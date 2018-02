El Parlamento Vasco investigará el fraude de los comedores escolares Comedor escolar. / Michelena En abril de 2016 no salió adelante una propuesta conjunta similar de PP y UPyD, que fue apoyada por EH Bildu, y rechazada por PNV y PSE-EE DV Jueves, 8 febrero 2018, 13:25

Tal y como estaba previsto el Parlamento Vasco ha aprobado con los votos de Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu la creación de una comisión que investigará si hubo responsabilidades políticas del Gobierno autonómico en la contratación de empresas para gestionar comedores escolares, caso en el que la Fiscalía no encontró indicios de delito.

La iniciativa ha sido propuesta de forma conjunta por la formación morada y los populares, y ha contado con el respaldo de la coalición abertzale y con la abstención de los partidos que integran el Ejecutivo de Vitoria, PNV y PSE-EE.

Con esta propuesta el Parlamento Vasco acuerda abrir una comisión de investigación de "todo el proceso que culmina en la contratación de estas empresas" por parte del Departamento de Educación, asunto sobre el que ya se pronunció la Fiscalía Superior del País Vasco en 2016, que decidió archivarlo al no encontrar indicios de delito en la actuación de estas empresas.

Duros reproches entre PNV y PP

En el transcurso del debate, los portavoces de la oposición y los de los partidos que conforman la coalición de gobierno han intercambiado diversas acusaciones, unos reproches que han sido especialmente duros entre el PNV y el PP.

El parlamentario 'jeltzale' David Latxaga ha denunciado que un partido "hundido en la corrupción" como el PP trate de "ensuciar la política vasca", y ha advertido a los 'populares' de que el PNV "no es igual" que el Partido Popular.

Por su parte, Juana Bengoechea, se ha preguntado si Latxaga "está tonto", y ha lamentado que el PNV pretenda situarse "por encima del bien y del mal" para evitar "el control" del Parlamento.

Desde EH Bildu, Eva López de Arroyabe ha subrayado que con esta iniciativa no se pretende "manchar" la política, sino "limpiarla". Además, ha rechazado caer en el juego de "hablar de quién es el más corrupto", y ha reivindicado la "transparencia" en la gestión pública.

«Escándalos» del PP

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jose Ramón Becerra ha recordado que el acuerdo entre las empresas de comedores escolares supuso un importante "sobrecoste" para las familias, que ha cifrado en alrededor de 45 millones de euros

Por su parte, Jose Antonio Pastor (PSE-EE) ha coincidido con el PNV al afirmar que al PP "le interesa" dar a entender que existen "otros escándalos", para que no sea ese partido "el único que tiene escándalos permanentes" de corrupción.

Enmienda aprobada

El pleno de la Cámara también ha aprobado una enmienda para realizar un diagnóstico sobre la situación de los comedores escolares en Euskadi, en el que se determine el coste de este servicio caso por caso, el número de trabajadores de cada empresas y la cantidad de empresas que se han presentado al último concurso público, entre otras cuestiones.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sancionó en 2016 a ocho empresas que, entre 2003 y 2015, prestaron el servicio de comedores escolares en centros públicos de Euskadi. La AVC impuso multas por un valor global de 18 millones de euros a estas empresas, al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de comedores escolares y para fijar los precios del mismo.

Antecedentes

Tanto la Autoridad Vasca de Competencia, en febrero de 2016, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un año después, constataron que siete empresas de catering escolar se habían aliado para repartirse el mercado para llevarse año tras año contratos que sumaron 800 millones de euros. Tras su investigación, a raíz de una denuncia en 2014 de una empresa de la competencia, Aibak, la AVC resolvió establecer una multa de 18 millones por repartirse el servicio de menús, tras computar en 80 millones de euros la cantidad que habría gastado de más el Gobierno Vasco a lo largo de once años, debido al sobreprecio fijado por las adjudicatarias -Auzo Lagun, Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica y Tamar Colectividades-.

El TSJPV ratificó la resolución, tras los recursos presentados por las empresas sancionadas -todavía faltan por conocer tres que implican a la guipuzcoana Auzolan que abarca a Auzolagun (6,1 millones de multa), Goñi (522.879 euros) y Magui (775.827)-, pero redujo la multa un 60% porque la dejación del Gobierno Vasco no solo no impidió los sobrecostes sino contribuyó a que las empresas entendieran que actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable. En el plano penal, el caso quedó archivado al entender la Fiscalía que no había indicios de delito.