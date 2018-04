«Espero que el cambio mejore el servicio»

El presidente del RACVN considera «interesantes» los cambios que se avecinan a partir del 20 de mayo en las ITVs pero reclama que no se queden en «actuaciones burocráticas».

- ¿Qué opinión le merece la nueva normativa?

- Creo que las novedades que se incluyen en la normativa son interesantes pero preferimos ser cautos hasta que se desarrolle para valorar en profundidad cuales van a ser las consecuencias. Porque la aplicación puede dar soluciones que ahora no contemplamos. Necesitamos que se ponga en práctica para ver cómo se desarrolla.

- Con la información que manejan, ¿qué aspectos valoraría positivamente de esta reforma?

- A priori todo lo que mejore el funcionamiento y control de los vehículos es positivo. Y hay dos cuestiones que me parecen interesantes. Para empezar, el control de los elementos del vehículo que afectan al medio ambiente y la inspección de los sistemas de seguridad, comprobando todos los elementos electrónicos del vehículo. Y luego también nos parece positiva la flexibilidad que se ofrece a los propietarios de los vehículos para pasar las inspecciones.

- ¿A qué se refiere?

- El cambio va a permitir adelantar un mes la revisión prevista. Es decir, no estar atados a una fecha concreta. Y además, si en la primera revisión el vehículo es rechazado se podrá hacer la segunda inspección en otra estación diferente. Esa movilidad es algo que se pedía.

- ¿Qué aspectos no le convencen?

- Me chirría la puesta en marcha. Aunque dan un año para que las estaciones se pongan en marcha, es complejo ponerse al día. Espero que sea una medida ágil y que traiga consigo más seguridad y mejor servicio. Me da la sensación que son normas que se actualizan con buena fe pero al final son actuaciones burocráticas que no suelen llevar una efectividad real.