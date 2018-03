Orexa, la aldea irreductible El pueblo más pequeño de Gipuzkoa cuenta con 112 habitantes, pero a pesar de su tamaño, se mantiene vivo, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia y particularidades culturales ARIZMENDI GARAZI REZABAL San Sebastián Jueves, 15 marzo 2018, 14:45

Cada vez son más los pueblos que premian a aquellas familias o particulares que deciden mudarse a sus viviendas. Pornes, en Asturias, o Albien, en Suiza, por ejemplo, ofrecen jugosas cuantías de dinero para repoblar sus calles. El alcalde de Orexa, el municipio más pequeño de Gipuzkoa, de 112 habitantes, Eneko Maioz confiesa que «en momentos desesperados sí que nos hemos planteado emplear el sistema 'cheque regalo' para rejuvenecer el pueblo», pero explica que han «preferido dejar esa solución, que consideramos que es 'pan para hoy y hambre para mañana'; tenemos que abordar el asunto invirtiendo en el pueblo, para conseguir así un municipio vivo, del que sus vecinos se sientan orgullosos y en el que los jóvenes decidan quedarse».

Eneko Maioz, alcalde de Orexa. / ARIZMENDI

No muchos guipuzcoanos conocerán Orexa, un pequeño municipio con más de trece siglos situado en la comarca de Tolosaldea, donde las tierras guipuzcoanas llegan a su fin y las navarras comienzan a vislumbrarse. Este pueblo, que limita con Lizartza, Leaburu-Gazetlu, Araiz y Berastegi, es el menos habitado del territorio. En la actualidad cuenta con 112 habitantes, de los cuales 34 son jóvenes. Una cifra alentadora teniendo en cuenta que hace apenas una década no contaban con más de tres. «Vimos que el pueblo se estaba haciendo cada vez más mayor, y que teníamos que hacer algo para cambiar la situación», asegura Maioz. Así que sin tiempo que perder, el pueblo se puso manos a la obra. En primer lugar en 2007 el Ayuntamiento habilitó un bloque de 12 nuevas viviendas, intentando superar los problemas que los caseríos suponen a la hora de habilitarlos para más de una vivienda. El consistorio, además, facilitó ayudas económicas a los vecinos que quisieran renovar los antiguos caseríos y convertirlos, si así lo deseaban, en edificios para varias viviendas particulares. «Con esta iniciativa ganamos 80 habitantes» subraya el alcalde, orgulloso.

En la actualidad el reto al que se enfrenta el Ayuntamiento «y todo el pueblo» no es atraer a nuevos vecinos, sino afianzar a los ya existentes. A pesar de haberse marcado el objetivo para 2021 de aumentar un 10% su población, Maioz asegura que «alcanzar ese 10% es algo secundario» ya que ahora, su principal cometido es reforzar el tejido social del municipio, y sobre todo asegurarse de que «los jóvenes decidan establecerse en él cuando crezcan, esto es vital para el pueblo». Pero, la clave es, ¿cómo? «Manteniendo vivo el pueblo, cuidando nuestra esencia y preservando nuestra tradición. Muchos nos comparan con la aldea irreductible de Asterix y Obelix pero modernizado, porque siempre hemos sido un pueblo pequeño y diferente a los que se encuentran a nuestro alrededor. Y no solo porque nos encontramos 420 metros de altitud, sino porque siempre hemos conservado nuestra identidad y peculiaridades culturales».

Orexa bizirik

Teniendo en cuenta sus dimensiones y «siendo realistas», Orexa puso en marcha en 2014 el proyecto 'Orexa bizirik'. El pueblo, con esta iniciativa, se ha marcado la meta de ser referente en ámbitos como la tecnología, participación ciudadana en cuestiones públicas y energías renovables: «ser un pueblo pequeño también tiene sus ventajas, permite por ejemplo que haya mayor arraigo a las iniciativas de mejora para el pueblo y que todo el mundo se implique en ellas», asegura el alcalde. Así, Orexa puede presumir de haber sido uno de los primeros municipios en instalar fibra óptica; de que el pleno del Ayuntamiento lo formen, literalmente, uno o dos vecinos de cada casa; o de que sus tres edificios municipales funcionen con energía renovable. «El pueblo y el Ayuntamiento ha decidido invertir gran parte sus recursos en ámbitos concretos, creando una marca del pueblo para que la gente de aquí esté orgullosa del lugar en el que vive y que cara a la galería también sea atractivo para los visitantes», explica Eneko Maioz.

