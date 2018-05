El peaje para camiones, suspendido por la justicia pero una máquina de recaudar Peaje para camiones en la N-1. / MICHELENA El Sistema AT anulado por el TSJPV ingresa 2,5 millones en dos meses y medio de funcionamiento. El Gobierno foral apura la última semana de plazo para presentar su recurso de casación y seguirá cobrando si no lo impide una suspensión cautelar GAIZKA LASA Miércoles, 23 mayo 2018, 08:21

En la semana que a la Diputación Foral de Gipuzkoa le queda para pulir el recurso de casación contra la sentencia que declara nulo el sistema de peaje para camiones de la N-1 en Gipuzkoa, los tres arcos que cobran el paso de vehículos pesados ingresarán unos 250.000 euros. El paso por taquilla es incesante. Qué mejor día que el de ayer para visualizarlo con una fila de camiones parados ante el peaje de Irun, la mayoría procedentes del eje de la N-1. La recaudación suma y sigue. Dándole la vuelta al argumento, si la institución foral hubiera decidido paralizar de manera cautelar el cobro el mismo día 13 de abril en el que se dio a conocer la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), habría dejado de ingresar hasta hoy unos 1.250.000 euros.

Las cifras aportan a la postura del Gobierno foral un potente argumento añadido al fondo del asunto que se debate en torno al sistema AT del peaje para camiones, que no es otro que el de la existencia o no de la discriminación indirecta entre transportistas locales y foráneos. Por este motivo falló el TSJPV contra la Norma Foral que regula el peaje en Gipuzkoa. El recurso de casación que presentará la Diputación antes del 29 de mayo alegará razones -y datos reales- para descartar cualquier tipo de discriminación, pero mientras tanto, por si acaso, la hucha se va llenando. Siempre hay tiempo para devolverlo. Así han amenazado con exigirlo los transportistas del Estado. Reclamar el canon con carácter retroactivo, en cambio, se antojaría inviable si se ha dejado de cobrar. He ahí uno de los motivos forales para no optar por una suspensión cautelar.

Se da además la circunstancia de que los ingresos obtenidos hasta el momento con el peaje para camiones en Gipuzkoa superan las previsiones iniciales contempladas en el plan económico-financiero del proyecto. Según una respuesta parlamentaria a la solicitud de información realizada en las Juntas Generales de Gipuzkoa por el grupo de EH Bildu, la recaudación del peaje de la N-1 está superando en un 10% la cifra esperada al poner en marcha la infraestructura. En menos de tres meses, desde el 9 de enero hasta el 31 de marzo, los tres arcos han generado 2.466.817,22 euros (IVA excluido).

Los informes técnicos elaborados de forma previa a la instalación de los arcos de peaje para camiones calculaban que el sistema ingresaría en su primer año de funcionamiento 8.725.497 euros y si la tendencia del primer trimestre de 2018 se mantiene, la cifra final podría ser de unos 9,5 millones, a millón por mes con la salvedad del periodo estival y los días vacacionales de Semana Santa y Navidad.

Queda por ver si ese primer recuento anual puede materializarse en enero del año que viene. Para que eso ocurra, en primer lugar el Tribunal Supremo debe admitir a trámite el recurso de la Diputación. Y en segundo lugar, el TSJPV debe denegar una hipotética petición de medidas cautelares por parte de las asociaciones de transportistas. Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ya han anunciado que estudiarán la adopción de esta vía, aunque por motivos legales no pueden hacerlo antes de que el Gobierno foral formalice su recurso de casación. Según fuentes de este comité, tendrá mucho que ver en la decisión final la fianza que pueda exigir el juez para solicitar la cautelar.

Lo que el departamento foral de Infraestructuras Viarias ya ha librado es que las Juntas Generales le insten a paralizar el peaje para camiones. El CNTC emplazó a los grupos junteros que así lo solicitaran, pero su invitación no ha surtido efecto, por lo que la caja registradora del Sistema AT puede seguir llenándose si por el Parlamento guipuzcoano depende.

Las previsiones también se han superado en el apartado de la eficiencia del sistema. Hasta el 31 de marzo, el porcentaje de quienes no han abonado el canon, por error de identificación o fraude, alcanza el 4,89% cuando el cálculo previo era que alcanzara el 10% el primer año.