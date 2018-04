«Cada vez que iba a la pastelería me decían 'que paséis un buen fin de semana'»

Pedro tiene 50 años y llegó a Aergi en 2015, cuando entendió que su adicción a las drogas y al alcohol desde que tenía 14, consumidas de forma intermitente, estaban a punto de acabar con su vida. Pasó por dos centros de desintoxicación y sin creer excesivamente en la terapia como método de rehabilitación cruzó la puerta de la asociación. Necesitó poco tiempo para dejar sus consumos, pero en ese momento se percató de que fumaba «como un carretero», por lo que asumió el tabaquismo como la adicción que es y también lo dejó. «Aquí aprendí que la adicción es solo una y que el adicto es susceptible de serlo a muchas cosas». Por lo que, explica, al eliminar todas sus dependencias, la adicción «se abrió un hueco, y lo que me hizo fue un hueco en el estómago», explica con sorna.

Una vez que entendió cómo funciona el cerebro de un adicto se percató de que la compulsividad con la que comía «no era una cuestión de ansiedad, como yo pensaba», y empezó a tomar conciencia de que pese a ser una persona corpulenta y amante de la gastronomía y la exquisitez alcanzó los 130 kilos a base de una ingesta compulsiva de comida rápida que aún hoy no tiene superada. «Iba a la pastelería y me decían: 'que paséis un buen fin de semana'», reproduce por la cantidad de dulces que se llevaba a su casa.

Los momentos de mayor dificultad llegaban cuando su mente activaba el piloto automático, incontrolable, y sin darse cuenta «había pedido al 'chino' comida para tres personas». ¿Cuánta comida ha llegado a ingerir de una sentada? Duda si responder o no. «No sé si me gusta la pregunta, pero te diré que he comido hasta el punto de quedarme dopado y estar dos días con la sensación de no poder comer más», confiesa. Durante medio año llegó a normalizar incluso el provocarse el vómito para liberar su estómago. «En momentos en los que estaba a régimen, me lo saltaba y me pegaba unos atracones de cuidado, porque como después podía vomitar... Así casi todos los días hasta que me di cuenta de que aquello tampoco era normal», apunta.

Ahora ha conseguido adelgazar casi 10 kilos y aunque admite que su ingesta de comida sobrepasa lo necesario para alimentarse, lleva seis meses sin atracones. ¿Cómo lo ha conseguido? A base de reforzar la idea de una vida saludable. «No sabes lo satisfactorio que es ser capaz de detectar los impulsos y ponerles freno, aunque como mi diálogo interior a veces es débil, cuando paso frente a una pastelería me grito en voz alta: '¡Que no!', aunque la gente piense que estoy loco», dice entre risas.

Lo que ha conseguido con el alcohol, las drogas y el tabaco, sabe que podrá hacerlo con la comida. ¿Qué vendrá después? «Seguramente una adicción a la tele», confiesa.