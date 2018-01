Nunca es tarde para el 'sí, quiero' Los matrimonios entre personas mayores de 60 años han ido subiendo en Gipuzkoa en los últimos años, mientras que el número total de matrimonios ha bajado IGNACIO VILLAMERIEL Lunes, 29 enero 2018, 11:50

Nunca es tarde para dar el ‘sí quiero’. O al menos eso piensan cada vez más personas mayores de sesenta años en Gipuzkoa, a juzgar por la estadística oficial, que demuestra que en los últimos años ha ido aumentando el número de bodas en esa franja de edad.

Esta es la historia de uno de esos matrimonios, el de Andrés Pestaña y Mari Jose Guruceaga. Una historia que no ha sido precisamente un camino de rosas desde que empezaron su noviazgo hace más de dos décadas, pero que con paciencia y perseverancia ha cristalizado en una consolidada pareja que afirma estar viviendo ahora «una etapa de la vida muy bonita».

Andrés tenía 70 años cuando hace un par de años se casó en segundas nupcias con Mari Jose, que por aquel entonces lindaba los 60. Ella se había separado antes que él. «Y cuatro o cinco años después, yo también tuve una separación traumática», apunta Andrés, «incluso con problemas judiciales» . Lo pasó muy mal, «porque mi madre tenía demencia senil con ochenta y tantos años y uno de mis hijos se cogió una fuerte depresión».

Andrés se define como una persona a la que nunca le ha gustado la soledad. «Soy muy abierto, muy extrovertido, en parte porque cuando trabajaba tenía mucho trato con mis clientes». Una vez que se separó, recuerda que el cuadro que tenía en casa era muy malo. «Mi madre con demencia, un hijo con tratamiento depresivo durante tres años... y necesitaba evadirme un poco porque incluso yo mismo empecé con un principio de depresión porque tenía que cuidar a mi madre, lavarla, llevarla a un centro de día y trabajar a la vez», rememora. «Había días en los que no me quería ni levantar de la cama».

Ante tal panorama, Andrés fue a ver a una psicóloga que «me quería poner medicación». Pero le dijo: ‘Mira, yo creo que soy bastante fuerte y voy a procurar salir solo’. Y eso hizo. Aunque reconoce: «La soledad la detestaba. A mi exmujer incluso le decía: ‘si un día falleces, piensa que al año o a los dos años, me buscaré otra mujer, porque no puedo estar solo’. En ese momento interviene por primera vez Mari Jose para decir con una sonrisa tímida: «A mí también me lo dice».

«Y no es que sea mujeriego, sino que soy muy familiar», recupera Andrés la voz de la narración. «Entonces, con esa situación que yo tenía antes estaba muy agobiado y necesitaba una fuga de escape para no hundirme en ese círculo vicioso negativo que te lleva a una depresión que luego igual no levantas. Además, mi responsabilidad era tan grande que me decía: ‘Yo no puedo coger una depresión’.

Así que como le gustaba bailar, Andrés empezó a ir con un amigo que también estaba separado al Zurriola Marítimo, «donde antes había bailes para mayores y el ambiente era majo», confiesa.

«Me iba allí una vez que dejaba a mi madre dormida a evadirme un par de horas. Y como era muy abierto y extrovertido, nunca tuve problemas para bailar con mujeres. Y en esto surgió que mi mujer de ahora -y señala a Mari Jose con la barbilla, mientras ella escucha con paciencia a su marido-, apareció con una amiga» por esos lares.

Me dije: ‘hombre, si esta es mi vecina’. Andrés vivía en el tercer piso y Mari Jose en el cuarto, en el mismo portal de un bloque de viviendas del barrio donostiarra de Gros. «Pero ojo, mientras estuve casado no era de esos que se ponen a mirar a otras mujeres», aclara él. «Siempre he sido una persona seria en todos los aspectos. Jamás fui a bailar a ningún sitio hasta que me separé, por ejemplo», concreta. «Mientras estuve casado mantuve mi compostura, como se debe de tener en todos los ámbitos de la vida».