Después de tres años de duro trabajo, Orexa ve, poco a poco, el resultado de su empeño. La inauguración del nuevo 'ostatu' del pueblo en diciembre pasado ha sido el pistoletazo de salida de la deseada ‘marca Orexa’ con la que el pueblo quiere presentarse al mundo. Esta reapertura no solo significa un cambio de imagen del local, también supone una transformación de su modelo de negocio. Siguiendo un plan pionero, Orexa ha convertido su tasca en un establecimiento más asociativo, un escaparate donde sus habitantes venden sus productos; los vecinos beben o comen con los amigos y los visitantes tienen la posibilidad de preguntar acerca del pequeño municipio. «Nuestro objetivo es crear una especie de cooperativa de consumo que además muestre cómo es Orexa», explica el alcalde.

Esta no es la primera cooperativa de Orexa. Con la industrialización del siglo pasado, el municipio, cuya activad económica se basaba en la actividad de los caseríos, decidió crear la cooperativa Oihan Txiki. Para que esta iniciativa fuera posible el ayuntamiento contó con la colaboración de sus habitantes, que pusieron su grano de arena para que el proyecto se hiciese realidad. Hoy en día la fábrica dedicada a la elaboración de cuajada, queso y leche de cabra sigue en funcionamiento y en un corto periodo de plazo se trasladará a unas instalaciones más modernas que el Ayuntamiento está habilitando. «El Ostatu y la cooperativa son, ahora mismo, las únicas actividades económicas del pueblo al margen de los caseríos, pero a pesar de que la mayoría trabaje en los alrededores, somos uno de los pocos municipios de Gipuzkoa con paro cero».

Una guardería para un bebé

Además de trabajar fuera, los vecinos deben acudir a Lizartza, a cinco minutos en coche de Orexa, para realizar las compras básicas del día a día. Los niños y jóvenes, también deben de salir del pueblo para acudir al colegio o instituto. Los primeros tienen su centro en Lizartza y los segundos en Tolosa, a doce kilómetros de Orexa. Los bebés, por el contrario, sí que disponen de una guardería, en la cual a día de hoy solo está matriculado un bebé. «Es un dato curioso la verdad, pero no preocupante», explica Eneko Maioz, y añade: «la vida de los pueblos pequeños es muy cíclica, y ahora mismo Orexa no está en la fase de nuevas generaciones. Aun así, cada año hay nuevos nacimientos en el pueblo. En el 2017, por ejemplo, se han dado a luz a dos bebés».

A pesar de la necesidad de desplazamiento «salir del pueblo no resulta un problema». Por un lado todos los estudiantes cuentan con un autobús escolar para acudir a sus respectivos centros, y por otro el pueblo cuenta con un sistema de autobuses innovador que consigue satisfacer las necesidades del pueblo. Así, el municipio cuenta con 14 autobuses públicos diarios, y aquél que quiera viajar en él solo debe llamar al chófer para informarle de que cuando llegue a Lizartza debe continuar hasta Orexa. «Esta solución no solo beneficia a los vecinos, que antes solo contaban con cuatro autobuses diarios para moverse del pueblo, sino también a los chóferes, que evitan llegar hasta la parada del pueblo si no es necesario». El alcalde es consciente de que vivir en municipio tan pequeño «además de ventajas, tiene sus incomodidades, como no contar con servicios que muchos pueblos grandes sí tienen, pero tenemos que asumir que podemos funcionar como ellos». Aún así, se muestra satisfecho pues opina que «estamos dando unas respuesta a nuestros problemas que satisfacen al pueblo».

Este pueblo, «que funciona como una gran familia», cuenta con unos vecinos que hacen posible que las medidas de su ayuntamiento tengan resultados, ya que «todos se implican para que el municipio salga adelante». Eneko Maioz y sus vecinos, por lo tanto, no se plantean anexionarse a un pueblo mayor ya que se ven capacitados para salir adelante de esta situación. «Siendo un pueblo independiente tenemos facilidades administrativas que nos quitarían anexionándonos a un pueblo más grande», explica el alcalde, que añade: «la experiencia de estos años está demostrando que vamos por el buen camino y que nosotros somos nuestro mejores administradores. Lo único que falta es ver si nuestros esfuerzos dan sus frutos, y por ahora lo están haciendo.