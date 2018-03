«Nunca es tarde para estudiar» Jon Aseguinolaza posa orgulloso con el premio que le ha otorgado la UNIR. / USOZ Un guipuzcoano recibe a sus 47 años el Premio Extraordinario de Grado JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Martes, 27 marzo 2018, 07:01

Se dice que 'sarna con gusto no pica'. Esto es lo que le ocurre a Jon Aseguinolaza, un hombre de 47 años vecino de Beasain, cuyo esfuerzo, dedicación y buenas notas a lo largo de estos últimos cuatro años le han llevado a ganar el Premio Extraordinario de Grado de la UNIR (Universidad a Distancia de Madrid) por haber obtenido la mejor nota media (concretamente un 9,3) de su promoción en el Grado de Ingeniería Industrial.

«Siempre había tenido una espinita por estudiar el grado de Ingeniería Industrial. Hace cinco años lo comenté con mi mujer y gracias a su apoyo incondicional me lancé a la piscina. No lo hice por necesidad sino por ganas de formarme. Creo que esa fue la clave para que lo cogiese con ganas y lograse más matrículas que notables», explica Jon.

Para hacerlo, este guipuzcoano no renunció a su puesto de trabajo. Se matriculó en la Universidad a Distancia y siguió trabajando y dedicándose a sus hijos, de 13 y 15 años, entre semana.

Los fines de semana dejó a un lado el deporte y las horas de diversión con su familia para hincar codos en la biblioteca. «Me gusta mucho salir a correr o andar en bici y tuve que renunciar a todo. Los sábados y domingos, que era cuando libraba en el trabajo, estaba todo el día pegado a los libros. Disfrutaba con mi familia únicamente unas horas a la semana».

Podría pensarse que está hecho de otra pasta. No en vano, ha sido un estudiante que solo conoce dos notas: los nueves largos y los dieces. Pero nada más lejos de la realidad. Se define como una persona «de lo más normal».

Jon reconoce que el camino ha sido duro, cuenta que la mayor recompensa fue la emoción que vivió junto a sus seres más queridos el día de su graduación. «Nos juntamos mi familia y la de mi mujer. Ver las caras de felicidad de mis padres en aquel momento me hizo darme cuenta de que todo el esfuerzo había merecido la pena», relata emocionado. «Si me dieran la oportunidad de dar marcha atrás, volvería a hacer todo de la misma manera. No me arrepiento de nada, al revés», apostilla.

Pero nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de Edurne, su mujer. «En el premio que he recibido debería figurar su nombre. Nos embarcamos juntos en esta aventura, solo no lo hubiese logrado. Es el pilar fundamental de mi vida y sin ella no podría haber dado ni el primer paso», cuenta emocionado.

Aunque seguramente ahora tenga más oportunidades en el mundo laboral, Jon está a gusto en su trabajo de siempre y recalca que todo esto se lo ha tomado simplemente como «un reto y una nueva experiencia».

«Es cierto que un premio de estas características te abre puertas, pero estoy bien como estoy ahora», explica el eibarrés.

«Quiero que mi historia sirva principalmente de empujón para aquellos que creen que ya son mayores para estudiar. También para esos chavales que se sienten presionados por no sacarlo todo a la primera. Me gustaría que se diesen cuenta de que nunca es tarde. Hay más edad que los 22 para acabar una carrera universitaria», apostilla.

La experiencia de Jon demuestra que si se trata de estudiar, basta con tener la energía y la disponibilidad de tiempo que se necesitan para conseguir aprobar con éxito las asignaturas. Esta historia de superación revela que cuando hay ganas, no hay límite de edad.