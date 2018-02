La nieve cubre Gipuzkoa Una intensa nevada blanquea todo el territorio, incluyendo la costa, en una mañana caótica en la que miles de personas han visto afectada su vida cotidiana 02:12 La nieve presente en la bahía de Pasaia a primera hora de esta mañana. / Elena Viñas XABIER GARATE San Sebastián Miércoles, 28 febrero 2018, 19:41

Nieve y más nieve en todo Gipuzkoa en una mañana que se ha movido entre el caos, la sorpresa y el disfrute de miles de ciudadanos que han visto cómo se interrumpía su cotidianeidad durante unas horas. Los centros de trabajo amanecían casi vacíos, pues miles de personas han llegado tarde a sus puestos debido a la multitud de calles y carreteras cerradas. La afección al tráfico ha sido total, siendo prácticamente imposible circular con normalidad por carretera por corto que fuera el trayecto. Por autobús y tren tampoco era fácil y ha sido toda una odisea desplazarse hasta bien entrada la mañana.

Este jueves remitirá la nieve y subirán las temperaturas, llegando los termómetros a marcar 17 grados en Donostia. Además, continuarán los avisos amarillos por viento de componente sur en zonas expuestas, con rachas de unos 100 kilómetros por hora, y en áreas no expuestas, de 80 kilómetros por hora. También se prevén precipitaciones débiles, más frecuentes en el interior de Euskadi. Esta misma situación se repetirá el viernes y el sábado.

San Sebastián ha sido este miércoles un punto crítico, especialmente para todos los que tenían que entrar o salir de la ciudad, ya fuera para trabajar o estudiar. La UPV anunciaba a primera hora la suspensión de las clases hasta las 15 horas, algo que hacían varios colegios también. Los desplazamientos desde los barrios ubicados en más altura, como Intxaurrondo, Altza, Igeldo o Egia, han sido muy complicados, si bien en todo momento ha permanecido abierta la carretera de subida a Hospitales y Miramon. Desde hace 22 años no se recordaba una nevada tan intensa en la capital guipuzcoana.

Cinco muertos por el temporal, tres en Huesca, uno en Galdakao y otro en Huelva El temporal ha dejado este miércoles un trágico saldo de al menos cinco fallecicos. En Galdácano un hombre de 65 años ha muerto tras resbalar en la nieve y golpearse la cabeza. En la localidad onubense de Hinojos un operario del Ayuntamiento ha fallecido mientras realizaba tareas de limpieza y retirada de árboles que amenazaban con caerse a causa del viento y la lluvia. En la estación de esquí de Formigal, un monitor ha perdido la vida tras quedar sepultado por una avalancha en una zona de fuera de pistas. Al parecer, esquiaba en esos momentos con otras personas, ha quedado atrapado por la nieve. Por último, también en Huesca, dos personas han fallecido por una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera que une las localidades de Albalate de Cinca y Binaced, al parecer por el mal estado de la carretera debido al temporal.

Hacia las 10.30 remitía la nevada sobre Gipuzkoa. Para entonces los paisajes en blanco protagonizaban los móviles de todos aquellos que salían a la calle por obligación. Pese a los retrasos de todo tipo y las suspensiones de todo tipo de actos (incluído el entrenamiento de la Real Sociedad), la vida diaria se ha interrumpido con grandes dosis de alegría. Así lo demostraban las imágenes de las playas abarrotadas de gente paseando o incluso esquiando. A ese buen ambiente ha ayudado la presencia de multitud de niños que veían cómo se suspendían las clases en un buen número de colegios. En multitud de laderas se han visto trineos, desde los de plástico con todos los detalles a los más improvisados. Los esquiadores también han aparecido por cada esquina, como los que han recorrido la bahía de La Concha de lado a lado.

Menos lúdicas han sido las afecciones a las carreteras. Las principales vías han sufrido cortes, desde la A-8 a la A-15. San Sebastián ha estado prácticamente incomunicada por carretera durante unas horas, con los accesos a la variante cortados desde Ibaeta y desde Amara. Los servicios de Lurraldebus y Euskotren tampoco han podido funcionar con normalidad hasta cerca de las 11 de la mañana. Afortunadamente los pocos accidentes que se han producido no han sido graves.

Situación de las carreteras Remiten las retenciones en la AP-8 tras reabrirse el paso fronterizo de Biriatou a camiones

En el aeropuerto de Hondarribia tampoco ha habido normalidad y han debido ser cancelados los dos primeros vuelos de la mañana con destino Madrid y al menos uno que salía de la capital española, según ha informado Aena, que ha indicado que la nieve ha sido ya retirada de la pista a media mañana, por lo que el aeródromo ha recuperado a esa hora la normalidad.

