Jornada caótica en San Sebastián debido al temporal de nieve 02:00 El mayor problema de tráfico se ha generado debido a que las entradas y salidas de la ciudad han estado cortadas durante buena parte de la mañana, ya que no se podía circular por la variante donostiarra AINHOA MÚGICA Miércoles, 28 febrero 2018, 18:04

La mayor nevada desde hace 22 años ha sacudido la vida diaria de miles de guipuzcoanos este miércoles. La nieve ha comenzado a caer hacia las cuatro de la mañana cubriendo de blanco todo el territorio y llegando hasta la costa. En San Sebastián no ha dejado de nevar hasta las 10.30 horas con lo que los problemas de movilidad, en hora punta, han sido importantes.

Los servicios municipales estaban "desbordados" a primera hora y parte de la flota del servicio de autobuses municipales de Dbus "paralizada". Poco a poco han ido saliendo autobuses y repartiendo a sus usuarios por la ciudad por unas calles en las que la dificultad para conducir era notoria. El tráfico no tenía nada que ver con el de un miércoles normal, sin embargo no era dificil ver coches circulando sin cadenas.

Desde primera hora de la mañana seis máquinas quitanieves han trabajado en intentar despejar los ejes viarios principales, con especial prioridad en el acceso a la zona de hospitales y las zonas altas de la ciudad, donde se han generado las mayores dificultades. Además, desde las 3:00horas se han esparcido un total de 30 toneladas de sal por los diferentes viales de la ciudad.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha remarcado la «difícil situación» que se ha vivido durante las primeras horas de este miércoles, debido a la alta precipitación de nieve, incluso en la cota costera, que ha colapsado Donostia y Gipuzkoa. No obstante, el primer edil ha subrayado «el buen funcionamiento» de los servicios municipales, que han aplicado los protocolos de actuación establecidos en el marco del Plan Elurrak, pese a que las circunstancias han sido más difíciles de lo esperado.

Mesa de crisis desde la madrugada

Desde la madrugada el Ayuntamiento ha activado la mesa de crisis en el centro de control de Garbera desde donde se han coordinando los diferentes servicios. En la misma han participado Protección Civil, Bomberos, Guardia Municipal, Dbus, Movilidad, servicios de mantenimiento de la ciudad y servicios sanitarios.

Galería. Autobús cruzado en Ondarreta. / ANA VEGA

El mayor problema de tráfico se ha generado debido a que las entradas y salidas de la ciudad han estado cortadas durante buena parte de la mañana, ya que no se podía circular por la variante donostiarra. Entre las incidencias producidas, cabe destacar que se ha producido un pequeño incendio en la calle Reina Regente debido a un problema eléctrico, pero los Bomberos han podido llegar rápido y controlarlo sin que llegara a mayores consecuencias.

En declaraciones a los medios de comunicación el concejal donostiarra de Seguridad Ciudadana, Martin Ibabe, ha pedido a la ciudadanía que no utilice el vehículo privado, salvo que "sea absoluta, absolutamente imprescindible".

Según ha indicado el edil, la nieve caída durante la pasada noche y la mañana de este miércoles ha provocado cortes, accidentes por coche de vehículos, ninguno de gravedad, y retrasos en los servicios de transporte en San Sebastián.

Además, comunicaba que los accesos a la variante desde Amara estaban cortados. A media mañana aún se está trabajando en la limpieza de los viales de zonas altas como Hospitales y también hay "dificultades importantes" en Intxaurrondo.

Tres estampas de La Concha bajo la nieve / DV

Los servicios de Dbus han sufrido importantes afecciones desde primera hora de la mañana, cuando sólo han podido sacar 70 de los 100 autobuses previstos, que han circulado con grandes dificultades. 18 de las 29 líneas han estado fuera de servicio a lo largo de la mañana, y el resto han circulado con retraso o recorridos restringidos. Sobre las 10:30horas el 80% del servicio estaba operativo.

Además, la estación de autobuses ha estado sin servicio durante toda la mañana, y el servicio de OTA tampoco ha funcionado. Ambos se han ido restableciendo a lo largo del día.

La situación en el servicio de topo de Euskotren tampoco ha sido mejor, ya que ha estado provisionalmente cortado el tramo entre Lasarte y San Sebastián. Euskotren ha estado trabajando para recuperar ese tramo y el servicio habitual está practicamente restablecido aunque con algunos retrasos.

Desde Protección Civil y Guardia Municipal se recomendaba no utilizar el vehículo privado hasta que no se normalizara la situación. Martín Ibabe ha destacado que "han sido unas horas complicadas por la gran cantidad de nieve precipitada. Afortunadamente los servicios de emergencia han podido desarrollar su trabajo y no ha habido que lamentar incidencias ni daños personales graves".