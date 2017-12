Patronal y sindicatos se reúnen esta tarde en un último intento por frenar la huelga de basuras Los sindicatos se han reunido esta mañana en el Preco de Donostia. Por la tarde, con las empresas de limpieza. / MICHELENA Ambas partes mantienen la expectativa de que se pueda desactivar la huelga, que amenaza con dejar desde esta noche en las calles de Gipuzkoa 700 toneladas diarias de residuos ARANTXA ALDAZ Martes, 19 diciembre 2017, 16:41

Patronal y sindicatos se reúnen en esta tarde en la sede del Preco de San Sebastián en un último intento por frenar la huelga de basuras en Gipuzkoa que, de no alcanzarse un acuerdo, comenzaría este martes a las 21 horas.

Tras semanas de negociaciones, sindicatos y patronal deberán escribir hoy un punto y aparte. El sindicato ELA ha informado de que la parte patronal ha convocado de nuevo a los sindicatos, después de que ayer se celebraran dos reuniones en las que hubo un acercamiento respecto al asunto más conflictivo, las subidas salariales del nuevo convenio, aunque no fue posible llegar a un acuerdo.

Pero la última palabra aún no está tomada y ambas partes mantienen la expectativa de que se pueda desactivar la huelga en el último momento. De hecho, solo un pacto in extremis podrá desatascar un problema que amenaza con dejar en las calles 700 toneladas de residuos a partir de esta medianoche, en unas fechas señaladas, con celebraciones con gran afluencia de público como pueden ser Santo Tomás o Nochevieja.

La reunión de esta tarde se produce después de que los sindicatos se hayan reunido esta misma mañana para contrastar posiciones después de que ayer lunes uno de los convocantes, UGT (con un 11,11% de representación), se desmarcara de la huelga al entender que la última oferta de la patronal «vale para poder seguir negociando desde un clima de calma y no a la gresca».

Esta propuesta consistía en incrementos salariales del IPC en 2016, 2017 y 2018, mientras que para 2019 los salarios de los 1.200 operarios del sector aumentarían el IPC +0,1%. El gesto de UGT no fue seguido por el resto, pero rompió la unidad sindical. ELA, sindicato mayoritario con un 62,98% de representación, y LAB, con un 14,11%, no desconvocaron la protesta, porque entienden que esas cifras aún pueden ser mejoradas y defienden «la dignidad» de un colectivo de trabajadores que lleva dos años para firmar el convenio. Comisiones Obreras, por su parte, no manifestó ayer su postura, a la espera de consultar a sus afiliados.

ELA recordó ayer que su propuesta hasta la fecha ha planteado incrementos del IPC para 2016, IPC +0,3% en 2017 y 2018, y en 2019 IPC +0,4%. José Luis Ugarte, delegado de la central, reconoció que las diferencias que ahora les separan de la propuesta de la patronal «son décimas, pero décimas de respeto y dignidad hacia el colectivo de trabajadores. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí», resumía, aunque sin cerrar ninguna puerta. «Si nada lo paraliza, iremos a la huelga», volvió a remarcar, dejando caer entre líneas que todavía no se ha quemado el último cartucho en unas duras negociaciones en tiempo de descuento.

Acercamiento

Aunque se ha llegado a acuerdos en una decena de puntos, la brecha está abierta en las cifras salariales. Como ocurre en cualquier negociación de convenio, las ofertas iniciales de ambas partes se han ido acercando, si bien aún no han convergido en un punto de encuentro, que es lo que se intentará en estas próximas horas cruciales.

En el momento de la convocatoria, la patronal ofrecía incrementos salariales del 0,7% del IPC, que luego han ido elevando hasta el 100% del IPC para los años 2016, 2017 y 2018, mientras que para 2019 ayer ofertaron una subida del IPC +0,1%. «Es una oferta muy por encima de lo que pensábamos, una muy buena oferta», decía ayer Eduardo Nieto, que ejerce de portavoz de la patronal, representada por Aselip (Asociación de Empresas de Limpieza Pública d ámbito estatal) y la firma Serbitzu Elkartea S.L. Queda ese fleco y llamó a una reflexión interna a cada una de las partes sentadas a la mesa. «No sé si es peor la diferencia salarial que separa ambas propuestas o un día de huelga» para un trabajador, plasmó.

«No es una cuestión solo de dinero, que también -interpretó José Luis Ugarte, desde ELA-. Son unas décimas de respeto y de dignidad», porque hasta llegar a este acercamiento «han pasado dos años y no ha sido hasta el momento de la convocatoria de huelga cuando la patronal ha planteado una oferta con la que poder empezar a negociar».

El caso de Donostia

Ugarte insistió en el caso paradigmático del servicio de la limpieza viaria de Donostia, cuyos pliegos se publicaron «sin revisión económica para cuatro años, más dos de prórroga» y la adjudicación se la llevó una UTE compuesta por FCC y Serbitzu Elkartea. Una decisión que ha condicionado al resto de Gipuzkoa, según explicó, hasta el punto de que «quieren imputar al resto de trabajadores del territorio la falta de revisión económica de los pliegos de Donostia» y que «llegaron a condicionar la salida del convenio de la contrata de la limpieza viaria de Donostia para poder acordar las condiciones económicas del convenio», señalaron al referirse a la mesa de negociación. También censuró que «han pretendido que existieran en el convenio dos tablas salariales distintas: una para las contratas con revisión y otra para las que no lo tienen». De ahí que se felicitara por llegar a la negociación final fuera de estos escenarios.