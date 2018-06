Nicola Schelling: «La movilidad pasa por la digitalización y Gipuzkoa va por buen camino» Nicola Schelling posa en los exteriores de Tabakalera. / ARIZMENDI Presidenta de Metrex La Conferencia Europea Metrex sobre movilidad sostenible aborda hasta hoy los retos y la planificación urbanística JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 junio 2018, 06:46

Nicola Schelling, además de ser la directora regional de Stuttgart, es la presidenta de la Conferencia Europea Metrex sobre movilidad sostenible en Tabakalera de Donostia que finaliza hoy. Un centenar de responsables de áreas metropolitanas de toda Europa, integrados en Metrex, de la que también son miembros la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco, han abordado los retos de la movilidad sostenible y la planificación urbanística y medioambiental en los entornos metropolitanos europeos.

- ¿Qué le parece la implantación del Metro en Donostia?

- Me parece un sistema de movilidad muy eficiente, a pesar de que Gipuzkoa sea un territorio pequeño. He visto las manifestaciones y tampoco podría entrar en detalles porque no conozco el tema a fondo. Lo que puedo asegurar es que en Stuttgart va muy bien.

- ¿Qué opina sobre el sistema Mugi de transporte público?

- Me ha parecido muy atractivo el sistema de descuento progresivo que tiene Mugi. Allí tenemos una tarjeta de movilidad diferente. Se trata de un abono con un precio estipulado que recargas mensualmente y tiene multitud de usos. Sirve para el transporte público pero también para compartir coches o entrada a parkings.

- ¿Qué nos queda por aprender en Gipuzkoa sobre movilidad?

- Creo que vais por muy buen camino fomentando la movilidad sostenible. Es un desafío para el territorio guipuzcoano y para Europa en general. Yo diría que la digitalización es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Desde monitores que ofrezcan información a los usuarios (estimación de tiempo, avisos o incidencias) hasta apps que permitan a los usuarios la personalización a través de la creación de rutas en función de los trayectos que realiza. Por otro lado, sería importante apostar por los vehículos eléctricos. Entre las características de estos vehículos destaca que son silenciosos, más ecológicos y económicos a la hora de repostar y prácticos en zonas urbanas.

- ¿Cuál es el modelo de movilidad por el que apuestan en su ciudad, en Stuttgart?

- Tenemos un gran desafío por motivos topográficos. El espacio que tenemos es limitado y hay mucha necesidad de movilidad, por lo que apostamos por un sistema muy eficiente. Nuestro motor principal es el Metro, unos 400.000 viajeros lo usan día a día, pero promovemos los vehículos eléctricos, ya que es la mejor solución para la calidad del aire. Además, tenemos buenos sistemas de autobuses y un tranvía que recorre la ciudad.

- ¿Está a favor de las iniciativas europeas como el 'día sin coches'?

- Por supuesto. Es algo que lleva organizándose desde hace años y funciona. Es una excelente idea para que la gente experimente qué es estar sin coche. No se cambia la calidad del aire en un día pero merece la pena. Además siempre es un día muy tranquilo y sin ruidos.

- ¿Cómo se debería fomentar el uso de coches eléctricos?

- Es importante que la gente los tenga a mano para probarlos ya que es una experiencia diferente. En Stuttgart tenemos un servicio de alquiler de coches denominado Car2go (lo que en España llaman Cabify) que cuenta ya con vehículos eléctricos.