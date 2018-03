«Estamos pagando muchas familias por culpa de cuatro peces sucios» Varias familias paquistaníes residentes en Gipuzkoa se reunieron ayer en Arrasate para defender su inocencia en el fraude de la RGI. / MORQUECHO Paquistaníes residentes en Gipuzkoa denuncian su situación tras suspenderles la RGI por presunta falsificación y defienden su inocencia AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 marzo 2018, 13:54

«Nos han quitado las ayudas y no nos han dado margen para demostrar que no somos delincuentes». El que habla es Sayyed Adeel, un ciudadano paquistaní de 32 años residente en Gipuzkoa al que el Gobierno Vasco ha suspendido la RGI tras la revisión de expedientes llevada a cabo al destaparse una trama que falsificaba documentos para cobrar prestaciones en Euskadi. Su caso no es único. Lanbide ha cancelado la ayuda a un total de 240 paquistaniés, un número que podría aumentar, ya que se están revisando todas las solicitudes de RGI realizadas por ciudadanos de esa nacionalidad .

Sayyed asegura que él y otros muchos compatriotas están pagando las consecuencias de los actos cometidos por «unos pocos peces sucios». «Somos muchas las familias afectadas en Gipuzkoa que nos estamos movilizando para encontrar una solución, porque necesitamos esas ayudas para pagar los gastos y muchos vamos a tener problemas para llegar a final de mes», denuncia el hombre, que reside en Arrasate con su mujer y sus cuatro hijos. «He trabajado durante diez años pero me quedé en paro y necesitaba ayuda», explica. «Ahora estoy haciendo un curso en Lanbide y me gustaría montar mi propio negocio».

Hace un mes que Lanbide le notificó que la prestación de 900 euros que recibía quedaba suspendida «por la falsificación o modificación» de los documentos presentados en 2015, año en el que solicitó por primera vez la RGI. En todos los casos revisados por Lanbide el problema reside en un documento que acredita que el solicitante no posee bienes en su país de origen. Un documento que Sayyed asegura que no falsificó. «En 2018 he renovado la solicitud y me han pedido que ese documento esté firmado por el Ministerio de Exteriores de Pakistán y por el consulado español en mi país, algo que no me pidieron en 2015. Pensaba que el que presenté entonces era el correcto».

Asegura que otros muchos amigos y conocidos están en la misma situación, quienes defienden que «en el momento de presentar esos documentos Lanbide los dio por buenos y no exigió mayores formalidades ni tampoco pidió una documentación complementaria». Asimismo añaden que «el hecho de que actualmente se pida que esos documentos deban tener los sellos del consulado y del Ministerio no significa que sean falsos o que hayan sido falsificados».

Devolver lo percibido

Los afectados también denuncian que los plazos remitidos por Lanbide para presentar una alegación contra la suspensión «son insuficientes». «Nos dan diez días, y para conseguir cualquier documento que solicitas a Pakistán el proceso se alarga más de un mes», explica Sayyed, quien recuerda que «no todo el mundo habla bien castellano y les cuesta mucho entender lo que les están pidiendo». En su caso, al haber presentado alegación, Lanbide no ha dado aún el siguiente paso de reclamarle la cantidad percibida durante estos años. «Pero a otros el Gobierno Vasco les pide todo el dinero que han recibido, que puede ir desde los 20.000 hasta los 40.000 euros que obviamente no tienen», señala Sayyed.

Gipuzkoa cuenta con una amplia comunidad de ciudadanos procedentes de Pakistán que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años. En el año 2010 el padrón del territorio contaba 803 paquistaníes, una cifra que el año pasado casi se había triplicado, llegando a las 2.228 personas.«Nuestros hijos han nacido aquí, tenemos nacionalidad española, y el dinero que recibimos con la RGI es para pagar el alquiler, la comida... Sin esa ayuda muchas familias no pueden subsistir, ¿cómo van a pagar esas cantidades que les reclaman?», dice el afectado.

El boca a boca hizo que Sayyed contactara con más de 60 personas afectadas por la misma situación en poblaciones como Eibar, Arrasate, Azkoitia, Azpeitia, Beasain o Eskoriatza, algunos de los cuales se reunieron ayer en Arrasate para defender su inocencia y reclamar justicia, mostrando carteles en los que se podían leer mensajes como 'Estamos estudiando, queremos vivir aquí', 'Nuestro futuro está en vuestras manos', 'No tenemos casa y comida para vivir', 'Culpa de unos pocos, no castiguen a todos'.

«Nos hemos reunido para encontrar una solución, porque estamos pagando justos por pecadores. Hay familias que lo están pasando muy mal y sin la ayuda no saben de qué van a vivir». Casualmente uno de los afectados es el hombre al que hace diez meses tirotearon mientras jugaba con sus tres hijos en un parque de Arrasate. «Tenemos un compañero que tiene un 83% de invalidez al que también le han quitado la ayuda, y su familia lo está pasando realmente mal», añaden.

Más de 800 afectados

Muchos paquistaníes a los que Lanbide ha suspendido la RGI por presunto fraude han acudido al abogado Gorka León, quien les está prestando asesoramiento. «Unas 100 personas han contactado conmigo por este caso, pero vendrán más, porque Lanbide sigue revisando solicitudes», afirma el abogado, quien estima que podría llegar a haber «unas 800 personas implicadas». El letrado señala que la mayoría obtiene el documento en cuestión «a través de otra persona a la que le dan un poder» y afirma que se están manteniendo contactos con la embajada paquistaní en España para esclarecer lo sucedido. Asimismo, asegura que ya hay «unas 20 personas que han denunciado los hechos en el juzgado». Sayyed insiste en que muchos de ellos apenas han vivido en Pakistán, «por lo que es imposible que tengamos bienes allí».