios participantes en la campaña 'tus compras tienen premio' tienen para regalar 6.000€ en bonos de 10€, estancias en hoteles, cenas, camisetas de la Real Sociedad, talasoterapia, entradas... Y ello se aplicará en la verdadera campaña de Navidad, la que va del 4 de diciembre al 5 de enero. Hasta la fecha, hay 120 comercios apuntados, además de los de la Bretxa.

Si en el discurso de la asociación de comerciantes de Donostia queda claro que quien se apunta al 'Black Friday' lo hace de forma individual, en el resto del territorio es una estrategia más normalizada si cabe. Desde Arrasate, Eibar y Tolosa nos cuentan que tampoco organizan nada a nivel grupal. En la localidad armera, por ejemplo, recuerdan que «hubo un intento hace unos años con el 'Black Andrés', porque coincidió con las fiestas de San Andrés, pero no tuvo mucho éxito. Este año no percibimos grandes movimientos de compra, aunque sí te puedo decir que para el año que viene sí tenemos previsto hacer una campaña».

Mientras, en el Alto Deba, sí se han puesto de acuerdo, al menos, para hacer un cartel homogéneo. Hay entre 15 y 20 locales de Aretxabaleta, Oñati y Arrasate que se han sumado a la iniciativa con los objetivos de «adelantar las compras navideñas, dinamizar el comercio local y animar a la gente a comprar», como nos recalcan sus responsables.

Cartel promocional de las tiendas pertenecientes a la asociación Txanda de Oñati. / TXANDA

La nota más discordante la hallamos en Irun. Una especie de verso suelto en boca de Tomás Maeztu, gerente de Mugan, la asociación de comercios de la comarca del Bidasoa. A pesar de reconocer que «esta iniciativa comenzó a fomentarse a través de las grandes marcas, nosotros también nos hemos unido. Empezamos hace tres años y para 2017 hemos confeccionado una campaña que alargaremos hasta final de mes. Nuestro deseo es que funcione como la antesala de la Navidad. Para ello, se aplicarán descuentos y promociones concretas, sobre todo en el sector textil y en el del calzado».

Volviendo a Donostia, hay un área al que este día le va muy bien. Hablamos de la tecnología, campo donde en realidad surgió el 'Black Friday'. En Sicos, que comercializa productos de Apple, saben que están ante una oportunidad que deben aprovechar. Y lo hacen. Lo hacen sin titubear. De manera que los que busquen Iphones e Ipads a un precio algo más asequible, quizá estén ante una ocasión de oro.

Jon Ander Jauregi, de la tienda Sicos de Donostia, posa junto a las últimas novedades tecnológicas. / USOZ

Cuando esta semana paseen por las calles más comerciales de su localidad verán que hay algunas tiendas que realizan importantes esfuerzos para atraer a la clientela. En otros establecimientos, en cambio, no se percatarán del 'Black Friday'. Y si acuden a las grandes superficies verán seguramente una incitación a comprar. Habrá de todo, como en botica. Aunque por las opiniones recibidas podemos decir que en el pequeño comercio es una iniciativa que no termina de cuajar.