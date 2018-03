«Nunca tuve intención de acuchillar a nadie; Dios y la Virgen lo saben» Un acusado de tentativa de homicidio tras una agresión con arma blanca en Hondarribia niega los hechos. La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa solicita para el acusado penas que suman casi nueve años de prisión JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 marzo 2018, 07:42

«Creo en Dios y respeto el 'no matarás'. No había en mí ninguna intención de acuchillarle. Si hubiese querido matarlo, lo habría podido hacer hasta cuarenta veces». Fueron las palabras que Manuel D. S. pronunció ayer ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa que le juzga por la comisión de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El acusado rechazó la versión que de los hechos realizó el denunciante y sostuvo que la lesión por arma blanca que la víctima sufrió se la hizo él mismo de manera accidental cuando se abalanzó sobre él.

Los hechos que son objeto de este proceso ocurrieron la noche del 19 de marzo de 2015, en Hondarribia. El acusado, que residía en una vivienda anexa a una villa en calidad de inquilino, accedió a la cocina de dicho inmueble donde se hallaban la propietaria así como otras dos personas, entre ellas la víctima, que tenía alquilada una habitación.

Según el escrito de conclusiones provisionales elaborado por la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, el acusado, «con el propósito de acabar con la vida de uno de ellos y atemorizar a los presentes», les manifestó «que les iba a poner las pilas a todos». Ante la agresividad que mostraba, la víctima intentó que el acusado primero se calmase y seguido que depusiese su actitud. Sin embargo no consiguió su objetivo, de forma que el inculpado se encaminó hacia él portando un rodillo de cocina de treinta centímetros de longitud, a la vez que escondía un cuchillo de unos veinte centímetros de hoja en el interior de la manga.

La víctima del ataque afirma que intentó calmarlo, «pero me dijo que me iba a matar»

El escrito de la acusación pública detalla que el procesado esgrimió el rodillo en actitud amenazante hacia la víctima mientras le decía que le iba a «partir la cabeza». Seguidamente, le lanzó dos acometidas que la persona logró neutralizar. En el transcurso del altercado, el rodillo terminó por los suelos, momento en el que el acusado echó mano al cuchillo que llevaba escondido. El inculpado blandió el arma a la vez que decía «te voy a pinchar en ocho sitios para que te desangres», según el mismo texto.

El acusado, «con ánimo de acabar con la vida» de la víctima, sostiene la Fiscalía, dirigió el cuchillo hacia el cuello de su oponente y seguidamente intentó clavárselo en el estómago y en el corazón. El hombre, no obstante, logró agarrar al acusado de la muñeca, lo que le permitió inmovilizarle y consiguió que soltara el arma. Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una herida de 3,5 centímetros en su mano izquierda.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y de dos de amenazas. Por el primero de ellos reclama siete años y tres meses de prisión, en tanto que por los dos de amenazas demanda un año y seis meses.

«No le hice nada»

Ayer durante el juicio, el acusado negó los hechos. Reconoció que entre la víctima y él se produjo un altercado que atribuyó, por un lado al enfado que dijo sentir cuando uno de los presentes le hizo saber que el varón agredido maltrataba a la dueña de la casa y, por otro, a la sospecha que tenía de que el propio denunciante había intentado atropellarle.

El acusado admitió haber cogido un cuchillo de la cocina y haberse dirigido a la víctima. Sin embargo, desmintió que hubiese intentado clavárselo. «Es cierto que cogí el cuchillo pero lo arrojé al suelo y le dije: 'ahora sin cuchillo, vamos a hablar'. Él empezó entonces a decir que yo allí no pintaba nada, de manera que le dije que ya hablaríamos otro día».

El encausado indicó que en aquel instante fue a recoger el cuchillo del suelo, momento en el que la víctima se abalanzó sobre él. «Vino por detrás. Se produjo un forcejeo y él mismo se clavó el arma. Yo no le hice nada», relató. El acusado afirmó repetidas veces que el contenido de la denuncia era falso. «Nunca he tenido la intención de acuchillar a nadie. Lo saben Dios y la Virgen», sostuvo. «Me veo juzgado por unos hechos que no he cometido. No me pueden juzgar por lo que dice una persona que no es trigo limpio», afirmó.

En la vista también declaró la persona agredida, quien se ratificó en el contenido de la denuncia. Sostuvo que aquel día acababa de llegar de Valladolid del entierro de su madre. Indicó que el acusado accedió al hall de la casa cuchillo en mano, en un estado de gran excitación. «Intenté calmarlo, que se tranquilizara, pero me dijo que me iba a matar primero a mí y luego a las otras dos personas que estaban en la casa».

También testificó la propietaria de la villa quien manifestó que el acusado «estaba queriendo meterle le cuchillo por donde fuera. No sé por qué le pudo dar esa venada», señaló. La dueña precisó también que no era la primera vez que veían al acusado en estado de alteración, una circunstancia que atribuyó a los problemas que tenía con la bebida.