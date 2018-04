La nueva ITV será más estricta en el control de las emisiones y la electrónica del vehículo Los cambios, que entran en vigor el 20 de mayo, flexibilizarán los plazos para pasar la revisión. El Gobierno Vasco no espera que la nueva reglamentación suponga que las inspecciones se encarezcan IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 11 abril 2018, 14:03

La Unión Europea quiere que los vehículos que circulen por sus carreteras sean más seguros y eficientes. Y también más respetuosos con el medio ambiente, «evitando la mayor cantidad de emisiones contaminantes», añade el presidente del RACVN Pedro Martínez de Artola. En el afán de lograr este objetivo la UE obliga a todos sus países a actualizar el reglamento de la Inspección Técnica de Vehículos. Es decir, se avecinan chequeos más estrictos «en el control de las emisiones y también en los sistemas de seguridad y electrónicos del vehículo». La fecha elegida por la institución europea para la implantación de esta nueva normativa es el próximo 20 de mayo.

Pese a que los actores implicados no disponen de la certeza absoluta de cómo se va a materializar la nueva ITV, los cambios van a afectar tanto a los conductores como a las propias concesionarias que gestionan las estaciones donde se realizan las ITVs, que se mantienen a la espera de reunirse con el Gobierno Vasco para saber exactamente a qué atenerse. «Sabemos que han existido reuniones entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas para tratar la aplicación de la nueva norma y estamos a la espera», señalan. A falta de tener la confirmación oficial de las novedades que traerá el futuro reglamento, - «y en base a la información que disponemos a día de hoy»- confirman que habrá cambios en «la maquinaria, en la titulación del personal, en la formación y en la acreditación de las estaciones ITV», anuncia Alfonso Artola, director regional para el País Vasco y Navarra de la empresa TÜV-Rehinland que gestiona las estaciones de Irun y Urnieta. Coincide con este diagnóstico Pedro Martínez de Artola, presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). «Van a ser las empresas que gestionan las estaciones las que van a soportar el mayor incremento en el coste con esta nueva normativa por todos los cambios que van a tener que realizar», anuncia.

Los datos 219.538 inspecciones fueron las que se realizaron el pasado año en Gipuzkoa con un 13,23 % de rechazo. 314.097 de turismos para un total de 454. 406 vehículos en Gipuzkoa en 2016, según los datos del RACVN. 43,48 euros cuesta la ITV de los turismos. El de las motos, 23,52, y el de los vehículos más grandes, 64,19. Tres estaciones en Gipuzkoa Urnieta e Irun: Están gestionadas por TÜV-Rehinland. Bergara: Es la empresa Itasua la que gestiona esta estación.

Para los conductores, habrá más flexibilidad para pasar la inspección. Entre otras cosas, un vehículo que sea rechazado en una estación en la primera revisión, ya no tendrá que pedir el traslado de su expediente a Industria para poder pasar su segunda inspección en otra estación distinta. Además, se podrá adelantar la fecha de la revisión hasta en un mes. El año pasado se realizaron en Gipuzkoa 219.538 inspecciones, con un 13,23% de rechazo.

«Revisiones con sustancia»

La lucha contra la contaminación medioambiental va a tener un papel protagonista a partir del 20 de mayo en las estaciones de la ITV. Además de revisar frenos, luces, carrocería y los acondicionamientos exteriores e interiores se van a controlar con mayor rigidez los sistemas informáticos y electrónicos de todos los vehículos. Y para ello se utilizarán máquinas de diagnosis más precisas que serán conectadas a los vehículos. A todos ellos. «La normativa tiene carácter general y se aplica a todo tipo de vehículos», recuerda Fernando Legaz, gerente de la estación de Bergara gestionada por la empresa Itasua. En 2016 el parque de vehículos en Gipuzkoa era de 454.406, con un total de 314.097 turismos.

La función de estas máquinas se va a centrar en el «control de emisiones de partículas contaminantes», dice el presidente del RACVN, «y creo que es muy positivo». En opinión de Martínez de Artola esta decisión va a servir para luchar contra «la picaresca existente a día de hoy». Tanto las válvulas EGR como los filtros de partículas «suelen ser manipulados. Se desconectan a la hora de pasar las revisiones. Es fundamental que eso se controle», añade. Cree que se necesitan máquinas que funcionen en «perfectas condiciones», que se pueda manejar con facilidad y que estén preparadas para hacer «unas revisiones que no sean rutinarias, que tengan sustancia».

Por su parte, el gerente de la estación de Bergara espera que esta nueva normativa europea también sirva para corregir otro tema recurrente e histórico en las revisiones de la ITV, el del control de los cuentakilómetros: «Es uno de los grandes fraudes a combatir y la normativa vuelve a incidir en vigilar su manipulación». Coincide en su valoración Pedro Martínez de Artola y añade: «Es un tema en el que no vemos que haya medidas de control. Y existe un claro fraude que afecta a la seguridad del vehículo. Sobre todo, en el mercado de compra-venta de coches de segunda mano».

Hasta el momento y con la normativa que lleva en vigor más de dos décadas los motivos de rechazo más comunes son los relacionados con tres capítulos muy específicos: el alumbrado y la señalización; los ejes, ruedas y neumáticos, y los frenos.

¿Aumentará el precio?

Los cambios en las estaciones guipuzcoanas por el nuevo decreto europeo entra en vigor en unas pocas semanas «aunque se da un plazo de aplicación de algunos de sus requerimientos hasta el 20 de mayo de 2019», recuerda Artola. La aplicación de la nueva legislación sobre inspecciones ITV es una competencia de las comunidades autónomas y el detalle de esa aplicación «está siendo acordado junto con el Ministerio de Industria», explica. Dentro de los detalles de esa aplicación está el precio que se deberá abonar por pasar las inspecciones.

«La nueva normativa tiene carácter general y se aplicará a todos los vehículos»

«Se ha creado cierta alarma sobre el futuro precio al alza de las inspecciones», explican desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, área competente en el sector en Euskadi. «Las nuevas medidas, que nosotros sepamos, no van a afectar ni al tiempo de la revisión ni al precio que el consumidor tendrá que pagar. Son medidas que afectan de manera interna al funcionamiento de las propias ITVs», explican a este periódico. El presidente del RACVN, no obstante, considera que «en base a esos cambios que se anuncian, creo que repercutirá en las tarifas. Pero no creo que vaya a ser importante».

En este 2018 el precio para los vehículos de 2ª categoría (turismos y mercancías hasta 3.500 kg) asciende a 43,48 euros. Es más económico es el de las motos, 23,52 euros, y llega hasta los 64,19 euros para los vehículos más grandes.