Desde el mediodía, ya sin precipitaciones, la nieve ha ido disminuyendo su presencia, sin embargo quedará su imagen en los millones de fotos y vídeos que han recogido los guipuzcoanos. No se ha librado ninguna localidad guipuzcoana, todas han quedado completamente cubiertas de nieve, si bien han sorprendido más las estampas de las playas cubiertas de blanco.

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, pedía a la ciudadanía "prudencia y paciencia" ante las incidencias que se registraban por el temporal de nieve, pues ha dicho que aunque el ente foral trabaja para reducir los problemas "al mínimo", es "imposible evitarlos por completo". Lasa ha señalado, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Foral, que desde hace "muchísimo tiempo" no se producía una nevada similar, con "toda la red de carreteras colapsada a la vez". "Ha sido una nevada completamente inhabitual y con pocos precedentes en Gipuzkoa", ha resaltado.

Ha destacado que la Diputación había establecido una alerta de riesgo 4, el "nivel máximo", con "todos los medios para atender las necesidades de las carreteras y limpiarlas" y con el refuerzo del servicio de bomberos. "Desde antes de medianoche se ha trabajado echando sal en las carreteras", ha señalado Lasa, quien ha recordado que la institución foral cuenta dentro del Plan de Vialidad Invernal con 80 camiones quitanieves, 12 vehículos ligeros y 8.100 toneladas de sal repartidas en 38 silos.

Sí ha criticado Imanol Lasa la "actitud" de algunos conductores, que han desoído el aviso de no circular por los carriles izquierdos de las carreteras, que deben quedar libres para facilitar la labor de los quitanieves y los vehículos de emergencias. Ha dicho que esto ha causado retenciones y otros problemas, ya que algunos han quedado cruzados en la calzada. El portavoz foral ha dicho que se han producido varios accidentes de tráfico, pero ninguno ha revestido gravedad.

Podemos Euskadi también ha criticado que la "falta de previsión" de las administraciones vascas ha agravado las consecuencias del temporal, ya que "las instituciones han sido incapaces de reaccionar, cuando la nevada estaba prevista con 48 horas de antelación". En un comunicado, Podemos ha calificado de "colapso" el que ha sufrido Euskadi a causa del temporal, y ha criticado que "pese a tener la información climatológica con tiempo suficiente como para recalcular el plan invernal, no se han hecho los ajustes necesarios".

Según Podemos, la falta de planificación ha hecho que, por ejemplo, en Bizkaia "en Gipuzkoa los camiones-quitanieves no estaban movilizados y ayer no echaron sal en las principales carreteras, y en Alava las calzadas en los barrios periféricos y los polígonos industriales han amanecido heladas y no se ha visto pasar máquinas quitanieves hasta bien empezado el día".

Por su parte Irabazi de San Sebastián ha considerado que "ha faltado organización para evitar el colapso". La portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de San Sebastián, Amaia Martin, ha opinado que "ha faltado organización en la ciudad para evitar el colapso por una nevada ya prevista". En un comunicado, Martin ha informado de que pedirá explicaciones al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE por "el colapso ocasionado en la ciudad por la nevada de esta madrugada", ya que "todo indica que ha faltado organización y previsión".

Osakidetza

Por otra parte, la actividad quirúrgica programada en Osakidetza se ha mantenido este miércoles, día de grandes nevadas en Euskadi, en torno a un 90% y el 10% que se ha tenido que posponer se ha programado para los próximos días, según ha informado el Departamento vasco de Sanidad. Según ha indicado, en las Urgencias hospitalarias la situación ha sido de "relativa normalidad, con un aumento de atenciones relacionadas con caídas o fracturas, que se han solventado sin incidencias".

En los centros de salud y ambulatorios no se han registrado incidencias y se han reducido notablemente las citas médicas. A aquellas personas que siguiendo el consejo de anular aquellas citas no urgentes trasladado a la población a primera hora de la mañana, se les ha ofrecido la posibilidad de acceder a nuevas citas con sus médicos y enfermeras sin mayor problema.

La labor de Cruz Roja

Cruz Roja ha movilizado, con motivo de las inclemencias metereológicas, este miércoles, en colaboración con SOS Deiak, Protección Civil y Emergencias Osakidetza, un total de 28 vehículos todoterreno y una ambulancia.

En un comunicado, Cruz Roja ha informado de que ha movilizado 15 vehículos todoterreno en Bizkaia, 11 en Gipuzkoa y 2 en Álava. También una ambulancia de Soporte Vital Básico en Álava. Un total de 85 personas voluntarias (40 en Bizkaia, 37 en Gipuzkoa y 8 en Álava) han colaborado en este dispositivo especial. En Gipuzkoa ha actuado en Goierri, Lasarte, Andoain, Pasaia, Deba, Irun, Elgoibar, Alto Urola, Hondarribia y Zarautz.