Una vez que se separé y «era libre de hacer con mi vida lo que quisiera», fue cuando empezó a ir al baile. «Con Mari Jose, sin ir más lejos, solo nos saludábamos en el portal, pero no había trato. Hola y adiós. Nunca me había fijado en ella», afirma sobre su mujer actual.

Pero al verle allí, me atreví a decirle: ‘Mari José, ¿quieres bailar conmigo?’. Pero el primer día ella le dio largas.

Del baile al noviazgo

Tras escuchar a su marido, Mari Jose relata la parte de su historia. «Cuando yo me separé, mi niño era aún pequeño y estuve mucho tiempo sin salir. Cuando ya empezó a crecer un poco sí que me animé a ir a bailar con una amiga a la Zurriola. Y a cuenta del cumpleaños de Alfredo, que nos invitó a tomar algo, pues sí que, cuando coincidíamos, bailábamos un baile y tal», recuerda.

«Y luego empezó con la estratagema de que si la madera del suelo de mi piso hacía ruido, porque yo vivía justo encima», rememora con una sonrisa de adolescente. «Al tiempo, cuando empezábamos a tratar un poco más, me venía con una piña, o alguna otra cosa para comer. Yo lo comentaba en la oficina y las compañeras me tomaban el pelo: ‘ese cree que pasas hambre’.

«Y un día ya me dijo: ‘¿por qué no quedamos?’. A mis amigas les comenté: ‘He quedado con un vecino, pero yo no estoy para salir, porque mis padres también tenían demencia y yo les cuidaba a ambos». Así que fue a casa de Andrés y le dijo que no podía quedar.

«Se lo comuniqué, al rato me asomé al balcón, y vi que se iba». Y a Mari Jose no le sentó muy bien verle desaparecer calle abajo. ‘Míralo’, se dijo. «Estaba muy empeñado en salir pero no parece que le haya afectado mucho el rechazo». Sin embargo, en otra ocasión sí que por fin quedaron y ya no hubo marcha atrás.

«Un día iba con mi amiga y le dijimos: ‘vamos a ir a la Zurriola a tomar algo’. Y él pensó, «pues si me lo dicen será que quieren que vaya». Y allá que se fue. Pero al llegar ya no estaban. «Al camarero le dijimos que si iba, le comunicara que nos habíamos movido al Victoria Café. Y cuando ya nos marchábamos de allí, justo entró él», cuenta Mari Jose. Y a partir de ese día, la fuerza del destino, -como dice la canción de Mecano-, les hizo repetir, y empezaron a salir. «Aprovechábamos los ratitos que podíamos». Eso pasó hace ya 20 años, «y hasta hoy».

Al principio hacían vida de pareja durante el día, «pero cada uno dormía en su casa por la noche, porque el chaval de Mari Jose era aún pequeño», afirma Andrés. «Sin embargo, un día me dijo el propio niño: ‘si haces la vida con mi madre ¿por qué no te quedas a dormir aquí?’. Y ya me instalé en su casa». Para entonces, el exmarido de Mari Jose ya había fallecido hace años.

«Pero cuando hay descendencia por ambas partes es necesario que los hijos vean un poco bien la relación», asegura el veterano matrimonio, «porque también hay que pensar en los hijos. En nuestro caso se llevan estupendamente y no hemos tenido ningún problema».

«El nuestro fue un noviazgo con hijos... y madres», confiesa Mari José. «Siempre estuvimos muy pendientes de ellas. Hemos sido muy responsables. Hace dos años nos casamos pero esto empezó hace dos décadas».

«Han sido unos años estupendos y ahora sí que somos libres para hacer lo que queramos», asegura la pareja. La boda la iban a hacer los dos solos, «pero al final fuimos una docena de personas y pasamos un día estupendo». Fue un 20 de noviembre y les salió un día buenísimo. «Como los que hemos vivido juntos desde entonces», concluyen.