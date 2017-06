El padre pasa su primera noche en Martutene

Luis Serrano, el padre de Julen, ha pasado su primera noche en prisión. Lo ha hecho en Martutene, después de que, tras la declaración ayer de culpabilidad, las acusaciones pidieran su ingreso en prisión.

Desde la muerte de Julen en 2011 y a excepción de las horas en las que estuvo detenido, el padre ha permanecido en libertad provisional. Ayer, sin embargo, todo cambió. El veredicto de culpabilidad llevó al fiscal Jorge Bermúdez y al abogado Iñigo Iruin a solicitar su ingreso en prisión. «Entendemos que se dan los requisitos legales previstos para el ingreso del acusado en prisión», dijo el fiscal, para quien existía «un riesgo grave de que el acusado tratase de sustraerse a la acción de la Justicia». «La expectativa que tenía de alcanzar un fallo favorable ha cambiado y pesa ya el veredicto de culpabilidad que dará lugar a una sentencia que conllevará a un gran número de años de prisión. Por ello, la tentación de ponerse lejos del alcance de la justicia podía ser demasiado difícil de resistir», indicó Bermúdez.

El fiscal, además, argumentó que existía un riesgo añadido «para otros bienes jurídicos, para otras personas», habida cuenta de las «motivaciones que impulsaron la acción del acusado». El fiscal se estaba refiriendo a la posibilidad de que el padre pudiera atentar contra la familia materna de Julen. En este sentido, según ha podido saber este periódico, los hermanos menores del fallecido cuentan con protección personal. Es decir, allí donde van llevan escolta.

El abogado de la madre, por su parte, hizo suyas las palabras del fiscal. «Nos encontramos ante un delito muy grave, un asesinato y la pena va a ser muy elevada. La finalidad constitucionalmente legítima para solicitar el ingreso en prisión preventiva es garantizar el cumplimiento de la condena», señaló Iruin. El letrado argumentó que tras el fallo del jurado la situación del acusado había «cambiado radicalmente. Ese riesgo de fuga se ha incrementado notablemente por razón de la pena que se le va a imponer».

Además, el abogado de la familia de Julen sostuvo que el acusado no había acreditado la existencia de un arraigo personal y laboral, «con la intensidad suficiente como para compensar el riesgo de fuga. Se trata de una persona que no trabaja, que no ha creado un nueva unidad familiar tras su divorcio y sobre la que tampoco se han aportado vínculos de cualquier naturaleza que permitan sustentar el arraigo».

Por su parte, el abogado defensor Miguel Castells negó que su cliente pudiera causar un daño a terceros. «Esto es totalmente descartable. El peligro es en relación a sí mismo». Respecto al riesgo de fuga, el abogado afirmó que no existe ninguna razón para sospechar que fuera a eludir la acción de la Justicia. Indicó que en los cinco años y medio transcurridos siempre había cumplido con sus obligaciones. «¿Peligro de fuga? Ya se habría fugado. El acusado conocía que le podían condenar a la pena que el Código Penal reserva para el asesinato. Y no se fugó».

Tras escuchar a las tres partes, el magistrado Augusto Maeso ordenó la detención del padre que, entrada la tarde, fue conducido a Martutene.