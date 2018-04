Osakidetza diseña un plan para relevar a 750 médicos de familia que se jubilarán en 10 años Sanidad asigna las plazas de MIR de esta especialidad, de las que 91 corresponden a Euskadi. Mejores contratos temporales, más plazas de MIR e introducir en la carrera la asignatura de esta especialidad son las principales medidas MARÍA JOSÉ CARRERO BILBAO. Domingo, 22 abril 2018, 09:06

El viernes comenzó la asignación de plazas de médico interno residente (MIR) en el Ministerio de Sanidad. De los 1.810 puestos en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria que salen en el conjunto de España, 91 corresponden a Euskadi. Son dieciséis más que el año pasado, pero dieciséis menos de las que se pondrán a disposición de los graduados en 2020. Esta intención de incrementar la oferta -exige de autorización ministerial previa- tiene su razón de ser. Es una de las medidas del plan de choque diseñado por el Departamento vasco de Salud para garantizar el relevo generacional de los facultativos que atienden en primera instancia a la población.

«Osakidetza tiene un problema: nos estamos quedando sin médicos de familia». Esta afirmación resulta sorprendente, cuando el salario medio neto nada más empezar ronda los 3.000 euros mensuales. Pero ha sido el propio consejero de Salud quien la pronunció hace unos días en una entrevista a este periódico al referirse a la atención primaria (centros de salud), que es la puerta de acceso y los cimientos del sistema sanitario. Por ello, Jon Darpón, (es médico de familia) apuesta por revalorizar una especialidad que es la que mejor conoce la realidad de los pacientes.

Los datos 1.600 médicos de Familia y Comunitaria, una especialidad de cuatro años de residencia, conforman la plantilla de los centros de salud y PACs de Osakidetza. 250 facultativos están en la bolsa de eventuales para cubrir bajas, vacaciones, excedencias, permisos y reducciones de jornada. El 60% del colectivo supera los 50 años, por lo que a medio plazo buena parte se habrá jubilado. 75 'mires' terminan en mayo la la etapa de residencia, los mismos que se jubilan en 2018.

¿Euskadi va a tener déficit de médicos de familia en un futuro próximo? Nadie mejor para responder que la directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento, Nekane Murga. «Estamos trabajando para que no sea así», contesta. Esta cardióloga explica que entre centros de salud y puntos de atención continuada (PACs), Osakidetza cuenta con 1.600 profesionales, a los que hay que sumar otros 250 que cubren todo tipo de eventualidades de los anteriores: bajas, excedencias, vacaciones o reducciones de jornada.

La edad del 60% de este colectivo, tanto el personal fijo como el temporal, supera el medio siglo, lo que significa que para 2033 la inmensa mayoría se habrá retirado. Sólo en la próxima década serán 750. «Unos años habrá más y otros menos, pero calculamos una media de 75 jubilaciones por ejercicio», detalla Murga. ¿Hay recambio? «De eso se trata, de conseguir que quienes terminan Medicina de Familia y Comunitaria se queden, elijan trabajar en centros de salud y PACs».

El próximo mes de mayo, la tercera semana, finalizará el periodo de cuatro años de residencia de 75 facultativos. «Se trata del mismo número de profesionales que se van a jubilar», detalla la directora de Planificación. El objetivo del Departamento de Salud es contar con ellos, lo que no siempre es fácil porque, entre las fortalezas de esta rama, está la polivalencia. Además de trabajar en asistencia primaria, un médico de familia puede colocarse en los servicios de emergencias, urgencias, hospitalización a domicilio. Puede dedicarse también a la gestión sanitaria, a la docencia y, en última instancia, emigrar. Como el abanico de posibilidades es amplio, los 'mires' que terminan once años de formación no están dispuestos a quedarse en la atención primaria con contratos de días o de semanas en un peregrinaje de centro en centro.

Por ello, el Departamento de Salud ha empezado a dar un giro a su política de empleo temporal. Desde enero, ofrece para los puestos vacantes interinidades y empleos temporales de más duración. Con estas medidas, busca 'fidelizar' a estos facultativos, conseguir que le cojan el gusto al primer nivel asistencial y evitar su 'fuga' a otras tareas o áreas.

Además, los gestores sanitarios vascos están ampliando la oferta anual de plazas MIR. El año pasado y el anterior ya pusieron sobre la mesa 91 (frente a las 75 de 2014) y, para el próximo, serán 93. «Pero queremos más. Hemos solicitado al Ministerio 107 para 2020 y esperamos que nos las acredite». 'Acreditar' significa que Madrid autoriza la ampliación, una vez que certifica la capacidad docente de la organización que demanda más 'mires'.

La tercera 'pata' del plan es conseguir que sea una especialidad atractiva para los graduados en Medicina. «Y esto solo se consigue si en la facultad se enseña», apunta Nekane Murga. Pero en la Universidad del País Vasco no se imparte. Y por ello, el Departamento de Salud está en conversaciones con la UPV/EHU «para potenciar este área de conocimiento». Dado que la introducción de una nueva asignatura en un plan de estudios no se hace de la noche a la mañana porque es necesario, entre otros aspectos, acreditar profesores, el objetivo inmediato es lograr que la atención primaria «esté identificada en toda la trayectoria formativa del pregrado».