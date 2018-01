Los padres que son agredidos por sus hijos pierden el miedo a denunciarlos Raúl, terapeuta de Gaztedi, con un adolescente en la sede de la asociación en Donostia. / MIKEL FRAILE El maltrato en el ámbito familiar emerge como uno de los delitos que más crecen en Gipuzkoa. La Ertzaintza registró en 2017 una agresión al día en el hogar, excluida la violencia de género, lo que supone un 46% de aumento en solo un año ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 31 enero 2018, 07:20

Denunciar a un hijo suele ser el último recurso, la decisión cuando las agresiones han llegado a un límite. La vergüenza de sentirse unos padres fracasados, el perdón al ser más querido y la esperanza del 'seguro que cambia' han hecho que este problema permaneciera oculto en muchos hogares donde la convivencia se tornó un día en calvario. El aumento de un 46% en el último año en Gipuzkoa del maltrato en el ámbito familiar -principalmente la violencia filioparental, pero también el maltrato infantil y las agresiones entre familiares, excluida la violencia de género hacia las parejas o exparejas- se interpreta por los expertos como una señal de doble lectura, la de la lógica preocupación, y la positiva, porque empieza a aflorar el problema. «En general, la violencia en el ámbito familiar se detecta más. Pero además hay una mayor cultura de denunciar y poner en conocimiento los hechos. Además, el umbral de lo que se considera admisible ha bajado, lo que ha favorecido que se conozcan conductas violencias», refleja Patxi Agiriano, jefe de servicio de protección a la infancia y la adolescencia de la Diputación de Gipuzkoa.

Al igual que ocurrió con las agresiones machistas o el acoso escolar, y aun siendo fenómenos muy diferentes, los comportamientos que antes se mantenían como algo privado han empezado a manifestarse de puertas para afuera, en forma de denuncias policiales, o de delito emergente en la Administración de Justicia, como reflejan las memorias de Fiscalía de los últimos años. «Es cierto que tradicionalmente la violencia filioparental ha sido encubierta por parte de las víctimas y desmentidas por los menores agresores. Pero poco a poco se va perdiendo el miedo a buscar ayuda profesional, en parte, por la visibilización que los medios de comunicación están realizando sobre esta realidad. Al igual que con la violencia de género o el acoso escolar, la sociedad cierra cada vez menos los ojos», observan desde el servicio integral de apoyo a adolescentes Gaztedi, donde ya casi el 10% de las atenciones obedecen al problema de la violencia de hijos a padres.

El balance de la criminalidad en 2017, ofrecido ayer por el Departamento vasco de Seguridad, muestra la peor cara, la de las infracciones que se cometen en Euskadi. Y, entre los datos más negativos, destaca el incremento de las agresiones dentro del ámbito familiar, que incluye principalmente el maltrato ejercido de hijos a padres, aunque también se han dado casos de abuelos maltratados por nietos. Solo en Gipuzkoa se registraron 325 casos en 2017, una media de casi uno al día. En Bizkaia, el incremento también resulta llamativo, con un 70% más de infracciones.

Las claves Evolución en Euskadi. El alza de denuncias por maltrato en el ámbito doméstico destaca también en Bizkaia y Álava Fenómeno emeregnte. En la asociación Gaztedi, el 10% de los casos que atienden se refieren ya a la violencia filioparental

El problema no se ciñe a los menores de edad y adolescentes, porque esa violencia en el hogar puede ocurrir en cualquier franja de edad, pero los expertos sí señalan que es en la edad juvenil cuando se manifiesta de forma más habitual. Desde Gaztedi insisten en que no existe un perfil del hijo maltratador. «La violencia no distingue de tipos de familias, sin embargo, la mayoría de las que acuden a Gaztedi tienen un nivel socioeconómico medio-alto y suelen llevar años padeciéndola», describen desde esta asociación que ofrece terapia para reeducar al menor, un tratamiento que incluye sesiones con las familias, a las que también acompañan en un proceso de recuperación que dura al menos seis meses.

La memoria de la asociación, que el año pasado atendió a 158 familias con hijos de entre 12 y 18 años, corrobora la emergencia del fenómeno de la violencia filioparental. Hasta este último año, este tipo de agresiones se contabilizaban dentro de un epígrafe genérico, pero ahora ya se reflejan con una estadística propia. En 2017, registraron 11 casos. «Suelen ser chicos y chicas con baja autoestima, gran impulsividad, egocéntricos y con ausencia o disminución de la capacidad empática. Principalmente, no saben responder de forma adecuada a la frustración, la ira, la rabia, la tristeza o la angustia», describen los terapeutas de la asociación.

«Incapacidad parental»

En el servicio foral de protección a la infancia y la adolescencia, dentro del Departamento de Políticas Sociales, no se registran como tal los casos de violencia intrafamiliar, «por no tratarse de una categoría recogida en el instrumento de valoración para la determinación de situaciones de desprotección», pero sí se recogen las situaciones de «incapacidad parental de control de la conducta del niño, niña o adolescente». En los últimos diez años, «observamos una tendencia al alza», constata Patxi Agiriano, con un 12% más de familias incapaces de poder ejercer la autoridad debida sobre sus hijos, desbordadas por los problemas, tanto del menor, como de los propios progenitores.

Esa mejora en el diagnóstico de los casos problemáticos ha venido acompañada de una mayor concienciación. «Venimos de una educación en la que imperaba que 'los trapos sucios se lavan en casa', pero la actual contestación social a cualquier tipo de agresión hace que las familias presenten menos tolerancia y sean más proactivas en buscar una solución», confirman en Gaztedi.